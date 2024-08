En Indonesia, ir a IKEA es el plan romántico de moda

Este artículo apareció originalmente en VICE Indonesia.

Si caminas por el showroom de apartamentos de IKEA, la tienda sueca, especialista en muebles listos para armar, estás destinado a encontrar unas cuantas parejas de jóvenes enamorados. La multinacional, cuyo equivalente colombiano sería algo así como un Homecenter más sofisticado, cuenta con un restaurante sueco y chucherías de alto diseño. En Indonesia, IKEA ha sido uno de los lugares más populares para citas desde que se abrió sus puertas en los suburbios de Yakarta hace cuatro años.

Sí, lo leíste bien. IKEA, el sitio de innumerables rupturas en los Estados Unidos, es a donde van las parejas jóvenes indonesias para compartir y acercarse emocionalmente. Tiene mucho que ver con lo que la tienda representa. IKEA es como un sueño para las parejas jóvenes, un lugar que les permite construir un futuro juntos que está lleno de sofás blancos con almohadillas gruesas y niños pequeños jugando en Småland, el kindergarten de la tienda que supuestamente recrea el ambiente de un bosque escandinavo. En esencia, es un lugar para soñar con estar casados, y todos sabemos lo mucho que a los indonesios les gusta la idea de casarse, ¿no?

Recorrí IKEA en Alam Sutra mirando fijamente los diseños de apartamentos minimalistas que, honestamente, no tienen nada que ver con el interior de las casas indonesias. Eventualmente me encontré con una empleada llamada «Bela». «¿Por qué hay tantas parejas jóvenes que escogen IKEA para sus citas románticas”?

“Puede ser que nuestras exposiciones ofrezcan un ambiente distinto al de los centros comerciales y los cafés”, me contó Bela. “No es solamente para parejas. Muchas familias pasan tiempo aquí también”.

Ella no sabía cuantas personas en el almacén estaban en plan romántico en comparación con las que iban de compras, pero, juzgando por la cantidad de parejas que ví pasando el rato durante mis tres horas en el almacén, sospecho que la respuesta es MUCHAS.

Decidí interrumpir a algunas y averiguar por qué el almacén sueco les parece un espacio ideal para el cortejo. Algunos respondieron que estaban allí por la comida, otras para comprar cosas tan sencillas como ganchos de ropa. Sin importar la razón, estos amantes deben aprovechar de su plan de IKEA antes de que la empresa decida prohibirlos para siempre.

SELSI Y PANDU

VICE: Bueno, ¿IKEA? ¿Con qué frecuencia vienen aquí en plan romántico?

Selsi: Unas tres o cuatro veces al mes. Normalmente venimos por aquí cuando no tenemos clases.

¿Qué te gusta de IKEA?

Las muestras. Todo está organizado. Es simplemente agradable. Pero solamente compro cosas cuando necesito. Suelo comprar bobadas o cosas lindas como muñequitas y macetas.

DIDIT Y RAISA

VICE: ¿Es este tu lugar de citas favorito?

Raisa: No venimos aquí mucho. Pero cuando vivíamos en Australia, solíamos ir a IKEA mucho. Como unas cinco veces al año.

Pero, ¿por qué IKEA?

En Australia, recibíamos cupones de alimentos, entonces, ¿por qué no? Pero aquí, solo venimos porque estamos aburridos de los centros comerciales.

¿Y este plan te hace pensar en el futuro?

Sí, un poquito. Es como, “sí, esto quedaría bonito en nuestro futuro hogar”.

¿Pelean cuando están aquí?

No, ¿por qué lo haríamos?

BIAN Y NATASHA

VICE: ¿Escogerían IKEA cómo su lugar favorito para ir en pareja un sábado por la noche?

Bian: Bueno, si no a hay otro lugar a donde ir, ¿por qué no? Pero creo que me aburriría si viniera aquí muy a menudo.

¿Normalmente por cuánto tiempo están aquí?

Durante alrededor de tres o cuatro horas. No venimos aquí con tanta frecuencia.

Existe una creencia popular de que las parejas que van a IKEA terminan en separándose, ¿creen que esto es verdad?

Las parejas suelen terminar por infidelidad. Si solamente están pasando el rato en IKEA y no han peleado o discutido antes, no hay problema.

FARAH Y NATA

VICE: ¿Normalmente qué hacen en IKEA?

Fara: Primero comemos algo en el café y después damos un vuelta.

¿Qué les gusta de IKEA? ¿Les hace desear tener su propio hogar?

No es aburrido. Hay mucho que ver. Pero no, no queremos nuestro propio hogar. Solo nos gusta mirar los muebles.

¿Solamente están mirando o compran cosas también?

No salimos de compras con mucha frecuencia. Puede ser que compremos chucherías, pero la mayoría del tiempo solo miramos.

ADIT Y CINDY

VICE: ¿Por qué IKEA?

Adit: Normalmente almorzamos en IKEA y este es el plan romántico. Pero no estamos de cita cuando vamos de compras. Miramos y visualizamos cómo va a ser cuando tengamos nuestro propio espacio… todos los tipos de muebles que llenarán nuestro futuro hogar.

¿Pelean cuando están aquí?

Uff, por supuesto que no. Eso es patético, quién va a pelear en IKEA, con toda esa gente mirando.

¿Estar aquí los hace querer casarse?

La verdad, no. Pero sí queremos nuestro propio apartamento lo más pronto sea posible.