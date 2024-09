How-To: Costillas back-alley con Matty Matheson

En este episodio de How-To, Matty nos guía en la receta de un clásico de las parrilladas: costillas back-alley. Estas pegajosas costillas de puerco son hervidas primero y terminadas en la parrilla mientras se bañan con la tradicional salsa especiada de melaza y granada. El secreto es: no importa si el asador está echando humo y a punto de explotar, hay que dejar que la carne se carbonice. ¡Que se carbonice! (bueno, casi). Las costillitas se terminan con una espolvoreada de dukka (mezcla de varias semillas), hierbas frescas, jugo de lima y de granada

Recuerda: las costillas son amor, así que no compartas esta receta con alguien a quien no respetes o no quieras. ¡Queremos paz en el mundo, amigos!