Identified Patient nos comparte 5 de sus armas secretas en la pista de baile

Job Veerman, mejor conocido como Identified Patient, es un joven pilar de la escena electrónica underground en Ámsterdam. Job comenzó a comprar discos y producir música en su adolescencia, y en 2017 apareció en uno de los mejores sellos de Rotterdam, Pinkman, con dos EPs: Weeshuis Der Verloren Zielen y Aborting Your Dreams, este último producido junto a su novia, Sophie du Palais.



Además de sus producciones, Identified Patient da muestra de su agilidad detrás de los decks como DJ , donde su selección especial va del cold wave, EBM y el lado más oscuro del techno, dejando en claro la idea de un tercer oido para los sonidos más finos.

En vísperas de su llegada a CDMX y su esperada presentación en Dance Your Name, el productor de los Países Bajos nos compartió 5 canciones que le gustan y nos explicó por qué. ¡Tomen nota!

Xcor – “Adelaar”

Esta es como un paraíso tribal para mí. Tiene ese bajo sucio, voces extrañas y mucha simpleza. Es perfecta para construir mi set, o simplemente dejar que haga lo suyo. Siempre me pongo a bailar como loco cuando la toco. Por cierto, escuchen el álbum completo, está muy pesado. También le hice un edit a uno de esos tracks, pueden encontrarlo en mi SoundCloud.

Candy Flip – “Love Is Life” (O Zone Friendly Mix)

“Love is Life” no deja de sorprenderme. Es muy simple, pero tiene una vocal que pondría a bailar hasta a mi mamá. Es un crossover viejito entre techno e italo. Cuando aumenta la temperatura de la fiesta, esta maravilla puede ser la culminación de cualquier noche.

Alexis Le Fan – “Love To Hate”

Esta canción tiene una gran atmósfera. Para mí, es como pasar un otoño electrónico en Egipto. Alexis Le Fan, o Alexis Le Tan tiene edits muy pesados, si los tocas, ya ganaste. Este me gusta en particular porque le da un toque muy romántico a la pista de baile.

Berlin- “Sex (I’m A…)”

https://www.youtube.com/watch?v=4z_7U1DrHUY

Mi fetiche por el italo ha crecido durante los últimos dos años, no sé por qué. Este tema está muy bien, me encanta cómo funciona con las vocales masculinas y femeninas, también es muy pegajosa. La tuve en repeat durante un buen rato, después de que mi amigo Jelle me la enseñara.

Coil- “Bee Has The Photos”

Me gusta porque está bien podrida. No es demasiado dura, ni demasiado suave, se mantiene firme y pegadora. Estuve muy obsesionado con ella un tiempo, espera, no, aún sigo obsesionado.



