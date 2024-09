Catador de drogas en la deepweb

Collages por Marta Parszeniew.

Tiene sentido que leas el resumen de algo antes de que entre a tu cuerpo. Por desgracia, si las drogas son ese «algo», es muy poco probable que estés realmente informado; esos chicos con sus bolsitas diminutas de plástico no andan diciendo por ahí cuánto ácido bórico contiene su cocaína. Sin embargo, si compras drogas por internet, en sitios por la deepweb como Silk Road 2.0, Agora o Evolution, podrás leer exactamente qué tan eufórico va a ser el MDMA que te vas a meter, o qué son los Happy 5 japoneses, y por qué a nadie le gustaría consumirlos.

El crítico de drogas más prolífico en los foros de Agora y Evolution (espacios dentro de la deepweb) es un joven británico con nombre de usuario HydroBlowBack. Durante todos estos años revisando productos para diversos vendedores en línea, a HBB le enviaron miles de dólares en drogas totalmente gratis, la mayoría envueltas en bolsas de regalo mixtas, que contienen elementos legales junto con un montón de productos químicos bien raros, aún sin probar. Podría ponerles los links de todos los resúmenes, pero necesitarían Tor para abrirlos, lo cual cambia completamente las cosas. Por ahora les dejo la charla que tuvimos por correo electrónico (quería permanecer en el anonimato por razones obvias).

VICE: Hola, HBB. ¿Por cuánto tiempo estuviste haciendo resúmenes antes de que los distribuidores te empezaran a mandar droga gratis?

HydroBlowBack: Al comienzo estaba pagando por todo lo que pedía, hasta que un día le envié un mensaje a un vendedor pidiéndole una muestra de Crystal Meth. El vendedor accedió al instante, y al otro día me llegó una muestra de la droga totalmente gratis. Queriendo dar algo a cambio, le ofrecí escribir una opinión.

Hice lo mismo un par de veces y poco a poco la gente se empezó a fijar en mí. Dejé establecido que probaba y resumía cualquier droga, lo cual es atractivo para los vendedores que tenían varios productos, porque me darían lo que quisieran y yo lo resumiría. Después de un tiempo empecé a tener un buen número de “seguidores” que ocasionalmente comentaban en mis resúmenes. Empecé a ser reconocido por no tener ningún enfoque de mierda en lo que escribía, que es lo que la gente prefiere ver cuándo van a comprar drogas online.

¿Sientes que propiciaste todo para que en un punto te empezaran a enviar paquetes grandes?

Yo envío a menudo mensajes con información sobre lo que soy, lo que hago, y un enlace a mi página de revisión. Con el paso del tiempo, los vendedores se informaron bien sobre quién era yo y me trataban muy bien para que hiciera resúmenes regularmente con ellos.

¿Recibiste respuestas negativas?

Alguna gente me acusa de andar rogando por drogas, pero yo veía eso como ofrecer un servicio no solo a los compradores, sino a los vendedores. Uno de los últimos resúmenes que escribí tenía casi 2.000 opiniones la última vez que lo revisé, así que creo que ganaron un poco de atención. Muchas veces los vendedores me pedían que probara drogas por ellos, o que consumiera dos veces de la misma droga, o incluso que diera mi opinión, sin hacer un resumen como tal.

¿Qué tipo de cosas te enviaban?

Perdóname si olvido alguno, teniendo en cuenta la cantidad de dosis que me dieron a probar cientos de vendedores, especialmente de sustancias populares como la cocaína, el Crystal Meth, la heroína y el MDMA. En total creo que he probado 37 drogas, entre crack, LSD, marihuana, metacualona, un montón de drogas para investigación científica, y cosas con nombre como 3-meo-pcp o japanese happy 5.

¿Cuánta plata en drogas crees que te hayan enviado en total?

Miles de dólares, es lo único que puedo aventurarme a decir. No sé cuánto específicamente, pero ha sido mucho. Dependía de cuánto pidiera yo, pero había veces que recibía un paquete al día, otras que recibía cinco paquetes y otras que no recibía nada. Creo que la vez que más recibí fueron ocho paquetes en un día.

¿El hecho de recibir drogas gratis te hizo querer seguir con todo esto?

Sí, completamente. Me enganché tanto con la intriga de lo que podría estar revisando en mi próxima prueba, como con las drogas que estaba recibiendo. Pasé una cantidad de tiempo anormal hablando con la gente y sus opiniones, y al final se convirtió en un gran problema para mí.

¿Había alguna droga específica que pidieras más que otras?

En lo que se refiere a las pruebas, en realidad no eran para alimentar la adicción a una droga específica, sino más bien una adicción a las drogas en general. Fue un regalo cuando hice un resumen sobre ketamina, porque era adicto a la keta y el alcohol en esa época. Generalmente pido mucha cocaína, heroína y Crystal Meth, porque en mi opinión son las drogas más populares junto con el MDMA y la marihuana, y a los vendedores les conviene tener un buen resumen de estas drogas.

¿No crees que se volvió una tendencia? ¿El que te enviaran un paquete lleno de drogas para que las probaras?

