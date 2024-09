How-To: brownies veganos con Coco Kislinger

Queridos veganos: Sabemos que quizás sufren mucho pensando en qué pueden y qué no pueden comer. Tal vez incluso lloren a escondidas pensando en los brownies, las galletas, los pasteles y demás delicias que no pueden comer porque tienen huevo, leche, harina y esos alimentos del demonio —para ustedes—; pero no se preocupen, su vida cambiará cuando prueben esta receta de brownies veganos, compartida con nosotros por la chef de Coco Bakes LA, Coco Kislinger.

Ok, estamos exagerando. Pero es cierto que pocas comida veganas saben tan rico como estos brownies. Seas come-plantas-abraza-árboles o no, deberías ponerte el mandil y comenzar a cocinarlos en casa.