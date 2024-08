El infierno laboral: trabaja de cachimbero toda la noche por 7 euros la hora

‘El Infierno Laboral’ es una sección de VICE España en la que denunciamos ofertas de trabajo más aberrantes del mercado de trabajo en España. Si te has encontrado con algún abuso en forma de oferta, escríbenos a esredaccion@vice.com.

¿Cuál es el trabajo?

Es un trabajo en unos locales destinados a la fiesta nocturna de verano. Consiste en servir durante ocho horas cachimbas, o shisha, como las llaman en algunos puntos de España, a los clientes de una discoteca. Si te da igual perderte las fiestas de todos los fines de semana por estar currando, este es tu trabajo soñado. Si, por el contrario, aunque no te importe en absoluto perderte las fiestas, no aguantas a turistas borrachos, deberías mirar para otro lado. Además, el salario no será más de 700 euros al mes por trabajar tres días a la semana en jornada completa y nocturna (viernes, sábado y lunes de 23:30 a 7:00).

¿Dónde?

La oferta está situada en un local entre Palafrugell y Calella, en mitad del trayecto de carretera que separa las dos localidades. Es decir, si quieres ir a trabajar, a pesar de no detallarlo en la oferta, deberás contar con algún método de transporte propio, con el plus de que en ese ambiente el coche se puede convertir en un elemento peligroso.

¿Cómo se puede vivir con este curro?

La única explicación que podría dar si se pudiera vivir con el dinero que se gana en este trabajo, es que el shishero o la shishera que acepte esta oferta viva con sus padres, que esa sea la zona de vacaciones de la familia o algo similar. Porque si alguien se traslada a la Costa Brava (donde los precios en verano se disparan) para ganarse la vida por 700 euros al mes, puede ir preparando la tienda de campaña que será su casa hasta que acabe el verano.

Según el Estatuto del Trabajador, se considera trabajador nocturno al que tiene jornada laboral de entre las diez de la noche y las seis de la mañana. Por ello, tienen derecho a cobrar un plus siempre y cuando así se negocie con la empresa. En este caso, la empresa deja claro que se cobrará entre 7 y 8 euros por hora en un horario de 23:30 a 7 de la mañana. Tres días a la semana haciendo este horario infernal sin cobrar más que un camarero de cafetería trabajando las mismas horas a la semana que en un horario diurno.

Por desgracia, la precariedad en el trabajo nocturno siempre ha sido una cosa habitual. Hasta hace poco, mi madre trabajaba en la noche. Durante muchos años viví ese infierno laboral al que llaman camarera de discoteca, porque nunca he podido pasar mucho tiempo con ella ya que tenía que dormir durante el día. Era un curro mal pagado y que la dejaba con ojeras de haber trabajado durante más horas de lo legalmente permitido. Así cada fin de semana. Me imagino al shishero que buscan en las carpas de Costa Oeste de Palafrugell perdiendo todo el verano sin apenas ahorrar un euro. Se trabaja los viernes, sábados y lunes; el domingo te lo puedes tomar de día libre para ir a dormir a la playa, porque será de la única forma que puedas pisarla.

Perdón por la ignorancia, pero me pregunto si hay alguna discoteca en la que se pidan constantemente shishas durante toda la noche. ¿Casi 8 horas ocupándote de las cachimbas de la gente? Acudiendo a los especialistas de cachimbas de este foro, me entero de que lo normal sería que la duración oscile entre los 40 minutos y 1 hora y 20 minutos, dependiendo de las pastillas y la personas que la utilicen. Pudiera ser que cada grupo de la discoteca pidiera un par de cachimbas, pero seamos sinceros, alguien no puede estar toda una noche haciendo este trabajo porque llegará un punto en el que no tengas nada que hacer. Sospecho que también te pedirán servir alguna copa o quizás limpiar el local, y seguramente no te puedas negar, porque en tu contrato no pondrá que eres “shishero”, sino más bien ayudante de camarero o algo similar.

De hecho, parece que se hayan inventado esta “profesión”. De toda la vida, si quieres una cachimba, te la sirve el camarero. Para ser más concretos, únicamente piden experiencia en catering de discotecas, por lo que todas mis sospechas pasan a ser una realidad: asegúrate de aprender a llevar una bandeja con cientos de vasos encima. Si realmente acabas tu jornada a las siete de la mañana, tal y como dicen, siéntete un afortunado, porque el cumplimiento de los horarios en este tipo de trabajos deja mucho que desear y te irás sin recibir ni un céntimo más por haberte quedado media hora más ayudando a tus compañeros de barra a limpiar. Recuerda que eres shishero, no camarero.

Además, molestar al personal de la discoteca es una práctica tan habitual, que instantáneamente asociamos socialmente que trabajar en este tipo de negocios es lo peor. Y no nos equivocamos, porque generalmente los clientes se desinhiben más que durante el día y los jefes también suelen ser más duros. Tampoco te pagarán más por aguantar a gente borracha.

Está claro que este trabajo difícilmente será el inicio de la carrera con futuro que estás buscando, además de por todo lo anterior, porque todo terminará cuando llegue el otoño. El local cerrará y tú volverás a la casilla de salida.