Fotos de hockey en el Himalaya

En enero de 2016, exentrenador de los Minnesota Wild y los St. John’s IceCaps, Ian Andersen, decidió abandonar los grandes estadios de Norte América para aventurarse en una de las pistas de hielo naturales más altas y remotas del mundo.

Ubicada en lo alto de la meseta tibetana, al occidente de la disputada frontera con China y con una altura promedio de 4.500 metros, se encuentra la región india de Ladakh. Tres meses al año, cuando la temperatura baja a -20ºC, se forman pistas de hielo que se extienden en el árido paisaje. Como en esas temporadas se cierran los colegios, los niños y jóvenes de toda la región se reúnen en las pistas a jugar.

En una ocasión, cuando estaba entrenando en Serbia con Hockey Without Borders, Ian escuchó de la ONG norteamericana Help Inc Fund, que trabaja con personas marginadas del occidente del Himalaya. Cada año recolectan equipamiento de hockey de Canadá y Estados Unidos, e invitan a jugadores norteamericanos, a entrenadores y a jóvenes líderes para que ayuden a democratizar un deporte que antes solo se podía jugar en unas pocas pistas bien financiadas de Leh, la capital de la región. Ian pasó varios meses como entrenador de hockey entre templos budistas, pueblos musulmanes y pastores de yaks semi nómadas, compartiendo su amor por el deporte con la gente de Ladakh.

Antes del primer día de entrenamiento, los niños de Kargyam aprenden cómo amarrarse sus patines.

Ian Andersen mostrando un ejercicio a los niños del pueblo Thangnak.

Un niño de Kargyam regresando de la pista.

Los padres del pueblo de Shyok reunidos para ver a sus hijos.

Los niños del pueblo Thangnak aprendiendo técnicas de patinaje.

Después de un día de entrenamiento, Ian Anderse disfruta dar unas cuantas vueltas al lago de Kargyam para su propio placer.

