Una idiota pensó que era buena idea meter un caballo a una discoteca de Miami

La policía de Florida está investigando el caso de una discoteca en Miami que supuestamente le permitió a una mujer montar un caballo en vivo en medio de una pista repleta, informó el Miami New Times.



Las imágenes de celular del presunto incidente en Mokai Lounge llegaron a las redes sociales esta semana, causando un alboroto entre los defensores de los derechos de los animales y personas generalmente decentes que saben que los caballos son criaturas hermosas y majestuosas que no merecen ser arrastradas a una discoteca como un truco de relaciones públicas… o lo que sea.

Las discotecas son lugares terribles para pasar el rato si eres humano, y mucho más si eres un animal confundido, por lo que el plan tonto salió tan mal como era de esperar. En el video, el caballo se asusta por la multitud salvaje y ruidosa y luego golpea a su jinete, vestida con bikini, buscando frenéticamente un escape mientras el público aplaude.

https://www.youtube.com/watch?v=fSHqdEePLn4

Según The New Times, una mujer reclamó en Facebook que estaba dentro de la discoteca el martes por la noche cuando trajeron al caballo, escribiendo que estaba «totalmente conmocionada» por la medida y lo llamó «crueldad animal».

«Tienen suerte de que nadie, incluido el caballo, resultara gravemente herido o muerto», escribió en un comentario aparte un usuario de Facebook llamado Jetta Kreider. «Juro que la gente es muy estúpida».



Un portavoz de la policía de Miami le dijo a New Times que había sido alertado sobre el presunto incidente y que actualmente está investigando a Mokai. «Estamos muy preocupados por las acusaciones», dijo el oficial Ernesto Rodríguez al periódico. «Como tal, hemos abierto una investigación conjunta con el Code Enforcement de Miami Beach».

Desde el viernes por la tarde, la presunta discoteca aún no ha respondido las solicitudes de comentarios del New Times, y no está claro si el lugar en el video es en realidad, Mokai Lounge. Lo que está claro es que algunos tontos realmente pensaron que sería una buena idea pasear a un caballo asustado por un espectáculo. Simplemente quédense con los robots strippers animatronic, ¿okay?

