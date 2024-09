How-To: Tamales con Wes Avila

Los tamales son cosa seria. Cocinarlos no es sencillo, ni rápido. Hay que encontrar la proporción correcta entre la masa, la manteca, la sal; hay que tener fuerza y paciencia para batir la masa durante un buen rato con tal de que los tamales queden esponjosos como deben ser. Los tamales no son cosa que los latinos hagamos todos los días en casa; por eso los tamaleros callejeros son tan apreciados en México —y quizás en otras ciudades de América Latina—. Sin embargo, no todos tienen el privilegio de salir de casa y encontrarse con un vendedor de tamales en la esquina. Por eso le pedimos a Wes Ávila, chef de Guerrilla Tacos, que nos compartiera su receta de tamales, una muy simplificada que todos podemos hacer en casa, estemos donde estemos.

No es la receta original. No es para puristas de la cocina tradicional mexicana, es para los glotones que añoramos los tamales y no podemos conseguirlos fácilmente.