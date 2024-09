Imaginamos a los personajes de Game of Thrones como raperos

Aprovechando la iniciativa reciente de Game of Thrones para tratar de expandir su audiencia reclutando raperos a la causa, aquí les dejamos una lista de personajes de la saga cuyos nombres podrían ser los de un rapero.

PERSONAJES DE LA SERIE CON NOMBRES DE RAPEROS

Videos by VICE

1. Jon Snow: Es un sólido aunque poco relevante rapero callejero de Brooklyn. Su canción ´The Ski Trip` está en el #1 de DatPiff por un mes. Su primer sencillo tiene un gancho de French Montana cantando sobre estar echados en un sofá fumando porro sin abrir puertas ni ventanas (llamémoslo ‘Efecto Invernadero’).

2. Bronn/ Shae (¡empatados!): Nombres de vendedores de hierba genérica que colaboran en cinco tracks del disco de un rapero más famoso. Bronn renace después como «Big Bronn» y su primer sencillo se llama ´Black Mask`.

3. Petyr «Littlefinger» Baelish: También conocido como «Lil Fingaz», tiene ese vibra de rapero que se pone esas chaquetas anchas. O podría ser el hijo de Sticky Fingaz’s entrando al negocio.

4. Robb Stark: Es un rapero de segundo nivel que hizo una notable colaboración en una canción de Vince Staples. Obviamente se vendería como Robb $tark.

5. Melisandre: Cantante de R&B. Suena un poco a un nombre inventado por una persona blanca tratando de hacerse pasar por una persona negra en Facebook.

6. Khal Drogo: ¡Representando! Firmó brevemente con el sello de Messy Marv, ahora pelea con él. Intercambia tweets todo el día con Davey Boy Smith.

7. Theon Grayjoy: Es uno de esos tipos del sur que escoge un nombre de rapero que suena como si de verdad pudiera ser el nombre real de alguien (hay excepciones: el nombre real de Kevin Gates no es Kevin Gates). Sólo tiene un gran single producido por Dun Deal.

8. Tyrion Lannister, o solo «Tyrion»: lanza rimas sobre los levantes y amoríos de Jon Snow. (Mira también: haz tu propia broma tipo «Tyrion Dolla Sign»).

9. Jamie Lannister: Ver Theon Grayjoy.

10. Robert Baratheon, o solo «Baratheon»: Es un nombre que suena mucho más radical y con mucho potencial, en verdad quiero que alguien tome este nombre y lo use.

Bonus: no podemos hablar de Samwell Tarly sin mencionar «What What In The Butt«.

***

Sigue a Skinny en Twitter.