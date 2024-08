Qué pasará si Catalunya declara la independencia

A estas alturas sólo hay dos cosas claras si hablamos de Catalunya y España: la ineptitud de nuestros políticos y la seguridad de que vamos a pasarnos el fin de semana hablando de ello. Haciendo conjeturas, discutiendo en las sobremesas.

¿Qué pasará en los próximos días, después de que el Constitucional haya suspendido el pleno del lunes, en el que, supuestamente, se iba a hacer la DUI? ¿Cumplirá Puigdemont con su promesa de «no desviarse ni un milímetro del objetivo de paz y serenidad, pero a la vez de firmeza» por el que le votó su electorado? ¿Utilizará el Estado «todos los instrumentos que las leyes permiten» para frenar el proceso, como ha declarado el ministro Catalá? ¿Se aplicará el 155 en ese caso? Y si es así, ¿qué consecuencias tendría aplicarlo?

Videos by VICE

Le preguntamos nuestras dudas al Doctor en Derecho Constitucional y profesor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Ignacio García Vitoria y al Doctor por la Universidad de Oxford y profesor de ciencia política Lluís Orriols.

Carles Puigdemont, President de la Generalitat. Imagen vía REUTERS/ Juan Medina

¿De verdad va a declarar Puigdemont la independencia?

«Hacer augurios es siempre arriesgado. Luego me dirán «le has dicho esto a VICE», pero mi sensación es que la desobediencia por parte del independentismo va a continuar, y que en esta fase de desobediencia se irán viendo, digamos, proclamaciones contrarias a la Constitución.



Vamos a encontrarnos con una intensificación de esa situación en la que existen unas instituciones catalanas al margen de la legalidad apelando por un Estado propio.»- Lluís Orriols

«La desobediencia por parte del independentismo va a continuar»– Lluís Orriols

«Sobre lo que pasará en los próximos días se puede decir bien poco. Una hipotética declaración de independencia sería nula jurídicamente, porque estaría declarada por un órgano sin potestad para hacerlo. Si tuviera reconocimiento por parte de algún organismo internacional podría ser otra cosa.»- Ignacio García de Vitoria

Cuerpos de la Policía a la salida de su hotel en una localidad catalana. Imagen vía REUTERS/ Albert Gea

¿Cómo respondería el Estado ante una posible declaración de independencia?

«Es difícil decirlo desde un punto de vista jurídico, ya que no se trata sólo de las decisiones jurídicas, sino de su efectividad práctica ante una estrategia de desobediencia»- Ignacio García de Vitoria



«Vamos a ver el movimiento independentista con nuevas protestas, vamos a ver la anulación de la autonomía parcial o total de Catalunya, que generará más protestas.. – Lluís Orriols

«El Estado central, como está instalado en una actitud reactiva y no propositiva, lo que va a hacer es reaccionar, porque no puede hacer otra cosa. Ante un nuevo estadio de desobediencia y ante un posicionamiento de las instituciones catalanas en la ilegalidad, tendrá que responder.

Esto es lo que va a conformar, digamos, una espiral de acción-reacción. Por tanto vamos a ver al movimiento independentista con nuevas protestas, vamos a ver la anulación de la autonomía parcial o total de Catalunya, que generará más protestas… Y vamos a ver movilizaciones no propositivas, sino muy relacionadas con la desobediencia» – Lluís Orriols

¿Qué consecuencias tendría que el Estado aplicara el artículo 155 de la Constitución?

«El problema es que el artículo 155 no especifica las medidas concretas que podrían tomarse si el Estado se acogiera a él. Nunca antes se ha aplicado.

«El art. 155 no especifica las medidas concretas que podrían tomarse. Nunca antes se ha aplicado»– Ignacio García de Vitoria

Sólo dice que «si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno (…) podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general» Pero no dice cuáles son esas medidas»- Ignacio García de Vitoria

¿Y el Estado de alarma?

«Las consecuencias de declarar Estado de alarma son también muy variables. La única vez que se aplicó fue con durante la crisis de los controladores aéreos, por lo que la comparación es imposible.»- Ignacio García de Vitoria

Manifestantes en Catalunya. Imagen vía REUTERS/ Jon Nazca

¿Catalunya sería un Estado independiente en cuanto se declarase como tal?

«No. En caso de que se produzca la DUI, se tiene que entender esto como un proceso cuyo resultado no va a ser a corto plazo sino a medio plazo, y aún no está escrito. Puede ser que acabemos viendo un Estado propio catalán y puede ser que no. Pero la cuestión es que lo que vaya a ocurrir próximamente será una intensificación en esa escalada hacia la desobediencia.



«El movimiento independentista ha cambiado de fase: de una protesta más propositiva a un estadio de desobediencia»– Lluís Orriols

Mi sensación es que el movimiento independentista desde hace unas semanas ha cambiado de fase. En su evolución desde 2009 hasta 2015 ha pasado por diferentes estadios, y ha evolucionado de una protesta más propositiva a un estadio de desobediencia con la aprobación de las leyes de referéndum.»- Lluís Orriols

El Rey durante su discurso sobre lo ocurrido en Catalunya. Imagen vía Casa Real

¿Qué mediador podría haber estos días para evitar una DUI?

