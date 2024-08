Impactante: las películas que muestran más que solo blancos ganan plata

Este artículo apareció originalmente en VICE Canada.



Un nuevo estudio en el campo académico especializado en gastar millones en investigaciones sobre cosas que ya deberíamos saber, ha expuesto un nuevo hecho sorprendente: las personas que no son blancas también aman una buena película. Y escuchen esto, resulta que dichas personas (incluso algunas que son blancas) en realidad pagan más por estas películas si sus personajes son más coloridos que el blanco promedio.

Recientemente, la Universidad de California echó un vistazo a las 200 películas más taquilleras de 2016 y descubrió que Captain America y Suicide Squad, cuyos personajes pertenecientes a minorías representaban más de la quinta parte de su elenco, lo hicieron muy bien. Estas recaudaron mucho más dinero a nivel global en comparación con sus contrapartes que presentaban en su mayoría a un elenco blanco.

El promedio en taquilla para una película con veintiún a treinta por ciento de actores que hacen parte de alguna minoría está alrededor de los 179,2 millones de dólares, en contraste con los filmes que no cuentan con esta diversidad, que promedia un recaudo de alrededor de cuarenta millones de dólares.

Incluso ahora en 2018, Black Panther ha sobrepasado los 409 millones de dólares de Iron Man 3 y los 408 millones de dólares de Captain America por el puesto veintidós en la lista nacional de todos los tiempos; y casi todo su elenco es negro. Es una prueba contundente —donde ninguna prueba debería ser necesitada—, de que lo blanco no es siempre lo mejor.

«Nuestros descubrimientos revelan que, sin importar la raza, las audiencias quieren ver diversidad en la pantalla», dijo la coautora del estudio, Ana-Christina Ramon en una declaración.



Con el cuarenta por ciento de la población estadounidense siendo parte de alguna una minoría, y el cincuenta y uno por ciento siendo mujeres, esto es algo que no requiere mucho razonamiento. El éxito de Wonder Woman, que también obtuvo más de 821 millones de dólares en todo el mundo, no es un error cuando se trata del deseo de ver mujeres brillar en la pantalla grande. Y Get Out, que logró 175 millones de dólares siendo una película de terror —guiño del Oscar incluido—, no fue un error cuando se trataba de la necesidad de ver el género desde una perspectiva diferente/negra.

Pero oigan, si fuéramos un típico ejecutivo de Hollywood, o uno de estos tipos, tal vez no sabríamos todas estas cosas.

