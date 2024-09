Por qué es importante desactivar la contraseña de tu WiFi después de un terremoto

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

En las horas inmediatamente posteriores a un desastre natural las redes telefónicas acostumbran a quedar obstruidas, lo que dificulta no solo el acceso a la información, sino también la comunicación con las posibles víctimas, además de con los familiares y los operadores de emergencia.

Se trata de un problema que puede obedecer a causas naturales — como la destrucción de la vías de comunicación «física» — y que dificultará el alcance y el comportamiento de las redes de telefonía; o puede tratarse de un problema de colapso de las líneas: en el caso de que miles de personas estén intentando localizar simultáneamente a las víctimas, llamando a amigos o marcando el número de los servicios de emergencia. Cuando ello sucede, la banda de la red telefónica no es lo suficientemente ancha como para soportar el aluvión de llamadas.

Y en este sentido cada vez es más frecuente que se recuerde que cuando se producen este tipo de catástrofes, como por ejemplo un terremoto, un tsunami un tornado, es importante liberar a la red de wifi de la vivienda afectada de su contraseña.

También en el caso del terremoto que en la madrugada del miércoles golpeó y devastó algunas localidades del centro de Italia como Lazio, Marche y Abruzzo se hizo un llamamiento y se activó un protocolo para liberar todas las redes posibles. Así lo llevan expresando las instituciones italianas desde las horas posteriores al desastre.

De hecho, estas hicieron un llamamiento a todos los usuarios de la extensa zona afectada por el terremoto, para que liberaran las contraseñas de sus respectivas conexiones a internet. De tal manera, cuando lo hicieron facilitaron enormemente el tráfico de la información y el acceso a perfiles como el de Whatsapp, Facebook, Messenger, Telegram, Skype, y de otros servicios de mensajería que funcionan sin necesidad de red telefónica.

Entre las instituciones que se han sumado al llamamiento estarían el municipio de Lazio, así como el Consejo Nacional de Geólogos, el organismo público con sede en Roma que agrupa y coordina el trabajo de los geólogos italianos:

EMERGENZA TERREMOTO

Appello: asciare ogni dispositivo Wi-Fi senza password per favorire comunicazioni via internet — Cons. Naz. Geologi (@cngeologi)24 agosto 2016

Consejo Nacional Geología

EMERGENCIA POR EL TERREMOTO:

Llamamiento: liberen todos los dispositivos de Wi-Fi de su contraseña para favorecer las comunicaciones online

Cómo deshacerse de la contraseña de tu propio terminal de WiFi

Para eliminar la contraseña de tu router hay que acceder a los ajustes del sistema (algo que se consigue, la mayoría de los casos, introduciendo en el navegador de Internet la dirección: http://192.168.0.1 o http://192.168.1.1). Una vez iniciada la sesión (lo más normal es que en tales circunstancias nuestro nombre de usuario sea ADMIN y la contraseña que se nos exigirá para liberar el WiFi será la misma que está en el dorso del router), hay que clicar en la pestaña de Opciones, donde nos aparecerá la opción «Red Libre», también llamada «Opción de Red No Segura». Basta con seleccionar la opción para consumar el cambio. A partir de ese momento tu router se convertirá en una red accesible de Wi-Fi, para todo aquel que se encuentre a tu alrededor y que necesite de una red desde la que comunicarse.

Las instrucciones para desactivar la contraseña de tu Wi-Fi han sido incluso divulgadas por la Cruz Roja. Dicen así;



El papel del WiFi durante los desastres naturales ya ha sido analizado en multitud de ocasiones y varios estudios científicos elaborados en los últimos años han probado su efectividad.

Garantizar el libre acceso a la web a las personas afectadas por un terremoto es importante por varias razones; en primer lugar, porque permite liberar tu acceso restringido y personal y convertirlo en un acceso abierto y colectivo, de manera que liberar tu red servirá para permitir que otras personas afectadas por el seísmo o por cualquier otro desastre natural puedan pedir ayuda, denunciar cualquier situación peligrosa y facilitar el contacto de las víctimas con sus familiares.

En segundo lugar, liberar tu contraseña permitirá además que las poblaciones afectadas por el desastre puedan acceder a informaciones de gran valor (qué intervenciones de emergencia se están llevando a cabo, qué medidas de evacuación se han coordinado), facilitará la colaboración entre los organismos que operan durante las operaciones de rescate, y en ocasiones ayudará a crear una red de acción solidaria rápida (para recabar ayuda o donar sangre, por ejemplo).

Obviamente, la liberación de tu red de WiFi no estará exenta de algunos pequeños riesgos: los datos generados por tus sesiones quedarán entonces expuestos a terceros. De tal manera, se recomienda igualmente, que una vez la contraseña haya sido liberada, el titular se abstenga de llevar a cabo según qué operaciones, como acceder a su correo electrónico o a su cuenta bancaria). Simplemente es preferible no hacerlo durante el periodo en que no haya contraseña.

«Liberar tu Wi-Fi es un gran servicio a la ciudadanía. Claro que no hay que olvidarse de que siempre existirá alguien dispuesto a aprovecharse de ello, de manera que es preferible actuar con cautela y en consecuencia», ha comentado Antonio Focus Forzieri, experto en seguridad informática que trabaja para la compañía Symantec.

Si bien una red de WiFi puede ofrecer una solución inmediata a situaciones de emergencia en la mayoría de casos, también existen algunas situaciones que desaconsejan la opción, o en las que deviene poco práctica. Las redes de Wi-Fi también utilizan infraestructuras físicas y, en ocasiones, estas también se pueden colapsar o quedar inutilizadas — en realidad es algo que sucedió ayer en la región de Amatrice, el epicentro del terremoto, donde el seísmo provocó un apagón de energía que dejó todas las redes inutilizadas.

Se trata de un problema en el que varios grupos de investigación y laboratorios de innovación trabajan desde hace tiempo. Estos de hecho, han bautizado su nuevo ingenio como a la «red malla». Esto es, desarrollar una serie de redes de telecomunicaciones alternativas que se componen de un gran número de «nódulos» descentralizadores y autónomos, que harán las veces de repetidores, receptores y de transmisores.

Uno de los proyectos más interesantes para el desarrollo de la red malla ha sido realizado por tres estudiantes estadounidenses: ha sido bautizado como la Red Anti Desastres, y la idea es que se convierta en una red alternativa que logre «ayudar y conectar a los supervivientes» de desastres naturales.

La Red Anti Desastres se guía por la instalación de un pequeño dispositivo que se lanza sobre los territorios afectados por el desastre con la ayuda de un avión, de un helicóptero o de un dron. Cada dispositivo arrojado, al aterrizar, se convertirá instantáneamente en un nódulo que formará parte de la red Anti-Desastre y que cubrirá el pequeño radio en el que haya caído, lo que permitirá a las personas que se encuentren en él conectarse a Internet.

Existe una aplicación telefónica parecida, por mucho que se basa en una tecnología diferente. Se llama FireChat y permite el envío de mensajes entre dos personas cuando ambas están desprovistas de red.

Se trata de un servicio que funciona vía Bluetooth. La aplicación permite que los celulares se conviertan en repetidores. Y gracias a la conexión Bluetooth sus mensajes les llegan incluso sin tener internet.

En realidad lo bueno de FireChat es que, a diferencia de la Red Anti Desastres, no requiere la instalación de ningún hardware o dispositivo paralelo para que los usuarios se comuniquen, lo cual facilita todavía más que consiga crear una red de comunicación alternativa en una situación de emergencia.

