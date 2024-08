Fotos del 8 de marzo: la manifestación feminista que pasará a la historia

JUNTAS SOMOS MÁS. Así, en mayúsculas, empieza el manifiesto que convocaba a todas las mujeres a una huelga feminista para celebrar un 8 de marzo diferente.

El Día Internacional de la Mujer en España dio ayer un salto importante en la lucha por el reconocimiento de los derechos de la mujer. En una jornada histórica, miles de mujeres se unieron a la huelga feminista (laboral, de consumo y de cuidados) y a las manifestaciones convocadas en todas las ciudades españolas. La participación fue masiva e histórica. Un millón en Madrid según las organizadoras (170.000 para la Delegación del Gobierno) y 600.000 en Barcelona (200.000 según la Guardia Urbana), cifras multitudinarias que se repitieron en las principales capitales.

Videos by VICE

En miles de municipios se convocaron concentraciones y la lucha del feminismo español acaparó la atención de medios internacionales como The Guardian, la CNN, la BBC o Le Monde. La marca España ayer fueron las mujeres reclamando sus derechos, recordando a Diana Quer, a Marta del Castillo y a todas las que no están porque las asesinaron por ser mujeres (no, no «murieron a manos de sus maridos»).

Ayer, millones de mujeres gritaron por ellas, por las que ya no están. Gritaron que, «solas y borrachas quieren llegar a casa» y que «si no eres feminista, eres machista». Ayer, millones de mujeres de todas las edades pusieron a España en el mapa de la lucha por los derechos sociales.

Silvia Varela y Mònica Figueras se manifestaron en Madrid y Barcelona y nos muestran con sus imágenes la unión, la fuerza, y la imparable voz de las mujeres españolas. «Manolo, hazte tú la cena», «El patriarcado me da patriarcadas», o «De camino a casa quiero ser libre, no valiente» son algunas de las pancartas que se vieron en un día histórico por la igualdad de las mujeres.

Puedes ver más fotos de las manifestaciones aquí: