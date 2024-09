How-To: Cómo hacer salchichas con Seth Rogen

El nuevo rol de Seth Rogen es deferente a cualquiera que haya interpretado antes: una salchicha. Mientras Seth ha trabajado en su película Sausage Party los últimos diez años, aprendimos que en ese tiempo, él nunca hizo una salchicha por sí mismo. Afortunadamente, este no es más el caso porque le pedimos a Jamie Bissonnette, la mente brillante detrás Toro, que enseñara a Seth, cómo hacer chorizo casero. Como dice Seth: «No se porque las personas no quieren saber cómo se hacen las salchichas porque es quizás la cosa más sexy que he visto en mi vida». Con Seth y Jamie en la cocina, seguramente hasta tu querrás saber cómo se hacen las salchichas.

