Jóvenes queer nos hablan de sus amores platónicos de la tele y el cine

¿La amo o quiero ser ella? La eterna pregunta que, si escuchas atentamente, no es otra cosa que el sonido que hacen los bebés gais al desplegar sus alas de arcoíris. Una reflexión que resume muy bien cómo es crecer siendo queer. Sobre todo durante la década de 2000, 1990 y antes, cuando la representación del colectivo gay era mínima y lo único que podías hacer era proyectar tu homosexualidad incipiente sobre algún personaje mediático.

Afortunadamente, desde entonces han proliferado en la cultura pop las series con personajes femeninos queer, como The 100, Orange is the New Black, Sense 8 y Orphan Black, todas ellas de gran éxito entre el público gay adolescente. Sin embargo, en ninguna de estas series se muestra cómo es salir del armario. Este proceso era territorio desconocido, al menos hasta el estreno de Todo es una mierda, de Netflix.

Todo es una mierda es una serie dedicada a mostrar la experiencia incómoda y estresante de salir del armario como adolescente. Cuenta la historia de Kate, de cómo descubre su sexualidad, se enamora y busca su lugar en el instituto en medio de la heteronormatividad que reinaba en los 90. Toda una heroína.

La lucha de Kate por sentirse representada y su idolatría por varias personas queer de su entorno suponen un nostálgico viaje al pasado para cualquiera que hubiera vivido como adolescente gay en esa década y que hubiera encontrado su referente en personajes homosexuales de la tele. Ah, si hubiéramos tenido a personajes como Kate por aquel entonces, no nos habría hecho falta tener esa extraña compilación lésbica en YouTube y nuestras experiencias estarían más normalizadas.

He decidido que Todo es una mierda es un gran motivo para rescatar esos personajes de los 90 y los 00 de nuestra juventud, iconos quizá no tan gais pero a los que nos queríamos parecer con todas nuestras fuerzas. Hice un sondeo para saber cuáles eran los ídolos de la gente que les inspiraron a salir silenciosamente del armario. Recordemos, pues, aquel asfixiante mundo heteronormativo y démosle un último adiós.

Ah, y respecto a la pregunta de si la amamos o queremos ser como ella, la respuesta seguramente no sea ninguna de las dos: lo que querías era follártela.

Julia Styles, de ‘10 razones para odiarte’

Ella era simplemente la mejor. De joven quería al cien por cien ser como ella, pero no fue hasta que volví a ver la serie que me di cuenta de que me gustaba por otras razones. – Rosa

Claire Danes en ‘Romeo y Julieta’

Soy bisexual y esta película, con ella y Leo, me dejó muy flipada y posiblemente marcó el inicio de mi pubertad. – Indra

Meg, de ‘Hércules’

Ya sé que solo es un dibujo animado, pero para mí Meg supuso un punto de inflexión en mi vida. – Laura

Nala, de ‘El rey león’

A ver, no me juzguéis. Ya sé que es un personaje de dibujos animados, pero era muy atrevida y fuerte, y siempre le daba lecciones a Simba, aunque fuera el rey. Recuerdo estar viendo El rey león y pensar que me gustaba Simba y que quería ser Nala. Viéndolo ahora, me doy cuenta de que me gustaban los dos. – Marcela

Ashley Spinelli, de ‘La banda del patio’



Era tan guayy rebelde… Y su forma de vestir: era un tía dura y muy divertida. Para mí era la chica ideal. – Ruth

Hallie, de ‘Tú a Londres y yo a California’

Mi mujer ideal; era estadounidense, mayor que yo, una pelirroja sexy que se pintaba las uñas, trabajaba haciendo piercings y ¡jugaba en una liga de póquer para chicas que por lo visto ella mismo montó! – Laura

Xena: la princesa guerrera

Pero no solo Xena: todas las mujeres que salían en la serie. Eran todas superfuertes y parecían guerreras de verdad, lo cual era muy guay y sexy a la vez. Y me encantaban esas armaduras de piel que llevaban, ¡ja, ja! Lo curioso de todo es que la mujer que interpretaba a su peor enemiga es ahora mi profe de yoga. –Jessica

Miércoles, de ‘La familia Addams’

Chrstina Ricci en esa película y su actitud de “me importa todo una mierda”. ¿Qué más podría pedir una adolescente confusa? Recuerdo decirle a mi madre (con la que ya no me hablo) que quería casarme con Christina Ricci, y me contestó que ser gay está mal y que si lo era nunca me casaría. – Cloe

La araña de ‘James y el melocotón gigante’

¡Era suuuuupersexy! – Kim

Bette Midler en ‘El retorno de las brujas’

Después de ver la peli, me pasé como un año vistiéndome de bruja, montando una aspiradora y pintándome los labios de rojo. En ese momento pensaba que era porque me encantaba esa estética, pero lo que me pasaba es que estaba perdidamente enamorada. Para mí esa película no solo es un clásico de los 90, sino una inteligente guía para ser lesbiana. Tres mujeres solteras / brujas viviendo en medio del bosque y maquinando un plan para dominar el mundo y convertir en gatos a los chicos de la zona. ¿Dónde hay que firmar? – Iggy

Rita de Sister Act 2.



