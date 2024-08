«Es una cortina de humo»: Jóvenes de toda España sobre el discurso del 10-O

Ayer, al contrario de lo que pensaban muchos, Puigdemont no declaró la República de Catalunya. No de momento. El President de la Generalitat apeló a la necesidad de diálogo y entendimiento con el Estado español como trámite para conseguir ese objetivo, dijo, «del que no se desviará ni un milímetro»: la independencia.

Pocos minutos después de su comparecencia ante el Parlament, salimos a la calle a preguntar a los jóvenes qué pasará ahora. ¿Cómo responderá el Gobierno, que poco después compareció ante los medios para anunciar un Consejo de Ministros para hoy, en el que se debatirá la respuesta a lo que se han tomado como una DUI encubierta? ¿Habrá, por fin, diálogo? ¿Necesitarán un mediador, o podrán arreglarlo solitos? ¿No darán opción a negociar y seguirán apelando a la Constitución como marco sagrado? Esto es lo que cree la gente.

Miquel, 27 años, Barcelona

VICE: ¿Estás conforme con lo que ha dicho Puigdemont?

Miquel: Pensaba que era el día que se iba a declarar la independencia, pero siempre ha pasado que aquí en Catalunya se juega a «fer la puta i la Ramoneta» (es decir, marear a la gente) y queremos hacer las cosas con cautela y no de forma muy radical. Es lo que ha pasado hoy.

Y a todo esto la CUP muy enfadada.

Sí, normal. Desde siempre han dicho en su discurso que la independencia era su principal objetivo. Han dicho en declaraciones que no entendían que no se declarara la independencia si los resultados salieron hace dos días y la ley decía que se tendría que declarar a las 48 horas. Es normal que estén enfadados.

Ahora el gobierno central está reunido para decidir qué hacer con esto. ¿Qué crees que va a pasar?

Habrá un alud de ataques por todos lados y es cuando el Govern de la Generalitatt tiene que centrase más en su posición. Si tienen que mediar que medien, pero que el objetivo siempre sea independencia.

¿Y si mañana hay movilizaciones irás?

Sí, tengo la suerte de tener un trabajo con horarios flexibles.

Ana, 19 años, Jaén

VICE: Puigdemont ha optado hoy por la vía del diálogo, dejando en suspenso de momento la independencia. ¿Qué te parece, Ana?

Ana: Que el diálogo debería haberse producido antes, no se debería haber llegado a este punto. De hecho el Govern sí que intentó abrir una vía de diálogo, pero el Gobierno decidió que no tenían nada interesante de lo qué hablar y se negó. Está proponiendo lo que ya propuso, así que lo veo lógico. Pero cuando ya le dijeron que no…

¿Qué pensabas que iba a ocurrir en el Parlament esta tarde?

Que iba a haber más violencia aún. Que iban a hacer la DUI, iba a salir la gente a la calle e iban a aplicar el artículo 155. No me parecía justo, porque las leyes están para cambiarlas, si no se convierten en dogmas y las sociedades justas en dictaduras encubiertas, pero pensaba que sería lo que pasaría.

«Admitir que necesitas un mediador es asumir tu derrota como político»

Y, con lo que ha pasado, ¿cómo reaccionará el Gobierno?

No se puede entender uno con gente que no tiene entendimiento, y da la casualidad de que los tenemos en el Gobierno no lo tienen. Es lo que ha votado la gente, por otra parte, así que habrá que aguantarse. Creo que van a seguir en su posición constitucionalista y cerrada, aunque no le puedo leer la mente a Rajoy. Ojalá. Me resultaría curioso.

Ahora que queda esperanza para que haya diálogo, ¿qué mediador o mediadores propondrías?

A mí. Les diría que pensaran en todo el mundo, que en España somos muchos, incluidos los catalanes. Pero admitir que necesitas un mediador es asumir tu derrota como político. Que, por otra parte, es evidente por ambos lados.

¿Crees que van a seguir las banderas de España en los balcones después de esta invitación a hablar y entenderse?

Sí. Las banderitas las van a dejar hasta el siguiente mundial, ya verás.

Cristina, a la derecha, con una amiga

Cristina, 22 años, Barcelona

VICE: ¿Se ha declarado la independencia? ¿Qué ha pasado?

