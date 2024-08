Ambición trilingüe: hablamos con Horu$$

Si Horu$$ destaca por algo, es porque representa claramente el cambio que se ha dado en parte de la nueva generación de la música urbana española. Sus referencias, su sonido, su forma de cantar, el estilo de sus vídeos bebe directamente de la escena internacional, sin despreciar a lo local, pero teniendo tanto sus miras como sus referentes mucho más lejos de las calles de Barcelona en la que graba sus vídeos y de la fronteras españolas.

Quizás es porque sus raíces son también internacionales y se desenvuelve fluidamente en inglés, francés y español, algo que se nota en sus canciones. Además, Horu$$ tiene muy claro el plan que tiene en mente y dirige sus pasos, que mide cuidadosamente, en esa dirección. Este viernes estará tocando en la fiesta FUEGO de la Sala Razzmatazz, en Barcelona, con Kelvyn Colt y hemos hablado un poco con él para conocerle mejor.

Videos by VICE

https://www.youtube.com/watch?v=MPdJHtIxncM

VICE: Hola HORU$$, pasas sin problema del castellano al inglés en algunas de tus canciones, así como entre tema y tema, ¿nunca has sentido la necesidad de decantarte por uno o por otro? Por qué crees que hay géneros como el trap en el que se nos hace más raro que los artistas locales canten en inglés.

Horu$$: Creo que para mi el hecho de cantar en francés, en español y en inglés es una ventaja y me diferencia de lo que se hace actualmente. Creo que en España ningún otro artista canta en tres idiomas, así que no creo que tenga que decantarme por uno, sino usarlos estratégicamente para conseguir un sonido especial.

De momento has publicado solo unos pocos temas pero ya has llegado bastante lejos, ¿estás preparando un disco o un EP o todavía no te lo planteas?

La verdad es que sí, hace un año que canto, y estoy muy contento de lo que hemos conseguido y lo que estoy haciendo. Todavía no tengo ningún EP preparado, ni en preparación. Lo tengo pensado pero creo que no es el momento.

¿A qué dedicas tu tiempo entre tema y tema?

Me mantengo enfocado, preparando el plan de marketing y el proceso artístico de mi música y mis videoclips con mi equipo, tenemos mucho en mente. Este año intentaremos no defraudar.

https://www.youtube.com/watch?v=ghDERcIxG8c

¿Qué crees que es lo más importante a la hora de destacar en una escena con tantos artistas emergentes y en constante renovación como es la escena de la música urbana en España ahora mismo?

Creo que lo más importante es ser diferente buscar tu propio sonido y ser constante, pero sobre todo no ser corto de miras, me refiero a ayudarnos entre artistas, no porque tu cantes también tienes que ser mi rival, al contrario tenemos que crear de una vez por todas una industria en España que nos beneficie a todos y salir del classic bussines español.

¿Qué tienes en mente de cara al futuro?

Vivir de mi música sin preocuparme por el dinero y que gracias a la música, mi marca Overplay y la gente que trabaja conmigo suba.

¿Qué podemos esperar de tu show en la próxima fiesta de FUEGO?

Sinceramente no sera un simple show en el que voy a cantar y ya. Será un show preparado con todo mi equipo FlexNTrap (nuestra corporación). Estarán mis dos bailarines, que son los mas duros de España bailando, hitthemfolks (han bailado con Kidd Keo, Bad Gyal y Yung Beef), también preparamos algunas sorpresas con mi marca pero no voy a decir nada mas, mejor verlo en persona porque va ser una locura. Prepararemos mucho contenido audiovisual, los chicos de BdVisuals nos grabaran el vídeo del show, tendremos a los de Visual Slavery que se encargarán de las fotos y también tenemos una visita importante de los de chicos de OnzaLab, que son los mejores de Barcelona haciendo grillz, con los que tenemos pensado trabajar en más proyectos.