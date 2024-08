Lo que sabemos los colombianos de las Infecciones de Transmisión Sexual

«Entre más lejos ves una ITS, más cerca estás de contagiarte». Esta afirmación, aunque para muchos puede parecer difícil de entender, es una de las premisas que más deberíamos tener en cuenta a la hora de tener relaciones sexuales. Tener sexo se ha convertido en una actividad sin preocupaciones que ha hecho que los jóvenes no tengan en cuenta muchos factores necesarios para tener una vida sexual sana. Y todo se resume a la utilización de condón pues sin él, somos vulnerables a contraer cualquier tipo de infección de transmisión sexual. Así, su presencia en la cama es indispensable.

De esta forma, quisimos hacer énfasis en el riesgo que existe de contagiarnos de una infección de transmisión sexual. Para eso le preguntamos a 72 personas entre 20 y 35 años todo lo relacionado con las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) para descubrir qué tan informados están sobre ellas y qué tan cerca creen que están de contagiarse de alguna.

Esto fue lo que sucedió:

En los datos encontrados, podemos ver que la utilización de condón no es algo tan recurrente en los jóvenes a la hora de tener relaciones sexuales. También se evidencia que, en cuanto a las ITS, muchos no saben qué son exactamente o el riesgo al que están expuestos constantemente.

Es claro que a pesar de que algunos de los entrevistados sabe lo que significan estas infecciones, no todos utilizan la protección necesaria en sus relaciones. En las relaciones sexuales siempre hay riesgo y lo que sí es seguro es que lo único que puede distanciarnos de contraer alguna de estas infecciones es la utilización constante del condón.



*La información para la creación de este artículo fue patrocinada por Condones Today. PP-TOD-COL-0523