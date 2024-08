Hablamos con jóvenes catalanes sobre la huelga de hoy

El pueblo ha hablado (de forma ilegal o como quieras llamarlo) y hemos salido a la calle las horas previas a la huelga general de hoy en Catalunya secundada por los sindicatos CC.OO. y UGT, las patronales de pequeñas y medianas empresas Pimec y Cecot, y las entidades soberanistas en Catalunya.

¿844 heridos es constitucional?

Porque y ahora qué. ¿Qué nos espera en Catalunya en los próximos días, semanas y meses? Que si independencia unilateral, que si artículo 155 de la Constitución, que si elecciones anticipadas, … Una serie de decisiones políticas que van a tener repercusiones directas en nuestras vidas.

Policía iros a casa, se lee en este dibujo casero de una joven

Por ese motivo, hemos hablado con distintos jóvenes de ideologías distintas durante la manifestación pacífica del 2-O, para saber cuáles son las preocupaciones que azotan sus cabezas tras el crispado y tenso ambiente de estos días. No hay que olvidar que nosotros, los jóvenes, somos presente y futuro.

Oscar (20 años), Andrés (20 años) y Marc (19 años)

VICE: ¿Qué pasará ahora?

Marc: El Parlament seguirá lo que las urnas han dictaminado porque si no sería una falta de respeto por las víctimas de las cargas policiales del 1-O. No se puede ignorar el resultado como si el referéndum no fuera legal, seguramente habrá una declaración de independencia.

Y si no se declara la independencia porque no dejan, ¿qué pasará?

Andrés: ¿Qué quiere decir que no dejan?

«Los jóvenes somos quienes llevamos la voz, pero están implicadas varias generaciones» – Andrés

Me imagino que el gobierno de Rajoy no va a poner facilidades.

Marc: Si no nos dejan desde el Gobierno Central, se tiene que seguir de la misma forma. La gente salió a votar y está saliendo estos días.

¿Y si vuelven a haber alzamientos violentos?

Andrés: La gente seguirá respondiendo así: pacíficamente. Las imágenes del 1-O denotan represión en forma de violencia.

Marc: La única violencia la puso el Estado Español.

¿Creéis que es la revolución de los jóvenes de nuestro tiempo?

Andrés: No solo eso. Hay muchísimas personas que llevan esperando este momento desde hace muchísimos años para reivindicarse. Está claro que los jóvenes somos quienes llevamos la voz, pero están implicadas varias generaciones. Si pensamos a favor de la libertad de expresión, es nuestro deber salir a la calle y manifestarnos.

Clara (20 años) y Laia (19 años)

VICE: ¿A quién votaríais si hubiera elecciones en Catalunya?

Clara: A ERC.

Laia: Tengo un conflicto un poco grande. Mi ideología es cercana a la CUP, pero como a veces actúan y declaran cosas que no son muy afines a lo que yo pienso, no sabría qué votar si hubiera elecciones catalanas mañana.

Así que las dos teníais claro ir a votar antes del 1-O.

Laia: Sí, las dos lo teníamos claro desde antes.

¿Creéis que este tipo de movilizaciones son suficientes para conseguir la independencia o hay que hacer algo más?

Clara: La huelga, junto a las manifestaciones, creo que será multitudinaria. No sé si será suficiente para la independencia, pero es clave que todo el mundo salga a la calle.

Laia: Además, las movilizaciones no son solo para la independencia, sino que es responsabilidad de toda la gente que fue a votar el 1-O, aunque fuera que no, salir a la calle para denunciar la violencia de ese día. Después, lo que haga el gobierno catalán, estará relacionado, pero también va a parte.

¿Trabajáis o estudiáis?

Clara: Las dos cosas.

«Yo tengo prácticas en el hospital y trabajo por la tarde, por lo que no podré ir a la manifestación» – Clara

¿Y haréis huelga?

Clara: Yo, personalmente, tengo prácticas en el hospital y trabajo por la tarde, por lo que no podré ir a la manifestación.

Laia: A mí me han suspendido las clases, así que me imagino que iré.

Las condiciones del referéndum…

Clara: El referéndum fue legítimo digan lo que digan. Hay mucha gente que quiso votar y no fue por miedo a la violencia.

Laia: Por una persona que votara dos veces, hubieron diez personas que no pudieron, por lo que no es excusa decir que este referéndum no es vinculante.

Jordi (24 años) y Núria (24 años)

VICE: Hay huelga general o «parón de país» en Catalunya. ¿Qué pasará?