Cristina: Lo que he entendido, porque lo he escuchado como he podido, es que sí se ha declarado (la independencia) de alguna manera, aunque ha durado como diez segundos. Y también entiendo que se darán unas semanas por si se quiere negociar. Lo que pasa es que no habrá diálogo. No me da la impresión que el Gobierno español esté dispuesto a hacerlo. Por eso creo que al final volveremos a este punto y se declarará la independencia. Es lo que pienso.

¿Y era lo que esperabas o te ha decepcionado?

No sabía que esperar. Solo sabía que la independencia no sería hoy porque sé que es una cosa bastante lenta. Estoy a favor de la república y no estoy del todo conforme con lo de hoy, pero prefiero que se haga con más calma y bien, que con prisas.

Entonces si mañana hay alguna manifestación a favor de la independencia, ¿saldrás a la calle?

Sí, siempre.

Beatriz, 20 años, Valencia

VICE: ¿Crees que va haber diálogo realmente, Beatriz? ¿Rajoy va a dar su brazo a torcer? Beatriz: No. Creo que no va a haber diálogo y que nos las vamos a ver putas. El Gobierno va a seguir en su posición inamovible, la de aplicar todo el peso de la ley. No hemos visto lo peor. De hecho gente de extrema derecha está pidiendo la dimisión de Rajoy por ser demasiado tibio, cuando ha habido mucha violencia. Quizá su reacción ante eso sea hacer algo más agresivo, como aplicar el 155.

¿Te da miedo que la gente se polarice al tener que dar una respuesta al conflicto de Catalunya?

Claro. Las posiciones extremas pueden alimentarse si el Gobierno hace algo más agresivo y la gente se posiciona de su lado. Vamos a ver conflictos ya no entre policías y manifestantes, sino entre amigos o familiares con distintas posturas ideológicas. Y también me preocupa que la extrema derecha siga agrediendo a gente, como hicieron en el Día de la Comunidad Valenciana. Demostraron que están organizados y que saben cómo hacerlo, y la policía solo actúa con violencia contra un bando, y no son ellos precisamente.

¿Cómo saldrías de este fregao si fueras Rajoy y te hubieran ofrecido diálogo?

Jamás sería Rajoy por su ideología, pero si lo fuera dialogaría. La solución, desde mi punto de vista, es una República Federal que permita reconocer una autonomía y la cultura de cada comunidad. También considero que no debería haber fronteras, pero eso es demasiado utópico. Pero sea como sea, el Gobierno no va a dialogar. Han dialogado más con ETA que con los catalanes que querían votar.

«Veo mucho más progresistas a los catalanes que al resto de España, pero quizá un sector sí que estaría contento con un nuevo modelo o al menos calmaría el ansia de independencia»

¿Crees que los independentistas se quedarían conformes con una República Federal, cuando están reclamando la independencia?

Una parte de ellos sí. Estuve en una charla en la que los ponentes eran Rufián y Tardá y ellos ponían sobre la mesa que en España no puede producirse un cambio real. La sociedad catalana aspira a ciertos cambios que no son posibles fuera de Catalunya, como prohibir la tauromaquia. Los veo mucho más progresistas que al resto de España, pero quizá un sector sí que estaría contento con un nuevo modelo o al menos calmaría el ansia de independencia.

En todo caso, ¿a quién pondrías como mediador en este fregao?

Si fuera un partido, Podemos me parece el más dialogante, aunque no es un partido perfecto. Pero tienen a Errejón, que tiene una imagen y un espíritu muy moderado y dialogante… y si no, a Yoko Ono. Apoyaba la independencia pero tiene un espíritu muy pacificador.

Gabriel, 26 años, Barcelona

VICE: ¿Contento o decepcionado?

Gabriel: Pues si te digo la verdad tengo una sensación de alivio. Aunque salí a la calle para manifestarme en contra de la violencia del 1-O, mientras escuchaba a Puigdemont me estaba poniendo bastante nervioso. No sé, es como si fuera demasiado precipitado. Es la impresión que tenía cuando veía tan de cerca la independencia.

¿Ha hecho un llamamiento al diálogo o no se ha atrevido con la DUI?

