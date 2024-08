INNA estrena “Ra”, música anómala que jode con la fonética del castellano

Estamos en un momento dulce para la música en español. ¿Se acuerdan del famoso crossover? ¿Ese que puso de moda Ricky Martin (o quizás algunos antes) cantando en inglés, que Shakira convirtió en fórmula de éxito y que algunos otros fracasaron estrepitosamente tratando de lograr?

El camino que señalaba el mapa era cantar en inglés.

Hoy. en el 2018, es precisamente al revés: hay que cantar en español para que te escuche el mercado latino (y cuando decimos mercado latino, incluimos a la gran cantidad de latinos viviendo en EEUU). Quizás el mundo no hispanohablante asocie nuestra pronunciación de la “R” con algo exótico en sus cerebros y les genere ganas de bailar. Es lo que hay.

Acá introducimos a INNA, una artista rumana con más de 3.7 billones de views en YouTube, que se hizo nombre haciendo música para la pista de house o EDM. INNA está firmada por ROC Nation del bueno viejo Jay-Z. Conquistó Europa, pero ese mercado está bastante lejos del dominado por los J Balvins y Bad Bunnys del planeta. Al parecer, ese mercado es el que todos quieren conquistar.

Además, INNA ha sido portada de las revistas más importantes del planeta: Forbes, ELLE, InStyle, Glamour, Cosmopolitan. Ya saben: esas revistas con muchísimas páginas, gente guapa y que huelen bonito. También ha tenido colaboraciones con Flo-Rida, Pitbull, J Balvin, Yandel y Juan Magán. Pero quizás le hacía falta una canción que lograra sacar ese je ne sais quoi que necesitamos todos para figurar y que la gente voltee sus cabecitas y nos preste atención. Por suerte, ese momento ha llegado: “Ra” es el nuevo sencillo de INNA y es una canción deliciosa y exótica que juega y manosea la fonética del castellano, el idioma más codiciado del 2018.

Odio caer en lugares comunes pero “Ra” es una canción bastante feliz y disfrutable. Y es algo que hizo adrede la rumana: “Yo me siento una artista que hace música para hacer feliz a la gente. Para mí es importantísimo. Quiero que la gente sea feliz y se sienta bien al bailar y disfrutar mi música. Me han llamado La reina del dance. Y creo que es un título bastante grande para una chica de Rumania, un país muy pequeño”, me dijo INNA.

Probablemente Rumania no tenga al reggaetón o ritmos urbanos en su historia musical, así que la pregunta es válida: ¿la única manera de estar en la radio y en las portadas de páginas de música [como esta que leen] es haciendo reggaetón o cualquier ritmo que se llame “urbano”? “Creo que la idea es hacer música desde nuestros corazones y, después, ya todo depende de cómo la tomen las personas, la prensa, la radio. Realmente nunca he hecho música pensando en eso”.

Nacer en Rumania. Ser la “reina del dance” y cantar en inglés: listo. Ahora: cantar en español y joder con el reggaetón y ritmos latinos: listo. “Me encanta cantar en español. Amo hablar el idioma y decidí intentar con ‘Ra’, esta canción en español. Ya he cantando en español, tuve conciertos en México y otros países latinos. Es un proceso en el que tienes que conocer la industria, la música, el público latino. Pero no puedo decir que fue una decisión, o una estrategia de marketing. Para mí fue natural integrar elementos latinos a mi música. Yo me considero latINNA. Siempre digo que soy ‘la rumana más mexicana’”, concluye INNA.

Acá puedes escuchar “Ra”, el nuevo sencillo de INNA.

