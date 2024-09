Incluso los médicos dicen que deberías de dejar de comer alimentos sin gluten sin ningún motivo

Todos tenemos a ese amigo –o tal vez somos ese amigo– a quien le encanta aclarar que anoche no comió penne estándar, sino pasta de arroz integral, o que optaron por las galletas de pasas con calabaza sin gluten de la panadería de lujo local en lugar de la versión ruin de harina blanca. Y este amigo no tiene problemas o alergias digestivas conocidas que requieran abandonar el gluten –es más bien una suscripción a la idea general de que el consumo de productos de panadería o carbohidratos hechos de quinoa o de harina de almendra es de alguna manera un método superior para lograr una mente clara o para mantener pompas de acero.

No queda claro si lo que quieren son unas palmaditas en la espalda o esperan alabanzas externas, pero las reacciones de los demás son de total desinterés o de culpa por no seguir su ejemplo. Pero ahora, es posible que tengas una gran respuesta de contraataque mientras caen las galletas con chispas de chocolate de tu boca sobre tu pan hecho de amaranto y romero de frenemy.

Esas pastas y panquecitos , o lo que sea, sin gluten no son bajos en calorías, en grasa, o en cualquier otra cosa que estés intentando evitar. Son bajos en gluten, eso sí, pero si perteneces al 99 por ciento de los estadounidenses que no tienen enfermedad celíaca o al 82 por ciento que ni siquiera tienen sensibilidad perceptible al gluten, entonces no te ayuda en nada en términos de salud.

Sí, esta idea no es nueva. Pero los resultados de un estudio reciente realmente subrayan el concepto.

El estudio, que viene de The George Institute for Global Health de Australia, examinó más de 3 mil 200 productos en diez categorías diferentes de comida para crear el mayor estudio de este tipo nunca antes realizado en el continente. Probablemente hayas visto todo el medio pasillo de mezclas para galletas y galletas saladas sin gluten y otros artículos (¿Desde cuándo es necesario etiquetar los frutos secos como «sin gluten»?) en tu supermercado local… pero aparte de ofrecer opciones para aquellos que se enferman gravemente por consumir gluten, como los enfermos celíacos, esa región podría ser una movida inteligente de relaciones públicas para vender cajas de mezcla para pastel con un costo de $11 dólares.

Dirigidos por el Dr. Jason Wu, los investigadores compararon a fondo el valor nutricional de los productos comercializados como libres de gluten con sus contrapartes «convencionales», incluyendo los panes, las pastas, las papas fritas, las galletas, las galletas saladas y los dulces.

El estudio encontró que la única diferencia notable en términos de «salud» entre los tipos de productos era que los alimentos sin gluten contenían «niveles significativamente más bajos de proteína» –pero los niveles de azúcar y sodio eran casi totalmente consistentes. ¡No te comas esas galletas de queso de sorgo!

«Una ola de productos sin gluten ha llegado al mercado en los últimos años y muchas personas se han visto atrapadas en su búsqueda por una dieta saludable», dijo el Dr. Wu en un comunicado. «Los alimentos pueden ser mucho más caros y está muy de moda comerlos, pero descubrimos una diferencia insignificante en términos de nutrición en general».

También advirtió del «efecto halo de salud», que es esencialmente un término para la terrible psicología que nos hace pensar que necesitamos buscar una etiqueta especial y más «saludable» sin hacer ningún tipo de investigación en cuanto a si realmente ofrece algún beneficio real.

Si piensas que nadie se está muriendo de la risa porque optas por el «agua libre de gluten» más cara en lugar de solo beber la que sale de la llave… Bueno, lo siento, idiota.

A partir de 2014, a las empresas se les permite etiquetar todo legalmente como libres de gluten, desde el vodka hasta el apio hasta los huevos, incluso si no hay razón o registro de que alguna de esas cosas alguna vez hayan contenido trigo. Tómalo en cuenta, inocente ovejita.

«La errónea interpretación de los consumidores, especialmente por los alimentos chatarra, de que «sin gluten» significa saludable es una preocupación real», dice Wu. «Los granos enteros, junto con las frutas y las verduras son una parte importante de una dieta saludable, mientras que los alimentos chatarra altamente procesados deben ser evitados». Ahora pásame la canasta de pan, por el amor de Dios.