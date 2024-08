Cómo quitar videos no consensuales de Pornhub

Si has sido blanco de porno no consensuado, estás lejos de estar solo: hasta una de cada 25 personas en los EE. UU. Ha compartido una imagen privada o un video de sí mismos sin su consentimiento.

Estos videos se difunden de manera rápida y desenfrenada, pero incluso si han estado en línea durante años, la situación no es desesperada. Si bien gran parte de la tecnología y los métodos que usan los grandes sitios web de pornografía para moderar la pornografía no consensuada no son suficientes, hay pasos que puede seguir para eliminar videos de estos sitios.

Videos by VICE

Uno de los sitios web más populares que las personas encuentran y difunden videos sin consentimiento es Pornhub. Al completar el formulario de eliminación de contenido de Pornhub , puede eliminar videos específicos de ese sitio.

De acuerdo con la página del formulario de Pornhub, eres elegible para usar este método de eliminación si estás informando “porno de venganza, chantaje, intimidación porque un video o foto que se publicó en uno de nuestros sitios que no autorizaste, [o] un comentar un video o una foto que revela información de identificación personal “. Todo lo que no desee en línea, que lo involucre pero que no sea un reclamo de derechos de autor, cuenta.

1. Secure your email and other accounts

Antes de comenzar, debe decidir a dónde quiere que vaya la correspondencia relacionada con este proceso. Debe ingresar su dirección de correo electrónico, y Pornhub se comunicará con usted sobre el estado de eliminación a través de esa dirección. Si su correo electrónico habitual se registra en una computadora compartida, o si comparte el inicio de sesión con otra persona y no desea que esa persona esté al tanto de este proceso, es una buena idea configurar una cuenta ProtonMail gratuita y segura solo para esto propósito.

También podría ayudar hacer una verificación de seguridad completa de todas las cuentas que usa, en general: consulte esta guía para saber cómo protegerse contra el software acosador , que tiene consejos para proteger sus dispositivos que son útiles para cualquier persona, no solo para acechar a las víctimas.

Si crees que alguna vez querrás acudir a las autoridades para informar sobre la pornografía de venganza que se propagó por ti, es importante recopilar primero la evidencia. El grupo sin fines de lucro Sin mi consentimiento tiene instrucciones sobre cómo reunir y conservar pruebas adecuadamente, antes de solicitar que se eliminen.

2. Collect URLs to the videos you want removed

Si solo ha escuchado acerca de estos videos que están en línea de otras personas, es posible que no sepa dónde están los videos. Si confía en la persona que lo alertó, pídale que le envíe el enlace. O bien, puede intentar buscar su nombre en Pornhub, a veces las personas usan las secciones de comentarios de Pornhub para engañar a las mujeres en los videos. Si estaba en un video de Girls Do Porn, por ejemplo, puede probar variaciones en “Girls Do Porn” o “GDP” y revisar los resultados, o intente buscar el número de su episodio, si lo sabe.

Si no desea visitar Pornhub.com directamente, puede ejecutar estas búsquedas desde Google. Escriba esto en su barra de búsqueda:

sitio: pornhub.com “[su nombre aquí]”

Los resultados podrían mostrar videos con su nombre mencionado en el título o comentarios, si hay alguno.

Tenga en cuenta que las miniaturas y las imágenes de vista previa (la foto fija que aparece antes de que se reproduzca el video) pueden ser de usted o de alguien que conoce, y que toda la experiencia de navegar en un sitio porno puede ser traumatizante. Si esta parte del proceso es difícil para usted, está bien pedirle a un confidente de confianza que encuentre los videos o recopile los enlaces.

3. Set up fingerprinting

En la parte inferior del formulario, hay información sobre cómo evitar futuras subidas del mismo video a Pornhub, utilizando la tecnología de huellas digitales. La investigación de la placa base sobre esta tecnología descubrió que todavía deja pasar algunos videos y está lejos de ser perfecta para captar futuras cargas. Tampoco funciona de manera retroactiva: si un video que coincide con el suyo ya está en el sitio, no se eliminará automáticamente.

Aunque es defectuoso, vale la pena evitar que se carguen réplicas exactas de los videos en el futuro.

Para solicitar que se agreguen sus videos a la base de datos de huellas digitales de Vobile, comuníquese con Vobile a support@vobileinc.com . Puedes decir algo como esto:

Hola, este es un video no consensuado de mí que quiero tomar huellas digitales para eliminarlo de Pornhub: [pegue la URL aquí]

Alguien responderá y le pedirá que proporcione una copia del contenido en sí o un enlace al contenido en línea. Cuando Motherboard probó este proceso, Vobile dijo que si el contenido ya está fuera de línea, todavía pueden contactar a Pornhub “en su nombre para obtener acceso”. No envíe archivos de video a través de direcciones de correo electrónico no cifradas o compartidas.