Jordi: Yo no voy a ir ni a estudiar ni a trabajar. La cosa está muy seria. Quizás, por desgracia, se continuará por la fuerza. La semana pasada ya metieron entre rejas a algún político, y creo que estos días volverá a pasar con Puigdemont, Junqueras y demás. Es cuando se tiene que demostrar si la población aguantará, porque una cosa es ser buena persona y otra bien distinta es ser imbécil y quedarnos quietos si vuelven a encarcelar así porque sí.

Núria: Yo estoy a favor de la huelga. Ya le he dicho a mi jefe que me sumo asumiendo lo que tenga que venir.

«Yo no voy a ir ni a estudiar ni a trabajar. La cosa está muy seria. Quizás, por desgracia, se continuará por la fuerza» – Jordi

Si en este momento fueseis Rajoy, ¿qué haríais?

Núria: Esconderme.

Jordi: Si fuera Rajoy dimitiría. Se ha tirado de hemeroteca y se demostró que ya en 2006 quiso un referéndum porque le convenía. Desde luego que el Referéndum del 1-O no ha sido legal, pero hemos dado una imagen lamentable a Europa.

¿Es la hora de los políticos o es la hora del pueblo?

Núria: Es la hora del pueblo. Está hablando y es trabajo de los políticos escuchar a su gente. Es el pueblo quien tiene que decidir que haya un cambio político. Desde hace tiempo se pide ese cambio en toda España, pero está siendo aquí en Catalunya donde se está dando un paso adelante.

Jordi: El pueblo está hablando. A ver cómo reaccionan los políticos.

«Desde hace tiempo se pide ese cambio en toda España, pero está siendo en Catalunya donde se está dando un paso adelante» – Núria

¿Qué pasará si se declara la independencia unilateral? Habrá elecciones, ¿pero elecciones de qué?

Jordi: Espero que la semana que viene se convoquen elecciones anticipadas. Que sean unas elecciones democráticas de verdad. No pueden coartar esta libertad otra vez. Si se consigue una mayoría de independencia, pues no habrá otra que intentar conseguirla.

Esta es otra. En el 1-O votó el 40 por ciento. ¿Hubo gente que tuvo miedo por ir a votar o, por el contrario, se votó más en respuesta a la violencia?

Núria: Creo que las dos. En mi ámbito, sobre todo la gente mayor, no votó por miedo. En fin, los jóvenes podemos afrontarlo de otra manera. También hubo personas que les daba igual un poco el tema, pero al ver los altercados, al final salieron y votaron. Si se hicieran elecciones ahora mismo, está claro que los resultados cambiarían, pero a ver qué pasa.

Roger a la izquierda, Pol (de verde), Pedro (de azul) e Ian, a la derecha

Roger (25 años), Pol (19 años), Pedro (18 años) e Ian (18 años)

VICE: ¿Qué pasará de hoy en adelante?

Roger: Nadie lo puede decir, ni los políticos.

¿Y la huelga la seguirá la gente?

Roger: Nosotros estamos esperando que la universidad (Blanquerna) se pronuncie definitivamente para ver si hay clases o qué, pero todo indica que sí.

Si ahora mismo fuerais Rajoy, ¿qué haríais?

Ian: Dimitir. Es un auténtico cadáver político.

«Si fuera Rajoy dimitiría. Es un auténtico cadáver político. Si fuera Puigdemont, no lo sé» – Ian

¿Y si fuerais Puigdemont?

Roger: La verdad es que no lo sé.

Y a todo esto, ¿es la independencia unilateral la solución?

Roger: No creo que sea la solución. Implica dejar fuera a la mitad de la ciudadanía de Catalunya. Se tiene que iniciar un diálogo por ambas partes.

Pol: Aunque se ha podido ver que no están muy abiertos a ese diálogo por los dos gobiernos, sobre todo por parte de España. Estamos aquí después de muchos años

Las instituciones catalanas deben seguir trabajando y mirar qué garantías tenemos si se declara la independencia unilateral y, en todo caso, que prevalezca el derecho de todas las personas.

«No creo que la independencia unilateral sea la solución. Implica dejar fuera a la mitad de la ciudadanía de Catalunya. Se tiene que iniciar un diálogo por ambas partes» – Roger

Rajoy dijo que la respuesta policial fue modélica. La prensa mundial, en cambio, no piensa igual. ¿Se arrepiente?

Roger: No. Es una vergüenza. Nos está mirando el planeta entero.

Pol: Es una atrocidad digna de una dictadura.

Pedro: Hay que recordar que su partido no ha condenado actos fascistas durante muchos años, así que…

Ian: Desde España dirán que estamos aquí para defender la independencia y no es así. Esto va más allá.

