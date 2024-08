Hoy es el Día Mundial del Infiel y los casados están de fiesta

Artículo publicado por VICE México.

La infidelidad es una práctica tan común que en la actualidad existe un día mundial para celebrarla: hoy.

De acuerdo con una encuesta que realizó Ashley Madison —un conocido sitio de citas para infieles por internet— a miembros de su comunidad virtual, ellos suelen pasar San Valentín de formas muy distintas con sus dos parejas. No obstante, ahora casi un tercio del total asegura que pasará esta fecha con su amante.

Los datos también arrojaron que estas personas suelen gastar casi la misma cantidad de dinero en su pareja formal, que en la extramarital. La diferencia radica en cómo lo gastan, pero comúnmente invierten la misma cantidad en una cena romántica con su esposa/o, que en un cuarto de hotel con su amante.

Para conmemorar el día mundial del infiel, hablamos con algunas personas infieles y les preguntamos sus motivaciones para serlo, cómo aparentan en la vida cotidiana, y si han festejado o festejarán el Día del Infiel.

José, 47 años

Utilizo Ashley Madison desde hace unos seis años y estoy casado. La verdad, llegué a la página por casualidad. Estaba buscando en internet información sobre otras apps para ligar y di con ella. Me inscribí, hice mi perfil, empecé a conocer personas y me pareció muy interesante. Luego compré unos primeros créditos y vi a personas que me gustaron. Empecé a tener charlas con ellas por medio de la app y me agradó más. Continué en el descubrimiento.

En ese tiempo tenía muchos problemas con mi esposa. Así que mi motivación principal era la de buscar otras opciones. Ahora me gusta usar ésta sólo para conocer gente, incluso sin tener un contacto físico. Hay personas con las que compartido muchas cosas dentro y fuera de la app. Hasta el momento, ninguna de mis dos parejas se ha dado cuenta que soy infiel.

Recomiendo ampliamente la experiencia. No se trata de un tema de calentura, sino de descubrir el mundo. Cuando hago el recuento de lo que me ha pasado en estos seis años, me doy cuenta que he aprendido mucho. Pero la página hay de todo: gente grosera, vulgar y desagradable. Te llevas varias decepciones.

No sabía que existía un Día del Infiel, pero me parece una gran idea, especialmente porque se celebra un día antes de San Valentín. Y eso facilita que no te descubran. Creo que podría ser un buen motivo para tener un primer contacto con alguien.

Daniela, 32 años

Yo no utilizo aplicaciones, pero también soy infiel. No me gusta mucho hablar del tema, porque es bastante difícil mantenerse disfrutando sin pagar las consecuencias un buen día. Ya me pasó una vez. La verdad es que nunca he estado casada, pero desde siempre me ha resultado difícil estar la monogamia. Creo que el amor es tan relativo, que todas las reglas a su alrededor terminan siendo sólo recomendaciones.

Para poder estar con dos o más personas a la vez, tengo que construir con cada uno de ellos una relación medio lejana. Así no se me cruzan los días y sé perfectamente cuándo me toca ir con cada uno. Aunque también me ha pasado que alguien de pronto empieza a gustar más que los demás y, ni modo, me decido por temporadas sólo por esa persona.

Sí sabía que hoy es el Día del Infiel. Lo he celebrado un par de veces, sólo con gente muy abierta que ha entendido que estoy saliendo con más gente al mismo tiempo. Recuerdo que en una ocasión nos la pasamos en un hotel; en la otra, fuimos al cine y la idea me pareció romántica en exceso.



Ricarda, 23 años

Sí me pasé. Tenía 18 años, acababa de entrar a la Universidad y tenía un novio al que quise mucho. Duré como cuatro años con él. Pero ya nos peleábamos mucho y de pronto llegó la Santísima Putería a mi vida.

Un chico de la facultad me llevó por malos pasos y, al ser sincera conmigo misma, llegué a la conclusión que me gustaba más eso que tener novio. Así que a él le dije que era mejor cortar.

A todo esto, cabe mencionar que el acto de infidelidad ocurrió cuando, aún siendo novios, yo me agarré bien recio con el de la facultad. Eso sí, le pedí que no le dijera a nadie. Recuerdo el primer beso y la adrenalina de la situación. Me encantó. Pero después me sentí muy mal. No sé si lo volvería a hacer con una relación seria.

Aunque también es cierto que después me la cobraron, porque mi último ex me puso el cuerno mientras vivíamos juntos. Ahora estoy sola, pero me pongo a pensar que sí festejaría el Día del Infiel si tuviera novio y un amante. Pero eso no aplica ahora. Primero debo buscar un novio.