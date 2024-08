Ilustraciones retratan el placer y el dolor de las relaciones a larga distancia

La solución de la artista italiana Frida Castelli para soportar su intensa relación a larga distancia: dibujar imágenes de ella en momentos de éxtasis, regularmente sustituyendo a su novio por objetos que perforen, desgarren o penetren su cuerpo. «Cada obra es una celebración de amor por mi hombre,» Castelli cuenta a Creators.

Una imagen típica de Castelli se parece al formato de una selfie sexy o una toma amateur porno, pervertida por la adicción de un taladro, un cactus, o a veces, una colmena de abejas. «En mis dibujos puedes encontrar las raíces de mis emociones más íntimas,» explica. «Dibujo la historia de mi relación a larga distancia, y cada trabajo es un intento para analizar mis sentimientos, para conocerlos, y tratar de dominarlos.»

Videos by VICE

A veces sus emociones son oscuras, pero Castelli ilustra el placer extremo que hace que su relación valga la pena. «Es un dialogo entre él y yo, donde puedes leer mi punto de vista, pero es una historia de amor intensa, hecha de momentos de soledad física pero también de encuentros que dejan un legado de poesía.» En uno, Castelli está rodeada de aves, balanceándose desnuda en una partitura musical. En otra, su espalda está arqueada en una curva perfecta según la espiral de Fibonacci. Con casi 5,000 likes, éste fue su post más popular en Instagram en 2016.

Para una conversación personal, parece contradictorio que lo presentara en un lugar tan público como su cuenta de Instagram, que alcanza los 71,000 seguidores. Castelli esquiva cualquier incomodidad, diciendo, «nunca pienso en llegar a mucha gente. Mi intención era solo hablar con mi novio usando un canal no convencional. Estoy complacida de que mucha gente me siga, y honestamente sorprendida, pero eso no cambia mi meta.»

Recientemente publicó una selección de sus dibujos en un libro llamado Love Is The Devil, disponible a través de su tienda. Para ser una autora auto publicada, hay poca información sobre su trabajo, que explica que es una preferencia personal. «No me siento cómoda hablando sobre mi misma,» comenta. «Prefiero presentarme a través de mis dibujos.» Sigue la lucha de Castelli para dominar sus sentimientos en los dibujos de abajo.

El tema de sanar a través del arte es esencial para el próximo trabajo de Castelli, una línea de curitas inspiradas en joyería que pronto estarán disponibles en su tienda. También está trabajando en otro volumen de Love Is The Devil. Sigue la narrativa visual de Frida Castelli en su Instagram.