No sé qué decirte. Has sido bastante raro. Me imagino que la CUP dirá una cosa y Ada Colau otra, y ese pensamiento se trasladará a la prensa y a la gente. Quiero pensar que se hablará de una vez por todas. Rajoy se tiene que enterar que una parte significante de su pueblo está crispado y dividido. No puede ser que el discurso sea que no todo el rato, incluso dicen que no a mediar. Son unos incompetentes.

¿Y mañana entonces qué?

Pues tampoco lo sé. Yo, por ejemplo, no soy independentista. No tengo estelada ni soy un radical como nos meten en el saco en muchos medios. Pero te digo que para vivir en una supuesta democracia que esconde la corrupción, desmonta el estado de bienestar y deja a su pueblo abandonado para que se machaque entre sí, pues si me ponen en esa tesitura con tanta tensión, escojo Catalunya, que al menos hay algo de esperanza. Creo que como yo hay muchos. Hace dos días toda España salía a la calle en contra de este gobierno, pero ahora solo importa Catalunya. Qué casualidad.

Pamela, 23 años, uruguaya residente en Barcelona

VICE: ¿Sabes qué ha pasado en el Parlament catalán hoy?

Pamela: No. Justo estaba volando desde Barcelona, donde vivo, hasta Madrid, para visitar a una amiga.

Y, ¿qué crees que ha pasado?

He oído un trozo en el que Puigdemont estaba exponiendo lo que había pasado el día 1, pero no sé más.

Ha puesto en suspenso la declaración de independencia y ha ofrecido su diálogo al Gobierno.

Me parece bien. Creo que, dado que les han puesto tantas dificultades para expresarse y opinar, es necesario que se opte por la vía legal para, finalmente, hacer un referéndum. Y que en función al resultado, se tome una decisión. Pero creo que el Gobierno no va a estar muy por la labor del diálogo…

¿No?

No. Creo que se negarán a cualquier tipo de acuerdo común y de opción de negociación. Me parece horrible cómo han llevado estos días el tema, y creo que, tristemente, van a seguir en esa línea. Tampoco me ha parecido nada bien cómo han actuado los medios. La manipulación ha sido increíble, y en televisiones públicas, como puede ser TVE.

¿Cuál ha sido tu sensación al llegar de Barcelona a Madrid?

Parece una tontería, pero el simple hecho de llegar a la capital de España y encontrarte con banderas por todos lados me hace sentir molesta. No porque estén ahí, sino porque no estaban antes. Las han puesto en respuesta a que los catalanes quieran decidir. Y en Catalunya hace 15 años que tienen puestas las banderas, no es por una simple rabieta.

Rafa, 27 años, Madrid

VICE: Hola, Rafa. ¿Has visto la declaración de Puigdemont en el Parlament?

Rafa: No la he visto, pero sé lo que ha pasado.

Y, ¿qué opinas?

No me creo nada. Es una cortina de humo todo.

«Ambos lados están usando esto para tapar los casos de corrupción. Mientras tenemos la vista puesta en Catalunya no estamos hablando de todos los problemas que tiene España»

¿Cómo que una cortina de humo?

Ambos lados están usando esto para tapar los casos de corrupción en su seno. Mientras tenemos la vista puesta en la independencia de Catalunya no estamos hablando de todos los problemas que tiene España. Están aumentando los casos de corrupción en el PP, han imputado a Cifuentes, está siendo el juicio de la Gürtel…y nosotros hablando de Catalunya. Es una estrategia política por las dos partes.

Pero, llegados a este punto, ¿qué te parece que el Gobierno catalán opte por la vía del diálogo?

Una tomadura de pelo. A todos los catalanes primero y a los españoles después.

Y, ¿cómo crees que reaccionará el Gobierno central a este ofrecimiento de diálogo?

El Gobierno va a seguir en sus trece, afirmando que no hay nada que dialogar basándose en su legalidad y en la Constitución y todas las herramientas que pone a su disposición.

¿Y el pueblo catalán cómo responderá a esa postura inmovilista del Gobierno central?

Cada vez que Rajoy abre la boca nacen tres independentistas, así que creo que, ante esta situación política, a nadie le va a apetecer ya ser español.

¿A ti tampoco?

A mi el primero. Yo voy a declarar la República Independiente de mi casa, de hecho.