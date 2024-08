De Gardel a Guetta: estos son los gustos musicales de Humberto de la Calle

¿Qué tienen en común Joan Manuel Serrat, Foster The People, David Guetta y John Coltrane? Y no, no es el cartel de un festival de música, ni un compilado crossover de los que venden en los semáforos. Estos cuatro, en compañía de Adele, Queen, Fonseca, Harry Belafonte, Los Beattles, Amy Winehouse y Carlos Gardel, hacen parte de una playlist de Spotify compartido hoy por Humberto de la Calle en sus redes sociales.



A parte de su trabajo fundamental para convocar la Asamblea Constituyente de 1991; ser Ministro de Gobierno durante el mandato de César Gaviria; diplomático, abogado, poeta; jefe negociador del gobierno en el acuerdo de paz con las Farc y actualmente uno de los aspirantes a la presidencia de 2018, De la Calle, o su equipo de comunicaciones -vaya uno a saber- resultó teniendo un gusto musical más que celebrado por una hinchada de jóvenes, quienes en su post de Facebook validaron esta curiosa lista de 28 de las canciones favoritas de Humberto, ad portas de una candidatura inminente y a manera de estrategia un tanto millenial por ir impactando su público objetivo, del cual además ha dicho «los jóvenes son fundamentales para cambiar el país y construir un futuro de esperanza».



Sea estrategia o no, lo cierto es que los gustos musicales de De la Calle, según esta playlist, son bien amplios, incluyendo una serie de temas que uno esperaría de un bohemio personaje como él, tipo ‘Mi noche triste’ de Carlos Gardel, ‘Perfidia’ de Alberto Sadel, ‘Mediterráneo’ de Joan Manuel Serrat, ‘Mack The Knife’ de Louis Armstrong o ‘Caravan’ de Duke Ellington. La cosa se pone buena cuando aparecen canciones de Amy Winehouse como ‘Back to Black’, ‘Bohemian Rhapsody’ de Queen, ‘Sobredosis de T.V.’ de Soda Stéreo o ‘Use Somebody’ de Kings of Leon. También hay rarezas criollas como ‘Eres mi sueño’ de Fonseca o ‘Diosa Coronada’, de Carlos Vives; pero lo que más nos inquietó fue encontrarnos con ‘Titanium’ de David Guetta en esta selección.

En todo caso hay de todo para todos, así que pueden darle play aquí abajito y seguir a Humbertico por aquí para más curiosidades:

