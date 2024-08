Monumentos naturales de EE. UU. en riesgo por proyecto de ley «No más parques»

La semana pasada, el republicano Rob Bishop, presidente del comité y responsable de impulsar el proyecto de ley conocido como «No More Parks» (No más parques, en español), incitó al Comité de la Casa de Recursos Naturales a votar para limitar el poder del ejecutivo para crear nuevos monumentos nacionales. Bishop presentó un proyecto de ley similar en 2015. Sin embargo, la amenaza en contra de los monumentos naturales más hermosos de Estados Unidos se ha vuelto más inmediata desde que Donald Trump tomó la presidencia e instauró al exmiembro del congreso de Montana, Ryan Zinke, como su Secretario del Interior. La administración de Trump luce comprometida para erradicar la protección necesaria de los territorios públicos más preciados del país.

La legislación cancela efectivamente el Antiquities Act de 1906, el cual otorga al presidente de los Estados Unidos la autoridad para nombrar monumentos. Después de las acciones de House Republicans, los espacios que pudieron haber sido protegidos por el gobierno federal ahora son vulnerables ante los intereses de las compañías privadas. El peso del nuevo proyecto de ley está reforzado por la orden ejecutiva del presidente Trump —firmada a principios de año— para revisar el estado de varios monumentos nacionales y, posiblemente, restar los esfuerzos de conservación realizados por otros presidentes.

Es posible que el proyecto de ley «No More Parks» no pase por el Senado, ya que cuentan con menos miembros y la mayoría de los senadores tienden hacia el centro. Sin embargo, este tipo de políticas hacen que de la preservación del medio ambiente —el cual es ya un desafío— sea aún más difícil.

VICE Impact creó un listado de los monumentos naturales protegidos actualmente por la Ley de Antigüedades de 1906.

Parque Nacional Sequoia

Sequoia National Park. Foto vía Wikimedia Commons

Lugar: Tulare County, California.

Bosque Muir

Muir Woods National Monument. Foto vía Wikimedia Commons

Lugar: Marin County, California

Grand Teton

String Lake Grand Teton National Park. Foto vía Wikimedia Commons

Lugar: Teton County, Wyoming

Zion

Zion National Park. Foto vía Flickr User Zion National Park

Lugar: Springdale, Utah

Dunas blancas

White Sands National Park. Foto vía Wikimedia Commons

Lugar: Sur de Nuevo México

Cañón Bryce

Bryce Canyon National Monument. Foto vía Wikimedia Commons

Lugar: Sur de Utah

La torre del diablo

Devils Tower National Monument. Foto vía National Park Service

Lugar: Crook County, Wyoming

Parte alta del río Missouri

Upper Missouri River Breaks National Monument en Montana

Lugar: Lewistown, Montana

El Gran Cañón

Grand Canyon Mather Point. Foto vía National Parks Service

Lugar: Arizona

Parque Nacional Arches

Arches National Park. Foto vía Wikimedia Commons

Lugar: Grand County, Utah

Monumento Nacional Bears Ears

Bears Ears National Monument vía Flickr

Lugar: San Juan County, Utah