Sí y no. No me malinterpretes, mucha gente ha escrito algunos resúmenes y críticas, pero nunca ha habido una constante en el mercado. Nunca había existido un “crítico de planta”, por lo que vi la oportunidad y la tomé.

Noté que un tipo se ponía muy agresivo contigo respecto a un resumen, ¿Te tocó lidiar mucho con eso?

Sí. hice muchos amigos y enemigos. Me enemisté con casi todos los vendedores de ketamina por hacerle un resumen a un supuesto estafador, el cual no era un estafador en absoluto, solo querían arruinar su nombre y eliminar a la competencia. Tuve que lidiar con odios infantiles generados en mi contra o con gente que tomaba mi nombre y se hacía pasar por mí en otras páginas.

Una vez hubo un rumor en los foros de Agora acerca de que yo representaba a ocho usuarios más y que era el dueño de la página, haciéndome pasar por alguien que hacía resúmenes para mantener el control. Algo loco. Pero seamos francos con la situación: cuando tienes a un montón de dealers y consumidores de drogas reunidos en un foro, la mierda va a estallar en un punto.

¿Qué fue lo mejor de tu oficio como catador de drogas?

Las mejor experiencia siempre fue recibir una manotada de paquetes en la mañana y ver qué drogas me enviaban. El mejor paquete combinado que me enviaron fue uno que tenía diez gramos de speed y ocho de MDMA. O recuerdo otro que tenía pastillas de 2CB, cocaína con una pureza del 85%, dos blotters de LSD, MDMA y dos tipos de pastillas de éxtasis. Lo peor que recibí fue un tipo que me envió ketamina desde Italia con un costo de envío carísimo, y cuando llegó no alcanzaba ni siquiera para una línea. Le pregunté cuánto había enviado y me dijo que lo suficiente para una noche.

Por la lectura de algunos de tus comentarios, parece que has pasado por etapas, consumiendo un montón y luego dejando el consumo por un rato.

Eso se debe a la cantidad de drogas que estaba consumiendo. Siempre partía de la base de que tenía la ketamina y el alcohol como algo regular en mi cuerpo, y debido a la naturaleza de las drogas que probaba, en especial estimulantes como el Crystal Meth, que me podía mantener despierto por dos días seguidos, decidí hacer mis resúmenes en ráfagas; le enviaba mensajes a un montón de vendedores, me tomaba una o dos semanas de “enfriamiento”, y luego volvía al ruedo.

¿Qué piensas sobre la cultura de las drogas en la deepweb? Asumo que es algo de lo que disfrutas ser parte.

Hay un montón de aspectos positivos y negativos involucrados. Por un lado, he recibido una gran cantidad de drogas sin verle la cara a nadie ni una sola vez; no existía la posibilidad de que me pasara algo en el proceso de intercambio. Las drogas generalmente son más caras online, pero generalmente obtienes el precio que pagas. Las sobredosis de heroína son causadas a menudo por el estándar de pureza que usan los dealers en estos mercados. La pureza promedio en el Reino Unido es de un 30 ó 40 por ciento, mientras que en la deepweb puedes conseguir una pureza del 90%.

Otro aspecto es que no tenía ni idea de a quién le estaba ordenando, de si iba a recibir o no lo que había pedido, o de si lo que recibía era la droga que había pactado con el vendedor en un principio.

¿Alguna vez te preocupó que algo saliera mal? ¿Invitaste a alguien para probar las cosas contigo?

Algunas veces me preocupaban cosas de ese tipo, y no importa qué tan buen ojo tengas para las drogas, nunca sabes la pureza o el efecto que vayan a tener. Una vez desarrollé una alergia a un lote de heroína, y obviamente tenía que mencionarlo en el resumen, ya que puede ser un riesgo grave para la salud del consumidor y pudo haber sido mucho peor de lo que fue. De cada diez pruebas que hago, en nueve estoy solo, una forma de consumir muy peligrosa, a mi parecer. El asunto es que cuando la adicción llega a tu vida, mandas a la mierda las precauciones y empiezas a arriesgarte. No es algo sabio, los accidentes pueden ocurrir, tuve suerte de salirme de lo que estaba haciendo antes de que algo malo ocurriera.

¿Por qué decidiste dejar de ser catador de drogas?

Dejé de ser catador de drogas porque quería dejar las drogas. Me ocurrieron un par de cosas en mi vida personal, y visité el hospital un par de veces. Mi cuadro de depresión y ansiedad empeoró mucho, y un amigo murió a causa de cosas parecidas a las que estaba haciendo. Todo esto me hizo dar cuenta de que ya no me estaba divirtiendo, de que era extremadamente adicto a las drogas, y de que necesitaba ayuda.

Comencé a asistir a mi centro clínico de nuevo, y esta vez no me fui. Mañana cumplo un mes de estar limpio de cualquier sustancia, y al final del próximo mes voy a ir a rehabilitación por dos meses. Después de eso planeo ser voluntario en mi centro de salud, con la intención de volverme un consejero y usar mi conocimiento y mi experiencia con las drogas para ayudar a otros en situaciones parecidas a las mías.

Gracias, HBB.

