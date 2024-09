Un experto nos explicó qué es un meme exactamente

La palabra «meme» fue inventada por el biólogo evolutivo y futuro ateo Richard Dawkins, en 1976. Originalmente era algo como una versión cultural de una cadena de ADN ––una idea que puede pasar de persona a persona y de generación en generación–– pero ahora, gracias a Internet, un «meme» es una broma que cambia y evoluciona a un ritmo impresionante mientras pasa de páginas como 4Chan a un mundo más amplio de redes sociales.



Por mucho tiempo nadie catalogó de dónde venían estos chistes, o cómo se difundían, o incluso las variaciones por las que pasaban antes de llegar a la página de Facebook de tu mamá. No fue sino hasta 2008 que 3 empleados de un estudio de video online ––Kenyatta Cheese, Jamie Wilkinson y Elspeth Rountree–– empezaron a producir videos sobre la historia de cosas como LOLcats. ‘Know Your Meme’ había nacido.



Hoy la página es una fuente invaluable para las personas a las que le importan los textos efímeros de Internet y está un paso adelante de la mayoría de portales tipo wiki, empleando a investigadores para averiguar el origen de los comentarios más extraños que flotan en el éter de la web. Esto puede complicarse, ya que la cultura de memes se ha expandido hasta incluir, básicamente, todo el Internet, con profesores mandando tareas de memes para clases de literatura, y gente haciéndose una carrera a punta de fotos como esta.



En un esfuerzo por aprender del futuro de los memes ––y por entender cómo explicarle ‘estúpida, mi pelo, idiota’ a mi abuela–– llamé a Cheese, el cofundador de ‘Know Your Meme’ (KYM), y conversé con él sobre el estado de la cultura de Internet y si deberíamos tomarnos en serio a los memes como arte.



VICE: ¿Cómo se te ocurrió la idea de catalogar memes?

Kenyatta Cheese: Empezamos a ver que en algunos [lugares] se usaban ciertos tipo de memes en comerciales de televisión, o en Internet, y no se les daba el crédito debido, es decir, no se le daba crédito a la comunidad que los originó. Entonces pensamos, rastreemos esto. Empecemos una base de datos. y así fue.



Pero al comienzo fue muy malo. Había algunas cosas que hacíamos bien, como explicar, no sólo los orígenes o de dónde venían, sino a dónde se difundían. La otra parte era el duro trabajo de rastrear todas esas cosas.



Nos hicimos llamar Rocketboom Entity for Internet Studies (algo así como Institución para Estudios de Internet Rocketboom, en español). Y como nadie más estaba haciendo esto, de la nada la gente nos empezó a poner atención.



Cuando empezaron la página, los memes no estaban por todas partes, como ahora. ¿Sabían que esto se iba a popularizar de esta forma?

Lo vimos como una oportunidad de crear un proyecto de investigación disfrazado de startup. Y a medida que iba creciendo, Rocketboom le inyectó más fondos, y de la nada ya teníamos dos programadores, tres practicantes, y habían personas dedicadas únicamente a sacar cosas de las comunidades y a averiguar en cómo convertirlas en información que funcionara para la página. Ese fue el momento de la era dorada de 4Chan y mierda de ese estilo, lo que significó que de un día para el otro atrayeramos un montón de visitas, y nuestra motivación se convirtió en crear algo que fuera útil.



Pero por muchas razones Rocketboom se disolvió, y Know Your Meme quedó enredado en todo eso. Entonces a finales de 2010 o a comienzos de 2011, Cheezburger tuvo que comprar Know Your Meme.



¿Cuál crees que fue el primer meme?

No tengo idea de cuál fue el primer meme. Creo que depende del contexto. Hay muchas personas que creen que el primer meme fue, si hablamos de Internet, una imagen macro. Algunos dicen que el emoticón de carita feliz fue el primer meme. Si quieres ir más allá y un momento previo a Internet, entonces serían los chistes que se pasan voz a voz, y no gracias a grandes medios.



¿Entonces cómo definirías lo que es un meme? ¿Cuál es la diferencia entre un «meme» y una pieza de «contenido viral»?

Para mí, y esta es la definición que usamos; «meme» y «viral» son dos cosas diferentes. Lo «viral» sería un video que se comparte una y otra vez. De pronto alguien lo baja y lo vuelve a subir, pero nadie le hace grandes cambios al contenido. Los memes son cosas que no sólo son replicadas, sino que puedes hacer variaciones de ellos.



La otra definición tiene que ver con cómo se difunden estas cosas. Un meme surge en una subcultura, donde el propósito de la imagen es contribuir a una conversación que ya ha empezado. Y luego se lleva a otros espacios porque un usuario piensa alguna de las siguientes cosas: mierda, vi algo muy chistoso, o es algo que me da rabia, o me hace reaccionar de cierta forma, y quiero asegurarme de que otros vean esto.



