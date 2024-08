Iggy Pop: «La música electrónica es una mierda, excepto The Black Madonna»

Durante su habitual programa radial Iggy Confidential, transmitido en la BBC Radio 6 Music, la leyenda viva del punk Iggy Pop confesó abiertamente su admiración por la reconocida selectora de Chicago, The Black Madonna.

«Me gustaría conocer a The Black Madonna algún día», dijo el exvocalista de The Stooges mientras tocaba el track «He Is The Voice I Hear» de la DJ y productora norteamericana. «Esta música es mucho mejor que el usual montón de mierda millonaria que sale a diario».

Videos by VICE

Si quieren escuchar el capítulo completo, pueden pillarlo por acá.

Lea también: