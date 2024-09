How-To: Hamburguesas vegetarianas con Gracias Madre

Solo porque los vegetarianos no comen carne significa que deben privarse de disfrutar una buena hamburguesa. Y solo porque los omnívoros sí podemos comer carne no significa que no podamos gozar de una buena hamburguesa vegetariana de vez en cuando.

La noticia es que sí existe al menos una buena hamburguesa vegetariana y es ésta, creada por Chandra Gilbert de Gracias Madre. Ella prepara una deliciosa mezcla de frijoles negros, hongos, arroz, trufa, queso, mayonesa picante y vegetales crujientes. Ya, ya, queremos probarla.