«No sabría decir quién es el mediador ideal. Solo me gustaría hacer un pequeño apunte y es que el ingrediente esencial para una negociación son las partes implicadas, que tienen que llegar a una negociación sin conclusiones, no el mediador.



Más que una mediación, lo que tiene que cambiar es la actitud de las partes implicadas – Lluís Orriols

Eso es lo que no nos encontramos. Nos encontramos con unas partes que, aunque apelen en ocasiones de forma verbal al diálogo, en realidad no son capaces de sentarse en una mesa sin conclusiones prescrcitas, con la incertidumbre de lo que saldrá de esa reunión. Todos vienen a negociar la claudicación del otro. Por lo tanto, más que una mediación, lo que tiene que cambiar es la actitud de las partes implicadas.

«El Rey es el garante de España en términos simbólicos, en términos políticos son otras instituciones. Algunos consideran que puede ser un agente mediador, pero yo lo dudo»– Lluís Orriols

Algunos consideran que el Monarca puede ser uno de los agentes mediadores, yo lo dudo. Creo que no tenía que haber salido hace dos días, y si salía tendría que haber hecho un discurso apelando, digamos, a la unidad y punto, muy aséptico. No es su papel entrar en política. Es Rey el garante de la unidad de España en términos simbólicos, en términos políticos son otras instituciones. La única forma compatible entre monarquía y democracia es que la primera tenga un papel ceremonial y simbólico. Pero bueno, algunos pensaban que el Monarca podía ser la solución y no fue así. Claramente fue un aumento de la escalada.»- Lluís Orriols

Una manifestante y un policía enfrentados durante el 1-O. Imagen vía REUTERS/ Enrique Calvo

¿Volverá a repetirse la estampa del 1-O en caso de DUI?

«Mi sensación es, a no ser que haya un giro inesperado de algún elemento que se me escapa, todo apunta a que la temperatura va a subir y que en esta fase de desobediencia en la que está el independentismo, se intensificará.



El Estado seguirá instalado en la reacción, sin intentar tomar la iniciativa ni poner su propio tablero, siempre jugando la partida de los demás. Y claro, como las reglas del juego las pone su adversario, de momento va ganando.

«El Estado seguirá instalado en la reacción, sin intentar tomar la iniciativa ni poner su propio tablero»– Lluís Orriols

Otra cosa es que veamos un estado independiente al final, pero la escalada la va ganando. Porque la acción la ponen ellos y el Estado pone únicamente la reacción, una reacción que no va con intereses estratégicos de cambiar las coordenadas del debate. Sabemos que va a haber represión, reducción de la autonomía catalana, y eso va a aglutinar al movimiento independentista aún más.»-Lluís Orriols

El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Imagen vía REUTERS/ Sergio Pérez

¿Se reformará la Constitución próximamente?

«A corto plazo, me cuesta ver una reforma constitucional. Porque a corto plazo lo que tenemos que estar viendo es un gobierno central dedicado a devolver el imperio de la ley en Catalunya. Ese es el objetivo inmediato, y que por tanto va a afectar a los esfuerzos a largo plazo.



«Cuando tienes a un Gobierno Central anulando autonomías, es difícil pensar que, de forma paralela, esté abierto a dotarles de más autonomía»– Lluís Orriols

Es decir, cuando tú tienes un gobierno central anulando autonomías, aplicando el 155, quitando autogobierno a Catalunya, es difícil pensar que, de forma paralela, tenga un plan o esté abierto a dotarles de mayor autonomía. Eso es contradictorio. Otra cosa es en algún momento en que la temperatura baje un poco, el PP pueda aceptar que sea necesaria una reforma constitucional. Cosas más raras se han visto. Los políticos no son estáticos, incluso Rajoy puede cambiar de opinión.»- Lluís Orriols

Manifestantes contra el Referéndum catalán frente el Ayuntamiento de Madrid el pasado domingo. Imagen vía Ana Iris Simón

¿Qué pasará con la polarización política que se está dando en España?

«Hasta el verano, menos del 1% de los españoles consideraba la cuestión territorial como uno de los principales problemas del país. Durante años, hemos visto venir el tsunami y ningún actor político español ha sido capaz de tomárselo en serio, muy particularmente quien tiene mayor capacidad de acción que es el gobierno central. Y ese es el reflejo de la sociedad: no lo percibía como un problema ni como una amenaza creíble, en gran parte como respuesta a la dejadez y a la inacción de nuestros gobernantes.



«La competición política en España se va a centrar más en las cuestiones nacionales, nacionalistas, identitarias»– Lluís Orriols

Esto ha cambiado, sin duda. Seguramente cuando veamos las encuestas la gente va a estar preocupada. Además, la competición política en España se va a centrar más en las cuestiones nacionales, nacionalistas, identitarias. Todo esto ayuda mucho a corto plazo al PP. Para ellos, es mucho más cómoda la división nacionalista que la división izquierda-derecha. En la división izquierda-derecha, el PSOE se siente mucho más cómodo porque tiene un papel más central, pero en la dimensión nacionalista, el PP puede jugar mejor. Pero estamos ante una bomba de relojería y esto también puede acabar muy mal. A corto plazo puedo ver los intereses del PP, su mejora en las encuestas, pero con un alto riesgo». –Lluís Orriols