El personaje que interpreta Lauryn Hill es supercautivador, con ese carácter orgulloso, descarado y burlón y la vulnerabilidad que muestra cuando canta. Y joder… ¡esa voz! La primera vez que la vi se me puso la carne de gallina, y todavía hoy se me pone cuando la veo. – Anna

Buffy Summers, de ‘Buffy, cazavampiros’

Se parecía mucho a una amiga de la que me enamoré de joven. Era una tía genial que hacía un trabajo que nadie más sabía hacer. Y daba mucha caña a los tíos. – María

Sugar, de ‘Sugar Rush’

Sugar era guay, encantadora y valiente. En retrospectiva, no estoy segura de si quería ser ella o estar con ella. Me acuerdo de que veía la serie debajo de las sábanas y con una linterna, porque tenía la sensación de que tenía que verla en secreto porque era una cosa de lesbianas. La serie no solo me parecía sexy, sino que me sirvió como referente, me hizo enamorarme de Brighton y me enseñó mucho sobre sex shops y experimentar con la sexualidad. Para mí fue como un rito iniciático. – Katy

Peyton, de ‘One Tree Hill’

En general, me encantaban sus aires de marimacho, su creatividad y su actitud pasota. En aquel entonces pensaba que quería ser ella, pero realmente lo que quería es estar con ella. – Lee

Sarah, de ‘Doce en casa’

Era una marimacho, buena en los deportes, atrevida y yo sabía, en el fondo de mi corazón de lesbiana, que ella también era de las mías. Al final habría llegado el día en que descubriría que le gustaban los gorros de montaña, los skates y las cosas de chicos, no porque odiara las de chicas, sino precisamente porque le gustan las chicas. – Sonia

Willow, de ‘Buffy, cazavampiros’

Todavía no me la quito de la cabeza. – Alicia

La Power Ranger rosa

Kimberly (Amy Jo Johnson). Era guapísima y una crack. Me obsesioné con ella desde los tres años y hasta hoy. Me disfracé de ella muchos años en Halloween. Qué pena que ya no tenga el disfraz. – Raquel

Sabrina, de ‘Sabrina, cosas de brujas’

Era superfemenina —lo cual me encanta— , muy segura de sí misma y buena amiga, y se preocupaba por la gente de su entorno. Además, tenía un gato que hablaba. – Nicole

Arwen, de ‘El señor de los anillos’

Me enamoré de Arwen cuando tenía unos 8 años, y a día de hoy sigo enamorada de ella. – Aisling

Winona Ryder y Angelina Jolie en ‘Inocencia interrumpida’

¡Menudo combo! Se me sale el corazón por la boca de pensarlo. – Tara

Justine, de ‘The Story of Tracy Beaker’

Justine era la bad gyal de Tracy Beaker y estaba coladita por ella. Era muy caborna y despiadada, porque le habían hecho daño. Era la rebelde de la tele de los 90 en Reino Unido y a mí me volvía loca. Madre mía… Justine adulta, si estás leyendo esto, búscame por las redes. – Crystal

Carmen, de ‘Spy Kids’

Me acuerdo de que todos los días lloraba porque “no era ella” y “tenía que ser como ella”. Ahora me doy cuenta de que es más bien que “tenía que estar con ella”. – Eli

Missy, de ‘A por todas’

¡¿La escena en la que Eliza Dushku se lame el dedo corazón y se lo pasa por el tatuaje del brazo?! Uf… ¿Sería ella el motivo por el que empecé a llevar cadenas y a dibujarme tatuajes en el brazo? Totalmente. ¿Es ella la razón por la que ahora me fijo en si las chicas con las que salgo llevan un tatuaje en el brazo? Correcto. – Tej

Drew Barrymore en ‘Los ángeles de Charlie’

Bueno, la verdad es que me gustaban las tres – Grace

Sebastian / Viola en ‘Ella es el chico’

Amanda Bynes rompió moldes de género como lesbiana que jugaba al fútbol y aquello me flipó. Después de ver la peli, yo también me apunté a fútbol para ser “un poco como Viola” y, bueno, todas sabemos cómo suelen acabar estas cosas… – Emi

Pamela Anderson en ‘Vigilantes de la playa’

Creo que me enamoró ese bañador rojo y sus labios carnosos. – Kimmy

Debbie, de ‘Los Thornberrys’

Ella es la típica hermana mayor que mola, supersarcástica, muy intimidante y con una forma de vestir muy loca. ¿Qué mas se le puede pedir a una chica? –Andrea

Drippy, de ‘Megapetarda’

Vi esta película todas las noches durante una semana y decía que lo hacía porque tenía muchas ganas de ir a un internado solo de chicas y montar quedadas para dormir en casas de amigas. Ahora estoy en condiciones de admitir que Juno Temple está buenísima y no quería ser su “amiga”, a no ser que puedas follar con tus amigas. – Vanessa

Kelly, de ‘Salvados por la campana’

Eeeh… Era la capitana de las cheerleaders y de los equipos de voleibol, natación y softball. Jugaba en TODOS los equipos. Cada día deseo que jugara en mi equipo también. – Helena

Tai, de ‘Clueless (Fuera de onda)’

Haga lo que haga, Brittany Murphy es mi NÚMERO UNO. – Iona

Jess, de ‘Quiero ser como Beckham’

Creo que ella estaba a caballo entre ser mi ídolo y el amor de mi vida. No hay sentimiento más universal en el mundo que ese cuando creces siendo queer. – Nadine

