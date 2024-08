House of Tupamaras presenta el primer ball party de Bogotá

Desde hace unos meses, el colectivo de baile y mariconeo conocido como Lxs Tupamaras se ha venido tomando la noche bogotana, ofreciendo un espacio seguro de esparcimiento, libertad y hedonismo para quienes quieran aprovecharlo. El próximo 16 de septiembre, House of Tupamaras estará organizando el primer ball de Vogue en Bogotá que se llevará a cabo en la Galería cultiral comercial La K-zona en el centro de la ciudad. Para esto, hay tres categorías en las que pueden participar:

1. Vogue Femme: dedicado a todas esas personas amantes del voguing que bailan en público y privado. Esta es su oportunidad para darlo todo en la tarima y divertirse. Como dicen Lxs Tupamaras, no esperen a que Willi Ninja los recluten. Inscríbase a esta categoría y demuestre de qué está hecho.

2. Drag: en esta categoría pueden participar esas personas que aman el dragueo con su vida. Reinas old school, new school, divas, fashionistas… Aquí no tendrán que hacer un lip sync por sus vidas, pero sì lucirse y hacer la presentación de sus vidas para ser la primera drag queen premiada en un ball en Bogotá.

3. Merengue diva runway: esta categoría personifica lo que son Lxs Tupamaras. Para participar, necesitas de mucha creatividad y etnografìa. La descripción oficial de la categoría invita a «las pintas mas rucas, guisas, ñeras, inspiradas en esas divas de barrio, de comuna y de conjunto cerrado. Aqui puede ser lo que siempre ha sido y lo ha ocultado por andar en Baum y Octava, una diva merenguera adicta al foforro. Pasarelie y contoneeese sin cesar y muestre que esos jeans anchos, el teni tacon y el estampado Looney Tunes, son mas regios que cualquier Balenciaga y Versace juntos».

Los jurados de este ball son Mandorilyn, Queen Neptune, Gang y Gigi Williams. El premio por cada categoría es de $100.000, más un trofeo, cómo dicen Lxs Tupamaras, «bien cutre y hecho con sudor y lágrimas de gay». Los interesados en participar pueden inscribirse en el correo houseoftupamaras@gmail.com, dejando sus datos personales, pseudónimo si tienen y la categoría en la que desea participar. La inscripción al ball tiene un costo de $12.000, y si solo quieres ir a bailar sin que el spotlight esté sobre tus hombros, el cover es de $10.000.

Este evento esta apoyado por El Parche Artist Residency y del Festival Internacional De Arte Y Cine Queer De Bogotá #KUIRBOGFEST2017. Para más información puedes entrar al evento oficial de Facebook y seguir a House of Tupamaras en Instagram.