Vosotros, por ejemplo, no lleváis banderas.

Ian: No hay ideologías, no hacen falta. Entre nosotros hemos votado diferentes cosas.

Pedro: Yo, por ejemplo, soy canario y voté en blanco.

Roger: Se trata de la violencia policial y la democracia. Eso es indiscutible.

Marta (22 años) y Sergi (22 años)

VICE: ¿Cómo calificaríais lo del 1-O?

Sergi: Fue una jornada histórica, un punto de inflexión. Todo lo que está pasando es nuestra oportunidad. Toda la violencia no puede quedar en balde.

¿Hubo más gente que se sumó al referéndum por la violencia?

Marta: Sí, creo que sí. Muchas personas salieron a votar no por la ideología, sino por los altercados. Y no solo eso, sino que defendieron los colegios con algo de miedo por si venía la Guardia Civil, aunque prevaleció la actitud positiva de «estamos haciendo lo correcto».

No sé de qué partido político sois, pero ¿apoyaréis la decisión de Puigdemont o esto va más allá de la política?

Marta: Seas del partido que seas, va por delante el derecho a decidir. Es lo que se demostró el 1-O, al menos en Catalunya. Por otro lado, tanto si te gusta Puigdemont como si no, al menos no ha dado media vuelta y ha cumplido lo que hace días que dijo. Puedo tener mi opinión sobre él, pero está respaldando a la población para que pueda expresarse.

Ivan (25 años)

VICE: ¿Cómo tiene que reaccionar el gobierno español?

Ivan: Si fuera Rajoy, haría que todo mi gobierno dimitiera en bloque. Está claro que no pasará porque ellos defienden la violencia y el fascismo. Controlan a base de fuerza y violencia. Pero eso ya no es cosa nuestra. Tenemos que demostrar que somos soberanos y que tenemos la capacidad de desobedecer leyes injustas, la represión y la violencia.

¿Y si hubiera más violencia?

Al presidente Rajoy le respondería una y otra vez como se hizo el 1-O. Saldremos a la calle pacíficamente y la organización ciudadana. No tenemos miedo. Podemos sacar fuera al opresor y al violento. Debemos seguir así.

«Tenemos que demostrar que somos soberanos y que tenemos la capacidad de desobedecer leyes injustas, la represión y la violencia» – Ivan

Hubo personas que cambiaron su voto por la violencia…

Conozco a gente que no iba a participar en el referéndum y votó, también conozco gente que iba a votar que no y votó que sí, y también sé de quién no quería votar y no terminó votando.

¿Y con esto se demuestra que es la hora de los políticos o del pueblo?

Es la hora del pueblo, no de los políticos. Estamos siempre por delante de ellos.

¿Y qué papel tiene Puigdemont en todo esto?

Puigdemont tiene que declarar la independencia y la gente tiene que salir a la calle, aunque esté en contra del referéndum. Solo así se tendrá en cuenta la voz del pueblo por la libertad democrática.

Pero ¿un 40 por ciento de votos son suficientes para hacer eso?

Si después de que la gente tuviera el valor de salir a votar incluso con el uso de la violencia policial, la gente se ha ganado que Puigdemont declare la independencia. Después ya veremos qué pasará: si el gobierno español nos cree y a ver cómo reaccionan desde Europa.

Respeto a todo el mundo, pero después de las cargas policiales desmesuradas, me imagino que mucha gente se sintió interpelada. Si lo que pasó no es motivo suficiente para que el resto de personas no empaticen o salgan a la calle, me imagino que también les irá bien la independencia porque no se manifiestan de ninguna manera. Al menos eso entiendo.

Una vez he hablado con los jóvenes, me acerco a la Apple a ver si harían hoy. He esperado mi turno y he hablado con un dependiente con la excusa de acercarme el 3-O porque tengo un problemilla en mi smartphone. «No sabemos si vamos a abrir o no. Esta mañana hemos tenido reunión y estamos a la espera de que desde arriba nos digan algo».

Lo mismo ocurría en un bar de al lado. Le pregunto al camarero si habrá huelga y me contesta que hará lo que le digan sus jefes, que con su contrato temporal y las facturas que tiene que pagar, no puede decidirlo por sí mismo, aunque piense que todo lo que ocurre es totalmente injusto.

La manifestación del 2-O fue un grito de rabia silenciosa, impotencia por haber retrocedido en el tiempo y, por encima de cualquier cosa, fue un llamamiento al unísono a la paz, a la libertad de expresión y a la verdadera democracia, la del pueblo.

