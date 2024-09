Ilustraciones frescas para soñadoras y enamoradas

«Necesitamos soñar, enamorarnos, leer…» dice la Señorita Lechuga. Es una mujer con una actitud fresca, curiosa y sin temor a hacer de cada día –y cada experiencia – un aprendizaje para la vida. También es un personaje ficticio que se ha ganado más de veinte mil amigos en Facebook en un año y medio de existencia. Es la creación de dos amigas de Tijuana: la periodista Yolanda Morales y Andrea Chavarín, ilustradora y estudiante de historia del arte y arqueología.

La Señorita Lechuga nos va compartiendo semana a semana breves instantes de su vida a través de ilustraciones frescas, de trazos finos y juguetones de color negro sobre fondo blanco, y salpicados con toques de color y breves textos. En estas imágenes, la Señorita Lechuga parece hablar consigo misma pero en realidad le está hablando a miles de personas, especialmente mujeres, de temas como el amor, la amistad, hasta derechos humanos y la búsqueda de la felicidad.

Yolanda y Andrea nos platicaron de cómo surgió el personaje Señorita Lechuga y cómo ha evolucionado hasta hoy. Yolanda tuvo la idea del nombre hace unos años, mientras se encontraba en una relación amorosa:

«Hace como cinco años tuve un novio que me hacía desatinar, del cual estaba muy enamorada. Era ocurrente como ninguno, divertido e inteligente. Sin embargo, me molestaba muchísimo, yo no quería dejarlo, entonces adopté una nueva actitud: fresca como la de una Señorita Lechuga. Comencé a hablar [con una amiga (Sofía Macías) y, a manera de alter ego, hablábamos de una tal Señorita Lechuga para que él no entendiera, así nació. Pasó el tiempo, conocí a Andrea a través de mi trabajo como reportera y nos hicimos amigas. Un día le dije: yo tengo un personaje pero no tiene cara, ¿no se te ocurre hacer algo? En enero 2016 subimos nuestra primer imagen».

¿El personaje inspira a tener una actitud fresca ante el amor y la vida?

Sí, el personaje es como nosotras, frescas, sin problema ante la vida y ante el amor, está quien quiere estar. Nosotras día a día hacemos nuestro mejor trabajo en cualquier tema que nos desenvolvamos. Señorita Lechuga es un personaje que nos ha hecho cuestionarnos diariamente qué es el amor, nos hace reflexionar y descubrir que es un sentimiento complejo. Además, reflexionamos sobre la vida diaria, el feminismo, las relaciones entre los seres humanos, el mundo actual.

Andrea, cuéntame cómo llegaste a definir el estilo de ilustración que dio vida a Señorita Lechuga. ¿Cómo fue el proceso para representar a una mujer que tiene una personalidad tan definida y a la vez, con la que muchas nos podemos identificar?

Empecé a estudiar retrato humano a los 15 años con el arquitecto Andrés Zapata y a los 18 años me fui a estudiar retrato clásico por dos años a Nueva York al Art Students League. Entonces, como vengo de una escuela muy académica de dibujo, cuando Yoli me comentó lo del proyecto, lo que se me hizo más adecuado para transmitir las ideas y sus letras eran dibujos fluidos, ligeros y juguetones. No tardé mucho en decidir que la modelo que usaría para el personaje sería mi hermana ya que la dibujaba desde que las dos éramos muy chicas. Se me hacía que la manera más sencilla para que muchas chicas se identificaran con el personaje era haciendo retratos muy expresivos y al mismo tiempo transformando los rasgos de mi hermana en rasgos más generales.

Yolanda, ¿cómo es tu proceso para encontrar los temas y escribir las frases?

Me gusta nadar, cuando me zambullo en el agua, empiezo de nuevo, me gusta conectarme conmigo, reviso mi vida como si fuera de alguien más y ahí llega el momento. Al hablar con Andrea, salen las frases o con amigas. La Señorita es nuestra línea del tiempo de la vida. Es como si dejáramos una cápsula del tiempo, de lo que hacemos, pensamos o sentimos.

Han publicado algunas ilustraciones referentes a temas como feminicidio, desaparecidos. ¿Consideran que Señorita Lechuga debe o quiere prestar voz a temas sociales?

Sí, creemos que es importante decir algo y tomar una postura; unirnos porque es parte de nuestra realidad y queremos seguir trabajando para que más gente se entere de lo que sucede y de cómo podríamos apoyar.

Señorita Lechuga ha ido a promover el español en bibliotecas de San Diego, cuéntame más de eso y de cómo este personaje ha servido para inspirar a otras personas a disfrutar la literatura.

La primer casa externa de la Señorita fue una biblioteca en el Barrio Logan en San Diego, una de las comunidades más importantes en ese condado, el barrio Logan sufre un proceso de transformación a través de la gentrificación y compartimos con los usuarios de ese espacio nuestros autores favoritos con las frases que siempre nos han hecho estar cerca de la literatura latinoamericana.

¿Qué viene, están en proceso de hacer un libro?

Tenemos un círculo de lectura con Srita. Lechuga, hemos invitado a escritoras, estamos buscando promover la lectura porque es el alma de la Señorita. Estamos en la construcción de la página, donde queremos crear una comunidad de lectoras donde se compartan textos, ideas y pensamientos.

Estamos haciendo el libro, una meta que nos entusiasma, será un nuevo medio donde podremos estar uno a uno con el lector.

Si quieres ver más ilustraciones, sigue a Señorita Lechuga en Instagram.

