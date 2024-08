Hustler Trax: La apuesta del house actual por la vieja escuela

La historia de Hustler Trax inició en 2014, estaba en mi casa sin nada que hacer y vi una película que se llama ‘The People vs. Larry Flynt’, técnicamente es la historia de la revista para adultos «Hustler», después de verla dije: ¡Yo quiero hacer algo igual, pero con la música! Así nació el nombre del label.

– Yael Ruíz

Videos by VICE

Hustler Trax es un label basado en la Ciudad de México y en Reino Unido fundado por Yael Ruíz y David Nicol. Su esencia se remonta al house y garage noventeros de Nueva Jersey y a la escena europea que se vivía en aquel entonces. El sueño de hacer un label con esas características comenzó a vivirse en 2015: fusionaron las culturas de ambos países y así ganaron sus primeros seguidores y consumidores de la plataforma, primordialmente en Europa (Holanda, Francia e Inglaterra), y después en América, pero en menor medida.

En este mes se cumplen 3 años del nacimiento de Hustler Trax; de una idea que cuenta con el support de grandes pilares de la música de baile: Alex Agore, DJ Caspa, Mark Farina y Treasure FIngers. La intención de una propuesta especial en el house de América Latina está logrando su cometido: «inspirar a más personas y recordarles que la vieja escuela siempre será la base de lo nuevo. No pretendemos ser un label grande, podemos brillar junto a los grandes de esta industria, queremos seguir cumpliendo nuestras metas».

Hustler Trax festejará su aniversario con el lanzamiento del nuevo compiladoTime To Hustler (Chapter One), integrado por 21 cortes originales y con producciones de artistas como DJ Caspa, Sunny Galaxy, Alex Agore, Nicolas Meyer, Lombard Street y más. En exclusiva para Noisey, el label comparte el mix de este compilado hecho por DJ Caspa, quien ha estado presente en la escena del djing en Europa desde hace más de 20 años, además de ser fiel promotor de la música house en diversos programas de radio: Weekend Rush, Pressure Fm, RinseFm, De-javu, Unknown Fm, Magic Fm; y en sus residencias dentro de Pacha Presets, Percolate, y Funkatron en Londres.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/458433942&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true&visual=true

Noisey: ¿Cuál fue el camino para convertirse en un sello con música tan específica?

Yael Ruíz: Quisimos recordarle a la gente que existen nuevas propuestas de house, pero también que faltan espacios para llevarlas a más oídos; este es el motivo por el cual nos dedicamos a lanzar garage, deep y house. Hemos tenido la suerte de recibir mucho apoyo por parte de Beatport y Traxsource, eso lo hace aún más posible, siempre nos incluyen en sus secciones pop del momento.

¿Cuáles son los filtros y parámetros para los lanzamientos de Hustler Trax?

Nosotros tratamos de demostrar que el nombre no hace al artista, por eso siempre trabajamos con artistas nuevos o poco conocidos en el ámbito. Tratamos de ayudarlos, queremos que su música llegue a más disqueras y a más gente, así seguirán siendo buenos en lo que hacen (siempre hay talento, pero también como siempre, falta apoyo).

En su catálogo existe una importante cantidad de productores extranjeros, ¿a qué se debe el déficit de artistas mexicanos y latinos en él?

Supongo que es por el género, el label se encarga de distribuir garage, deep y house; aquí casi no lo consumen, los pocos artistas latinos que nos contactan nos mandan techno o tech house, ya hay demasiados labels para esos géneros, pronto sacaremos más material nacional (nos estamos encargando de eso).



Hustler Trax tiene mayor proyección internacional que a nivel nacional, ¿crees que México carece de oportunidades para iniciativas emergentes? ¿Cuál es tu experiencia?

En mi experiencia ha sido más fácil triunfar en el extranjero que en mi propio país, aquí varios me tiran de a loco (jaja). México no solo carece de oportunidades, carece de interés; por eso seguimos trabajando, queremos llegar a más gente y ayudar a cambiar eso. He recibido mucho más ayuda de extranjeros que aquí, eso también nos motiva a hacer mejor las cosas.

Alex Agore y DJ Caspa son figuras importantes dentro del Hustler Trax, el acercamiento es tal que su sello hermano es el de Alex Agore, Closer to Truth. ¿Cómo se dio este acercamiento?

Se dio gracias a que ellos dos son los padrinos del label (los contactamos porque fueron una gran inspiración para nosotros), les agradó nuestro proyecto y desde ese entonces seguimos en contacto; pasamos de ser sus fans a ser sus conocidos, ahora somos amigos. Mi hermano David Nicol tenía otro proyecto entre manos con Alex Agore, así nació Closer To Truth. Realmente el triunfo de Hustler Trax y Closer To Truth se debe a la química que hay entre los owners y artistas, estos dos labels son como el yin yang del género.

Como parte de los festejos del aniversario de Hustler Trax habrá un compilado de 24 tracks, además fue mezclado por DJ Caspa. Platícanos del proceso para la construcción de éste.

Teníamos en mente algo especial para un momento especial, ¡qué mejor que un pack con lo mejor del label! Fue seleccionado por nuestro buen amigo DJ Caspa, él se convirtió en alguien incondicional para el sello, nos ayudó a recordar nuestras viejas glorias y a relanzar material que nuestros nuevos seguidores ya se habían perdido.

En esta celebración también regalaremos un EP de 4 tracks en Soundcloud, sin nuestros seguidores no seríamos nada.



Durante estos años, ¿ha habido algún momento en especial (positivo o negativo) que haya sido un parteaguas para ustedes?

Lo que más recuerdo es cuando comenzamos a sonar en RinseFM y algunas veces en BBC1, eso ayudó a que más gente conociera nuestro trabajo. Pero creo que lo más especial es que la gente siga confiando en lo que hacemos, por ellos seguimos creciendo.



Los releases de Hustler Trax son solo en formato digital, ¿tienen planes para comenzar a imprimir en vinyl?

Supongo que pronto sacaremos algo en vinyl, solo el tiempo lo dirá.

¿Qué sigue para Hustler Trax?

Seguir concentrándonos en expandirnos y continuar compartiendo la música que nos gusta con más personas, el algún futuro tal vez un showcase, pero lo primordial es tratar de seguir haciendo feliz a la gente con música y mejorar el label. Esto inició como un hobby y aun queda tiempo para ver cómo evoluciona.

Para cerrar, ¿qué lanzamientos recientes de Hustler Trax nos recomiendas?

Me gustaría recomendar dos lanzamientos que salieron en este 2018 y tres más que hemos sacado a lo largo de toda la vida de Hustler para que el lector sepa lo que hemos estado haciendo. Nuestro más próximo lanzamiento, Hustler To Hustle;My Hood, My Saviour de Alexandra Milne; Promised Land de John Randle; Far From Home de Guy Johnson y Team Hustler VOL. 1 de varios artistas.