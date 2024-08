House, freestyle y hip hop: Una charla con Fred P

Durante los 90 Nueva York fue un referente importante para la música con nuevos enfoques; la radio era tan diversa que existían estaciones específicas para cualquier género. Después de la ‘muerte’ de la música disco, los antiguos antros que la consumían comenzaron a introducir una nueva gama de sonidos underground influenciados por ritmos latinos, africanos, de hip hop y de electrónica; en Nueva Jersey se retomaron las bases del funk y del gospel y los DJs comenzaron a crear su propia música. Este fue el parteaguas para el nacimiento de nuevos labels y artistas independientes que proponían una nueva línea musical.

Fred Peterkin nació en Queens y heredó todo el abanico musical de la Gran Manzana, el sonido de la calles donde creció profundizaba en house, freestyle y hip hop; se empapó de la música de Frankie Knuckles, David Morales, Junior Vazquez, Roger Sanchez y muchos más DJs que definieron la escena.

Entre 2005 y 2006 Peterkin se hizo de un espacio en la escena del hip hop en Nueva York como breakdancer y comenzó a producir música bajo Black Jazz Consortium, además de fundar su propio sello, Soul People. Más tarde conoció a Jus Ed, con quien compartió su gusto por el future jazz y quien le daría la oportunidad de forjar su joven carrera dentro de Underground Quality.

Desde entonces, el productor neoyorkino ha sido parte de la música de baile por casi dos décadas bajo diversos alias. Su música tiene un equilibrio perfecto entre el alma y ritmos hipnóticos, siempre comprometido con explorar nuevos campos sonoros.

Noisey: Cuando escuchamos ‘Fred P’, automáticamente nos remontamos en el house, pero también tienes influencias en el jazz, hip hop y soul, ¿cómo los fusionas estos géneros en tu música?

Fred P: Para mi es una síntesis de todo lo que amo. Creo que a través del tiempo uno va evolucionando como artista, tu sonido se transforma en una sola voz donde puedes escuchar todas las influencias que están en ti. Toma tiempo… es un proceso de creación consistente.

A través de los años he producido muchos EPs, y este proceso se percibe en ellos. En cada proyecto intento que la música expresé lo que sentí en ese momento; desde deep house a techno, y de future jazz a R&B experimental, que será lo próximo que lanzaré.

Hago lo mejor que puedo para no definir mi sonido, nunca entro al estudio y pienso “escribiré una canción de techno o una de house” simplemente escribo canciones. Después de obtener el estilo del cuerpo trabajo en un proyecto. Puede ser lo que sea, tal como lo hice en Sound Destination, fue una compilación de canciones que escribí alrededor del mundo en hoteles, desde Tokio hasta Nueva York.

Anomaly, Black Jazz Consortium, DJ P.Funk, FP-Oner, FP197, Fred Peterkin son algunos de tus alias, ¿cuáles son las diferencias sonoras de éstos y por qué son tantos?

Mis alias son solo una manera de expresar mis vibras en diferentes estilos, desde house hasta techno. Todo es Fred, pero mientras crecía me di cuenta que no quería etiquetar todo lo que hago como Fred P. Así que, con cada estado de ánimo, viene un alias distinto.

En 2005 fundaste tu propio sello ¿Cuál es la historia detrás de Soul People Music? ¿Qué factores fueron imprescindibles para definir su sonido?

Quería lanzar un álbum en formato de CD como ofrenda a la música dance underground. Estaba preparándome para separarme del negocio de la música por segunda vez y necesitaba un vehículo. Hice algunos releases digitales para un label llamado Next Dimension Music. El dueño me aconsejó fundar mi propio sello y hacer lanzamientos bajo mi nombre; ahí fue donde lancé BJC vs Fred P junto con otros cuantos releases de amigos que hice en Internet. Era un experimento para saber si podía ganarme la vida publicando música digital. Así como hoy, fue imposible en aquel entonces, me desilusione y decidí renunciar.

Después grabé e imprimí mi primer álbum en CD Reactions of Light como Black Jazz Consortium, el resto es historia.

Quería que el sonido se elevara a la música dance underground y cruda con la que crecí bailando. Así de simple, solo tienes que escuchar los primeros diez lanzamientos en el catálogo para notar que esa música dance está llena de loops crudos y llenos de groove.

Just Ed fue parte importante para impulsar tu carrera, ¿qué memorias tienes de Underground Quality?

Jus Ed fue bastante importante al inicio de mi carrera porque me dio la oportunidad de publicar en su compilación Unity Kolabo y en su serie Real House Music. También fue él quien comenzó a imprimir mis vinilos.

Toqué en la primera Label Night de Underground Quality junto a Jus Ed y DJ Qu; fue la primera vez que toqué en Berlín, al día siguiente toqué en el Fabric. Fue una gran experiencia para mí.

Hace unos meses vi tu presentación en el Festival de Bahidorá en México, y pude notar una conexión bastante singular entre la música y tus emociones, ¿qué te inspira y cómo lo canalizas para que se refleje en tus producciones?

La música es la fuerza motriz de mi vida, y todo tiene que ver con ella. Por lo tanto es obvio que se une a todo lo que hago musicalmente. Es una cuestión de proceso y práctica.

En The Incredible Adventures Of Captain P, (Escapism) exploraste todas las posibilidades para crear sonidos hermosos ¿Cuál fue el proceso creativo detrás de éste?

Quería continuar con la historia de Captain P y tocar el lado bueno y malo del escapismo pero de una manera juguetona. No me gusta decirle a la gente que tiene que seguir algo, nunca ha sido mi estilo. Prefiero resaltar puntos de interés y si tu los eliges, entonces es suficiente.

Cada canción tiene una opinión, hasta los interludios tienen sutiles pistas para encontrar un significado aún más profundo. Me tomó varios años poder terminar este álbum, así que pensé que era mejor tener algo importante que decir. Cuando la gente recorra mi historia habrá algo que vale la pena escuchar.



Actualmente eres una inspiración para muchos jóvenes que quieren dedicarse a la música. ¿Cuál es tu consejo para ellos?

Sé tu mismo, nunca te dejas llevar por la corriente. Fácilmente puedes ser la copia de alguien más, a mucha gente le funciona y triunfa, pero eso solo dura hoy, al siguiente día ya no. Lo mejor es ser tú mismo y tomar el viaje para evolucionar como artista. No hay nada más gratificante, respetable y auténtico que eso. Si puedes soportar los altibajos que conlleva ser real con esta escena, puede que te quedes y hagas algo que tal vez inspire a alguien más, este es el camino para ser un artista.

¿Qué es lo que más te emociona de la música de la música actual?

Si la música tiene la calidad, la gente la escuchará. Eso me emociona, por esto prácticamente vivo en mi estudio. Compongo mucha música y solo espero el momento adecuado para que pueda ver la luz del día. Estamos en el momento preciso donde las personas están listas para las propuestas, y es genial cuando te expresas de maneras distintas. Esta historia se termina cuando piensas que no tienes nada distinto para decir, siempre hay una conversación nueva e integral. Estoy inspirado y listo para lo que viene porque es mucho, estoy agradecido por eso.

Hablando del futuro de Fred P, ¿qué proyectos podemos esperar para ti y tu label?

Tengo un nuevo label llamado Private Society, se enfoca en muchos géneros de música, y probablemente estrene un álbum de Black Jazz Consortium. Hay varios proyectos interesantes que serán publicados el próximo año, pasan por el deep house, techno, future jazz, trip hop y otros.

