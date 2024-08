Fotos que celebran a las mujeres ‘queer’ del Sudeste Asiático

Como adolescente bengalí, musulmana y queer criada en el Londres de clase obrera, Sabira Haque sintió todo el peso de los prejuicios de su entorno. A lo largo de su vida ha tenido que hacer frente al racismo, el machismo, el clasismo, la islamofobia y la homofobia, como resultado de lo cual su existencia está marcada por el miedo constante.

“Durante mucho tiempo he sentido que se ha menoscabado la seguridad en mi misma hasta el punto de quedar silenciada”, nos cuenta Haque. A los veintipocos empezó a hacer terapia artística, lo que le ayudó a recuperar la confianzay a descubrir espacios seguros en los que pudo conocer a otras personas que han pasado por situaciones similares.

Cuando llegó el momento de planificar su boda, Haque —que hoy tiene 29 años— indagó sobre los ritos matrimoniales bengalíes y quedó fascinada por la rica historia de la pintura corporal con henna y el proceso creativo de este arte. Haque empezó a practicarlo ella misma como afición y, al cabo de un año más o menos, decidió dedicarse a ello como profesional.

Así fue como nació Huq That, una plataforma que busca hacer de la pintura corporal con henna una práctica más accesible sacándola de su contexto tradicional. Haque está iniciando a los jóvenes creativos de Londres en este arte milenario mediante la celebración de una serie de eventos culturales y ofreciendo sus servicios para crear tatuajes temporales.

La elección de este nombre para el proyecto refleja la dificultad que suele tener la gente para pronunciar el apellido de Haque. “Quería jugar con esa forma de pronunciarlo, que se parece mucho a cómo se pronuncia ‘ fuck’”, señala. Esta iniciativa sirve también como vehículo de expresión de la verdadera identidad de Haque (en árabe, haque significa “verdad” o “correcto”).

El proyecto arranca con una sesión fotográfica colaborativa en la que participaron principalmente artistas femeninas de género no binario y piel oscura. Durante el proceso de investigación para el proyecto, Haque conoció por Instagram a Alia Romagnoli, una artista queer de origen italo-indio cuya fotografía profundiza en las implicaciones de ser birracial y queer y con cuya obra Haque se sintió inmediatamente identificada.

Durante su infancia en India, un país en el que las leyes de censura están muy vigentes, Romagnoli nunca vio imágenes en las que se representara al colectivo queer de forma positiva. Tras mudarse a Londres y entrar en contacto con la activa comunidad LGTBQ+ de la ciudad, la artista finalmente reunió valor para salir del armario. Romagnoli se sirvió de la fotografía para consolidar su sentido de pertenencia y dar a conocer las historias de otras personas infrarrepresentadas.

Haque y Romagnoli colaboraron en la creación de una serie fotográfica para inaugurar Huq That. Con ella querían retratar a diversas modelos asiáticas desde una perspectiva femenina, capturando el lado más tierno y puro en lugar de sexualizándolas. La serie se presenta también como una contraposición a las típicas fotos nupciales del sur asiático que tantas veces han visto durante su infancia y en las que se perpetúan los ideales de belleza eurocéntricos.

Romagnoli se inspiró en las producciones de Bollywood de las décadas de 1970 y 1980 e incorporó estereotipos en forma de posturas y expresiones faciales ñoñas. Para el fondo utilizó telas de vivos colores, dibujos sobre imágenes de maharanís, o reinas, en pinturas tradicionales indias, y dotó a las imágenes de una textura granulosa que recordara a los retratos indios antiguos.

Haque buscó expresamente modelos de tallas y tonos de piel distintos, muchas de las cuales nunca antes habían posado ante una cámara, y procuró resaltar sus cualidades únicas mediante el uso de diferentes tipos de iluminación en función de la tonalidad de su piel. “Era muy bonito ver las interacciones que surgían entre las mujeres de las fotos; cada una aportaba y absorbía energía positiva y contribuía a crear un mundo libre de juicios de valor”, afirma Romagnoli.

Haque quiso contar con el talento de Rhiannon Isabel Barry, conocida por sus estilismos inspirados en la moda urbana de la clase obrera de Londres, una estética que las principales marcas de moda han adoptado en masa. En las fotos, las modelos lucen los intrincados diseños en henna de Haque, vestidos y joyas tradicionales del sur de Asia y piezas de grandes marcas como Burberry, Fendi o Louis Vuitton. En el proyecto también colaboraron la peluquera Nadine Baptiste, la maquilladora Umber Ghauri y la directora de maquillaje Salwa Rahman.

Al contemplar el resultado final, Haque tuvo la sensación de que estaba desnudando su alma. No podía creer hasta qué punto las imágenes dejaban entrever su propia vulnerabilidad. Tanto es así que durante dos meses se negó a publicarlas. Cuando finalmente decidieron exponerlas en las redes sociales, Haque y Romagnoli recibieron muchos mensajes de apoyo de mujeres indias y bengalíes a las que las fotografías habían ayudado a verse de un modo distinto.

“Algunos de los comentarios más halagadores eran de otras mujeres bengalíes que nos dijeron que para ellas significaba mucho poder ver las prendas nupciales asiáticas desde una perspectiva queer”, señala Haque. “Espero que las imágenes sirvan para provocar comprensión y cierto reconocimiento de que todo el mundo puede tener la boda asiática de sus sueños, al margen de su identidad”.

Haque espera lograr que su proyecto siga creciendo en el futuro y quiere ofrecer servicios para tatuar con henna a novias y novios queer. Las fotos de Romagnoli son una especie de libro de recortes en el que sus autoras han volcado sus experiencias personales a base de henna y sororidad, y en el que han expresado la relación hermosamente compleja que mantienen con su legado cultural.

Modelos: Iqra Khan, Norhan Shubar, Amani Saeed, Salwa Rahman, Nazifa Hussain, Salma Khatun

