Si bien hay algo inherentemente perturbador acerca de modificar los genes de la comida que entra en nuestros cuerpos, los transgénicos podrían no ser tan malos como suenan.

Según un informe de 408 páginas de las National Academies of Science, Engineering, and Medicine, los transgénicos no son tan dañinos como esa vocecita en tu cabeza, o Rusia, te quieren hacer creer. De hecho, podrían no ser malos para tu salud en absoluto.

Un comité organizado por la National Academy revisó más de 900 publicaciones de investigación sobre los efectos de las modificaciones genéticas en el maíz, la soya y el algodón. Los resultados son contrarios a lo que podría imaginarse, por decir lo menos.

«El comité examinó cuidadosamente todos los estudios disponibles en busca de evidencia sobre los efectos adversos en la salud directamente atribuibles al consumo de alimentos derivados de cultivos diseñados genéticamente, sin encontrar prueba alguna», el informe dice. Incluso afirma que los transgénicos (a los que la Academia se refiere como GEs, o diseñados genéticamente) pueden proporcionar múltiples beneficios para la salud humana y del cultivo.

«Hay evidencia de que los cultivos GE resistentes a los insectos han tenido beneficios para la salud humana al reducir la intoxicación de insecticidas. Además, varios cultivos GE están en desarrollo y están diseñados para beneficiar la salud humana, como el arroz con un contenido de betacaroteno elevado para ayudar a prevenir la ceguera y muerte causada por la deficiencia de vitamina A en algunos países en desarrollo».

Los transgénicos han sido prohibidos en varios países europeos debido a las preocupaciones de salud y ambientales. En México la lucha contra y a favor del cultivo del maíz transgénico continúa. En Estados Unidos siguen siendo legales. De hecho, hace apenas unos meses la FDA dio luz verde al salmón genéticamente modificado, después de un proceso de 20 años.

Aunque la National Academy no hace ninguna declaración positiva acerca de los cultivos y productos transgénicos, sí minimizó el impacto ambiental que generan. «En general, el comité no encontró evidencia concluyente de una relación causa-efecto entre los cultivos GE y los problemas ambientales. Sin embargo, la naturaleza compleja de valorar cambios ambientales a largo plazo puede dificultar el hacer conclusiones definitivas sobre la investigación».

Pero en términos del aumento de la producción prometida por las compañías agricultoras gigantes que pregonan los transgénicos y prometen resolver la hambruna mundial, la National Academy fue muy directa: «No hay evidencia de que los cultivos GE hayan incrementado la tasa de producción». Aún así, no han descartado del todo la posibilidad de realizar más investigaciones al respecto. «Es posible que las tecnologías de modificación genética emergentes aumenten la velocidad de la tasa de producción, pero no es seguro».

A pesar de etiquetarse como un «consejero independiente en materia científica», el informe de la National Academy no ha permanecido sin detractores. Los críticos han acusado a la Academy de estar llena de «conflictos de interés amplios e inmanejables» y se preveía que los resultados estarían a favor de las compañías transgénicas.

La National Academy fue fundada por el presidente Lincoln para «satisfacer la necesidad urgente del gobierno de un consultor independiente en cuestiones científicas», y entre sus miembros cuenta con más de 300 ganadores del premio Nobel.