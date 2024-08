Presentamos HUMAN HARDWARE: el humano como arquitecto de nuevas tecnologías

La simbiosis entre humanos y máquinas está cada día más cerca. Inspirados en el concepto japonés Jinba Ittai, que refleja la unidad lograda entre caballo y jinete, y en colaboración con Mazda, que ha adaptado este concepto a nuestra era buscando la unión entre vehículo y conductor, presentamos el proyecto Human Hardware, una serie de contenidos y experiencias que exploran el presente y el futuro de las relaciones humanas con la tecnología.

En el documental Urbanized, el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer habla de la catedral de Brasília y dice algo así como afirma que»he diseñado 23 iglesias y soy ateo, pero son un problema tan bonito«. Los grandes diseños son problemas bien resueltos, o dicho de otra manera, todo gran problema puede resolverse con un buen diseño. Por eso es tan sumamente importante que existan en nuestras ciudades espacios para promover el pensamiento crítico mediante cultura, tecnología, diseño y diálogo.

Mazda Space nace en el barrio del Born de Barcelona precisamente con esta voluntad. El pasado año, en marzo de 2016 se lanzó el ciclo Mazda Creators bajo el hashtag #MazdaCreators. En esta primera edición contamos con algunos de los talentos creativos más interesantes de diferentes disciplinas como el diseño, la música o el periodismo. Este nuevo ciclo de #MazdaCreators, que comenzará el próximo 19 de octubre, es todavía mejor si cabe. Girará en torno al concepto HUMAN HARDWARE y nos traerá a las mentes rebeldes y creativas que están ahora mismo trabajando en la perfecta simbiosis entre humano y máquina.

Para crear esta nueva edición nos hemos inspirado en el lema de la marca, «Drive Together», que a su vez se basa en el «Jinba-Ittai», un concepto que viene de los arqueros montados japoneses Yabusame y que literalmente significa «persona y caballo como un cuerpo». Es decir, conexión total, respeto, cuidados y todas las cosas de bien de una cooperación que es casi como una fusión.

Bajo el hilo conductor de HUMAN HARDWARE, expertos nacionales e internacionales de disciplinas como la biotecnología, la inteligencia artificial, el diseño y el arte expondrán sus opiniones y visión sobre la convivencia en el futuro del ser humano y la máquina, a lo largo de 5 ponencias donde el foco de discusión se centrará en cómo la tecnología está introduciéndose poco a poco en nuestro día a día haciendo más sencillas nuestras tareas cotidianas.

Como primer #MazdaCreators contaremos con Neil Harbisson, el primer cíborg oficialmente reconocido como tal en el mundo. A algunas, Neil y su antena nos parecen algo muy familiar porque ambos llevan haciendo una labor pedagógica impecable desde hace casi una década. Otras personas quizás no sabéis quién es y os va a sorprender ver la antena que le sale de la cabeza. Yo os pido que veáis más allá de la antena. Entiendo que es espectacular ver a alguien con una antena en la cabeza y que la risa puede ser una reacción tan espontánea como un estornudo, pero desde la Cyborg Foundation que dirige junto a su amiga de la infancia y fellow cyborg Moon Ribas, Neil está haciendo propuestas y proyectos interesantísimos, por eso os lo digo desde ya: hay vida más allá de esa antena.

La propuesta que de Mazda y VICE nace también con ánimo de ayudar a pensar la tecnología desde una óptica no occidental, aunque sea con ejemplos de nuestros creadores y creadoras. Nos da la posibilidad de tomar prestado un marco para pensar la tecnología que no tiene nada que ver con nuestros referentes. Mazda y VICE te invitamos a hacerte un Yabusame y poner un poco de Jinba-Ittai en tu vida, porque modernización e innovación no son idénticas a occidentalización, ni solamente difundidas desde el oeste a otras sociedades.