Cómo mantener la paz cuando eres vegano y sales con un carnívoro

A menudo se dice que los opuestos se atraen. Todo eso está bien, si una persona es conocida por ser el alma de la fiesta, mientras que la otra tiende a ser más callada. Pero es más difícil conservar esa dinámica cuando hay desacuerdos sobre creencias fundamentales. ¿Qué sucede si tu brújula moral señala hacia un lado, pero para tu pareja apunta hacia otro? ¿Qué puede hacer un vegano si se enamora de alguien que disfruta bastante consumiendo piezas sangrantes de carne muerta? ¿Cómo mantener la paz cuando es momento de sentarse a comer?

Hablamos con algunos veganos de corazón acerca de sus experiencias saliendo con carnívoros y abordamos tanto ideas erróneas comunes como el tema de cambiar de dieta por tu pareja.

Todas las ilustraciones son de Roel De Witte. Síguelo en Instagram.

Charlotte (25), vegana durante tres años, en pareja con su novio por ocho años.

MUNCHIES: Hola, Charlotte. ¿Qué problemas ocurren en su relación?

Charlotte: Mi novio ya no come carne, pero sigue comiendo pescado a veces. No estoy contenta con esto. Me parece que huele mal, no quiero cadáveres de animales en mi refrigerador; y tampoco entiendo a las personas que evitan la carne en su dieta, pero siguen comiendo pescado, como si los peces crecieran en los árboles. Al mismo tiempo, debo recordarme a mí misma: paso a paso. Intento no criticar demasiado, porque hace cinco años yo era feliz comiendo filetes.

¿Puedes recordar la pelea más estúpida que tuvieron acerca de este tema?

Una vez le grité que iba a dejarlo si no dejaba de comer carne. En ese entonces era vegetariana y él seguía comiendo de todo. Ahora que lo pienso, fue muy estúpido, porque para mí esa nunca sería una razón para dejarlo. Pero quería hacerlo entender qué tan molesto era para mí que siguiera comiendo animales muertos. En ese momento, se rió de mí, pero no mucho tiempo después se hizo vegetariano; por voluntad propia, luego de hacer sus propias investigaciones. Ahora ya no peleamos al respecto y creo que al final será vegano. Ya come alimentos veganos 80 o 90 por ciento del tiempo.

¿Las diferencias en la dieta pueden acabar con una relación?

Si bien hice amenazas al respecto, no estoy de acuerdo con ellas del todo. En realidad trataba de demostrar mi punto de vista, pero no sé cómo hubiera lidiado con la situación si él no se hubiera convertido en pescatariano. Realmente hubiera habido un conflicto si no lo hubiera hecho.

Aleksandra (21), vegana por ocho meses, en pareja con su novio por cuatro años.

MUNCHIES: ¿Cuándo fue la primera vez que sus preferencias alimenticias crearon un problema?

Aleksandra: Recuerdo la primera vez que fuimos a McDonald’s. Puso un trozo de carne enfrente de mí y dijo: «Vamos, no va a matarte». Me pareció muy molesto. No teníamos mucho tiempo de conocernos, así que no me pareció un buen inicio. No dije nada sobre ello. Respeto la decisión de cada quien, pero ese respeto debe ser en ambas direcciones.

¿Qué problemas encuentran dentro de su relación?

Me encanta cocinar, pero él no. Debido a esto, cree que está siendo forzado a tener una dieta vegana, pero mi respuesta es que solo tiene que aprender a cocinar para sí mismo. Nunca miro lo que está en su plato y dejo que disfrute los animales muertos, de otra manera terminaríamos discutiendo. Al principio [de nuestra relación] lo mencionaba algunas veces, pero obtenía respuestas como: «Soy mexicano; se supone que comemos carne». A veces me enojo y le digo que tiene que encontrar a alguien que coma carne, pero por fortuna no lo ha hecho.

Comprar comida es complicado. Cuando anuncia que quiere que comamos algo, miro la lista de ingredientes y nueve de cada 10 veces no es vegano. Se aleja molesto y murmura cosas como: «Ya era difícil cuando eras vegetariana». Por otro lado, salir a comer nunca ha sido un problema. A menudo visitamos su restaurante mexicano favorito, donde ordeno vegetales, arroz y tortillas para hacerme mi propio burrito.