Pero se ha vuelto muy complicado, porque ahora todos están cubriendo la cultura de Internet. Hay un afán tan grande por estar en la cima de esto que, cosas que ocurrían orgánica y naturalmente, ahora son aceleradas e incluso quemadas más rápido porque están siendo expuestas a audiencias más grandes desde una etapa muy temprana.



¿Y qué piensas de los memes que son hechos por marcas o campañas políticas? ¿pueden ser esos memes, según tu definición? No son fenómenos que ocurren naturalmente como los memes clásicos.

Sí y no. Creo que la ‘cáscara’ es la misma. La cáscara se ve como una imagen macro, pero puede no llegar a gente por fuera de su propia audiencia, o puede que no se difunda más allá de las personas que ya están familiarizadas con la marca. Es una frontera completamente artificial y arbitraria. ¿Cuándo tiene algo suficiente valor cultural, o significado, como para que alguien quiera compartirlo en otro espacio? Mejor dicho, puedes tener macros completamente deshonestos. Pero si son efectivos difundiendo una idea en particular, pues, no sé. Supongo que son memes.



¿Cómo describir un meme con palabras? Si tuviera que explicarle a mi abuela ‘estúpida, mi pelo, idiota’, qué diría?

¿Lo has intentado alguna vez?

No. Se me acaba de ocurrir. ¿Podrías describirle un meme a alguien que no tiene idea de la cultura de Internet?

Es una pieza cultural que es reconocible para otras personas, que tiene cierto significado cultural que tú y otros a tu alrededor entienden. Digamos, yo no usaría la palabra «meme» para describir una imagen macro. «Meme», para mí, es más el proceso, lo que pasa con eso dentro de una red. De todas formas mi abuela me miraría y diría, «que bonito. No tengo ni puta idea de lo que estás hablando».



Es como lo que pasaba la era dorada del rap. Si escuchas rap norteamericano de los 90, la mitad de las letras hacían referencias a series de televisión, comerciales, o lo que sea; diferentes significantes culturales que significaban algo para ellos y para otras personas que pudieron tener las mismas experiencias. Pero si le muestras esto a alguien en este momento, esa persona no va a entender, no va a coger las referencias. Creo que así es gran parte de la cultura de Internet. Necesitas el contexto de la cultura. Es como lo que pasó con la viralidad de «El vestido», ya sabes, en el que las personas daban diferentes respuestas sobre el color que creían que tenía; sí, eso es interesante, pero lo fascinante fue la red que lo hizo posible.



¿Qué crees que hace un buen meme?

Creo que se necesitan dos cosas para hacer un buen meme. Lo primero es que haya algo significativo de la cultura en la que se produjo. Si un meme permanece en un blog en particular, y la gente tiene cierta reacción hacia este, es un meme exitoso. En términos de memes que tienen efecto en culturas más allá de la de su punto de origen, es bueno cuando una persona es capaz de identificar algo en la imagen, o el video, o el chiste, y sabe que hay otra audiencia para este, así que lo sigue compartiendo. No puedes hacer un meme. El meme es el fenómeno, y es una función de la red en la que está puesto.



¿Cómo decides qué cosas valen la pena incluir en KYM?

Al comienzo buscábamos cosas que pareciera que fueran importantes en una subcultura y empezaran a salir en otras partes. Ese era el criterio. Así que creo que, como éramos jóvenes, todos gravitábamos cerca de las cosas que estaban en comunidades de las que ya hacíamos parte. Por eso lo primero es como algo parte de la cultura nerd. Pero al final del ciclo con el grupo original, empezamos a incorporar memes en otros idiomas, de otras culturas, y nos preguntamos: ¿Cómo expandimos la página para lidiar y verificar todas estas cosas? Podía haber algo que estuviera flotando por ahí desde el 2000, o desde 1998, o lo que fuera, y alguien lo viera por primera vez como en… 2008, y llega a la página diciendo, «¡Encontré esta cosa nueva, y es muy buena!; pero habrían personas que dirían, «Bien por ti. Eso ha existido por mucho tiempo», y otros que dirían, «¿Quién putas eres?».



De repente, los conocimientos sobre memes se volvieron como una placa de honor. Esto significa que cada vez tenemos que concentrarnos más en cómo documentamos, aceptamos y verificamos los memes de otras culturas.



¿Cuál crees que es el mejor meme en este momento?

Ahora le pongo mucha menos atención a los memes tradicionales de Internet [que antes]. Ni siquiera puedo decir que haya uno que ame en este momento, pero creo que si tuviera que escoger uno, elegiría a los macros de gatos.

¿En serio esos son tus favoritos?

Pues creo que son los más fascinantes, porque nadie se los ha cagado. Mejor dicho, la personas la cagan a veces, pero con los macros de gatos nadie puede hacer un meme tan malo que anule todos los que había antes. Por eso los macros de gatos sobreviven. Creo que eso los hace brillantes de una forma que los demás memes difícilmente alcanzan.