4. Fill out the form

Este es el formulario que necesitarás .

Si los videos que desea que se eliminen son porno no consensuados y no son contenidos con derechos de autor, marque “No” a la pregunta “¿Está relacionado este problema con una infracción de derechos de autor?” Los reclamos por infracción de derechos de autor se realizan a través de un proceso separado.

Pegue los enlaces en el cuadro designado.

Una de las secciones del formulario le pregunta por qué quiere que se elimine el contenido. Es importante no incluir demasiados detalles o emociones en esta respuesta, para que Pornhub pueda ver claramente la razón. Este script de una línea ha funcionado en el pasado, en las pruebas de Motherboard:

Esto es pornografía no consensuada y no consentí que se pusiera en línea.

Cara Van Dorn, asociada del equipo legal que representa a las mujeres en el caso de Girls Do Porn, sugiere que los objetivos de Girls Do Porn incluyen lo siguiente:

That you are a victim of the GirlsDoPorn.com fraudulent scheme

That you did not consent to the video being published online

That you were assured (by the actor, producer, recruiter) that the video would not be published online

That you would never have participated in the video if you had not received those assurances

Pornhub dice que deberá completar el formulario usted mismo, y esto hace que los usuarios “firmen digitalmente” al final. Esto solo implica escribir su nombre y aceptar que es usted en el video. Pero no tiene que usar su nombre legal o “real”. Puedes usar un seudónimo o apodo.

Una vez que se envía el formulario, debe recibir un correo electrónico del soporte de Pornhub, que se verá así:

En las pruebas de la placa base, el correo electrónico de confirmación llegó una hora después del envío, y el enlace de video fue eliminado. Sin embargo, podría llevar más tiempo; tenga en cuenta que el correo electrónico puede ir a su carpeta de spam.

5. Talk to someone

En este punto, los videos que solicitó deberían estar fuera de Pornhub, pero aún podrían existir en otros sitios, o mediante versiones archivadas del enlace. Desafortunadamente, es posible que nunca se eliminen por completo de Internet. Estos pasos no garantizan que nadie volverá a ver estos videos, pero como uno de los sitios porno más populares del mundo, eliminar los enlaces de Pornhub es un buen comienzo.

Este proceso es sencillo, pero para un sobreviviente de violencia sexual o pornografía no consensuada, el acoso y el aislamiento duraderos son increíblemente difíciles. No tienes que pasar por eso solo.

La Iniciativa de Derechos Civiles Cibernéticos proporciona una línea directa para los sobrevivientes del porno de venganza, donde representantes capacitados escuchan y brindan asesoramiento no legal. Envíe un mensaje de texto o llame a la línea directa al 844-878-CCRI (2274). CCRI también proporciona una lista de abogados que se especializan en pornografía de venganza de forma gratuita o gratuita, así como guías detalladas para eliminar el contenido de las redes sociales y otros sitios web.

Si trabajó con o fue blanco de la operación Girls Do Porn y desea tomar más medidas en torno a la investigación federal , el FBI está solicitando que cualquier persona involucrada se comunique con sus oficinas con información. Puede llamar a cualquiera de estos números y mencionar GirlsDoPorn.com por su nombre, incluso si filmó con MomPOV.com, uno de sus otros sitios web:

San Diego FBI: (858) 320-1800

Assistant U.S. Attorney Joseph Green: (619) 546-6955

Assistant U.S. Attorney Sabrina Feve: (619) 546-6786

Después de que sale la pornografía no consensuada, algunas mujeres informan que sus parejas o parientes se vuelven abusivas emocional o físicamente. Para obtener apoyo contra la violencia comunitaria, comuníquese con la línea directa nacional de violencia doméstica al 1-800-799-7233 o www.thehotline.org , o comuníquese con un programa local de agresión sexual a través de RAINN al 1-800-656-HOPE o chatee en línea en www. rainn.org .

Si tiene pensamientos de desesperanza o suicidio, comuníquese con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-8255 o chatee en línea con un oyente capacitado.



¿Has sido blanco de porno no consensuado? Nos encantaría saber de usted. Póngase en contacto con Samantha Cole de forma segura en Signal al +16469261726, mensaje directo en Twitter , o por correo electrónico a samantha.cole@vice.com o samleecole@protonmail.ch.

Este artículo apareció originalmente en VICE US.