¿Cómo resuelven los problemas que surgen?

A veces tardamos una hora en el supermercado, buscando comida que los dos podamos disfrutar. Yo dejo que pruebe mis platillos veganos y poco a poco se ha hecho a la idea de comer vegano una o dos veces a la semana. Puede que no sea agradable ver carne en su plato, pero nuestra relación se basa en mucho más que eso. No creo que uno escoja a su pareja dependiendo de sus hábitos alimenticios. Nadie es perfecto, ¿no?

¿Qué es lo que más te molesta?

Basta de las típicas bromas veganas. Sí, los garbanzos son veganos, estoy segura. No, no como cinco tipos de pasto al día. Y si alguna vez invitas a cenar a una chica vegana, no sugieras ir por una ensalada. Es tan molesto.

Robin (22), vegano por seis meses, en pareja con su novia por dos años.

MUNCHIES: ¿Cómo reaccionó tu novia cuando le dijiste que eras vegano?

Robin: Al principio, estaba en shock. Lo primero que me dijo: «¿Podrás dejar de comer el queso que tanto amas?». Le dije que no había tomado la decisión para ser una molestia o para imponer restricciones para ella, sino porque creo que es muy importante.

¿Crees que seguirá tu ejemplo?

Espero que tome la misma decisión. Ha sido mucho más consciente, por ejemplo, acerca de comprar maquillaje que no ha sido probado en animales. Pero no ha cambiado del todo. Sin embargo, la decisión tiene que ser propia. Presionarla no tendrá el efecto deseado.

¿Crees que este tipo de diferencias pueden acabar con una relación?

Volverse vegano es parte fundamental de tu vida. Si la otra persona no es comprensiva respecto a esa decisión, o si el vegano presiona demasiado, será causa de problemas. Por fortuna, en mi relación hay mucha comprensión.

Lo más importante que el carnívoro puede hacer es intentar comprender cómo y por qué el vegano tomó esa decisión. Asimismo, el vegano tienen que saber que las personas que comen carne no son malas por definición. La mayoría hemos consumido carne o productos animales la mayor parte de nuestra vida, ¿lo hacíamos por maldad inherente?

Sabine (26), vegana por 18 meses, en pareja con su novio por cuatro años.

MUNCHIES: ¿Cuál fue la reacción de tu pareja frente a tu cambio de vida?

Sabine: Inicialmente, no lo vio con buenos ojos y tuve que acostumbrarme a eso. Recuerdo que alguna vez sus amigos vinieron a ver Game of Thrones. Comieron montañas de costillas. Incluso ver los platos de carne era incómodo para mí. Llegué a cuestionarme si no era mejor salir por un momento.

¿Qué clase de problemas surgen?

La parte más difícil para mí es el aspecto social. Salir a comer puede ser complicado. Usualmente yo decido a dónde iremos, porque es difícil saber qué funciona y qué no para alguien que no lleva la misma dieta. Soy feliz yendo a restaurantes veganos, pero no insisto demasiado. Quiero demostrar que se puede comer en cualquier lugar.

¿Cuándo llegaron a sentirse cómodos y comprometidos?

Es muy probable que haya sido durante mi primera Navidad siendo vegana. ¡Me cocinó una cena especial vegana para mí! Desde entonces hemos podido encontrar un espacio común cuando se trata de comida. Comeremos fideos mañana, a los cuales él agregará carne, mientras que yo usaré hongos portobello. No tengo problemas cuando fríe milanesas con mantequilla. Solía preguntarme cómo me sentía al respecto, pero luego me di cuenta de cómo se esforzó para crear un menú vegano en Navidad. Así que desde ese punto de vista, estoy bien si él toma pollo cuando vamos a hacer las compras. El hecho de que la carne esté junto a mis verduras no afecta mi forma de vida.

¿Tienes algún consejo para las personas que estén en este tipo de relación?

Traten de no controlarse y sobre todo dense cuenta de que pueden sentirse orgullosos de la forma en que contribuyen tomando la decisión individual de ser veganos. Cuando otras personas dicen: «Dios, debe ser terrible salir con un carnívoro», me molesta. No conoces a mi carnívoro.