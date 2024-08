Alyssa Milano inicia la campaña #MeToo para sobrevivientes de abuso sexual

Durante más de veinte años, varias acusaciones de acoso y agresión sexual han girado en torno a Harvey Weinstein, el poderoso ejecutivo de Hollywood detrás de películas independientes como Sex, Lies and Videotape, Pulp Fiction y Shakespeare in Love, e importante contribuyente para los candidatos demócratas y las causas liberales . Ahora, estas acusaciones han quedado expuestas a raíz de los reportes tanto del New York Times como del The New Yorker , que publicaron los relatos de múltiples mujeres que denuncian la supuesta conducta sexual inapropiada de Weinstein. Entre quienes acusan a Weinstein se encuentran estrellas como Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y Rose McGowan.

En respuesta a la indignación contra Weinstein y la prevalencia del acoso sexual, la actriz Alyssa Milano, coprotagonista de McGowan en la serie de televisión Charmed, inició una campaña en Twitter pidiéndole a las sobrevivientes de hostigamiento o agresión sexual que compartieran un mensaje de solidaridad usando las palabras: «Me too» (yo también).

Videos by VICE

En menos de dos días, el estatus de Milano ha recibido miles de respuestas lo mismo por parte de los usuarios de Twitter que por parte de las celebridades, entre las que se encuentran las ganadoras del Oscar Viola Davis y Anna Paquin, contando sus experiencias como sobrevivientes.

Relacionados: Vivir en la CDMX significa vestirse para el acoso y el sexismo

Aunque Milano dio inicio a esta conversación en particular, el crédito por la creación, hace diez años, del movimiento «Me too» para unir a las personas que han sobrevivido a una agresión sexual le corresponde a Tarana Burke, una mujer negra.

Relacionados: Las víctimas de violación experimentan una parálisis involuntaria durante el abuso

La conversación dio visibilidad a personas de todos los géneros y orientaciones sexuales, mostrando la magnitud de las agresiones sexuales y la intimidación en diferentes comunidades e industrias. Esta campaña viral representa un cambio fundamental en temas que durante demasiado tiempo han estado escondidos en las sombras y hace que realmente se responsabilice por sus actos a personas a menudo vistas como intocables.

Weinstein fue despedido de la compañía de cine que comenzó, y en medio de las acusaciones desenfrenadas de acoso sexual a principios de este año, la conservadora celebridad de Fox News, Bill O’Reilly, fue despedido del canal, al igual que su jefe, Roger Ailes. Es una realidad desafortunada que muchas personas seguirán siendo víctimas de los depredadores sexuales, pero #metoo está poniendo a los chicos malos en evidencia.

Lo que puedes hacer:

Como sobreviviente de una agresión sexual, puede ser difícil hablar abiertamente de tus experiencias, pero hay medios gratuitos y confidenciales de recibir ayuda para aquellos que la necesitan.

RAINN es la más grande organización contra la violencia sexual en los Estados Unidos y ofrece ayuda 24/7 a los sobrevivientes a través de su línea directa y su chat en línea National Sexual Assault. Si eres sobreviviente de una agresión sexual y estás buscando hablar con alguien anónimamente, éste es un gran recurso.

Relacionados: Seis actitudes que son acoso aunque no lo creas

RAINN también lleva a cabo programas de educación pública contra la agresión sexual, y aboga por una reforma a las políticas públicas para ayudar a los sobrevivientes a obtener justicia.

PAVE es una organización de prevención de la violencia sexual dedicada a educar a los estudiantes, padres y líderes cívicos sobre cómo terminar con las conductas sexuales inadecuadas. Ofrecen apoyo a los sobrevivientes, y también a sus amigos y padres. Si estás buscando tomar acciones hoy mismo, aquí encontrarás cómo unirte a la misión de PAVE.

Y también:

En septiembre, cuando la mayoría de los estudiantes universitarios regresan a clases, la secretaria de Educación Betsy DeVos rescindió las pautas de la era de Obama bajo el Título IX de la ley federal que una vez protegieron a los sobrevivientes de una agresión sexual en el campus. En respuesta, los demócratas, encabezados por la congresista Jackie Speier, presentaron la Ley de Protección del Título IX, que es un proyecto de ley que garantizará los derechos de los sobrevivientes.

Independientemente de tu ideología política, si apoyas firmemente la prevención de las agresiones sexuales y la protección a los sobrevivientes, entonces ponte en contacto con tus funcionarios electos y hablen sobre la Ley de Protección del Título IX.