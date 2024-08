¿Insaciable? Este lugar te regala un buffet de espadas brasileñas en tu cumpleaños

Regularmente, cuando buscamos un lugar para celebrar el cumpleaños pensamos en dos cosas: que uno lo pueda pasar bien con sus invitados y que haya buenos paquetes o promociones. Y eso es lo que ofrecen en Espadas Brasileñas Gabacho: un espacio ideal para pasarlo entre amigos pero con un gran plus: el cumpleañero puede comer totalmente GRATIS y hasta hartarse. Este restaurante ubicado en Avenida Acoxpa 520 se está volviendo muy popular por ofrecerle a los cumpleañeros comida sin límite y sin pagar nada.



Platicamos con Eva Rodríguez, quien nos contó como funciona la mecánica en este lugar ubicado al sur de la Ciudad de México. “Antes que todo tienen que saber que no somos improvisados. Tenemos otro restaurante de espadas brasileñas en la avenida Lorenzo Bouturini, que fue donde nació esta promoción para los cumpleañeros. Le ha ido tan bien a esta promo que muchas veces tenemos hasta seis cumpleañeros en diferentes mesas y el lugar se vuelve una fiesta. Los meseros no se dan abasto cantando las mañanitas y todos se la pasan súper. Aquí nadie los limita de ninguna manera, se trata de venir a festejar”.

Sobre qué fue lo que los motivó a crear este otro lugar, Eva comenta: “muchos de nuestros clientes hacían esfuerzos para venir desde el sur de la ciudad y nos decían que les encantaba, pero que sí les quedaba algo lejos. Ahora que tenemos la oportunidad de abrir este lugar ellos estarán encantados, porque tendrán el mismo sabor y las mismas promos, pero más cerca de su casa. ¡Todos contentos!”.

¿Cómo hacer válida esta promoción? Ella nos lo aclara. “Como es una promoción pensada en los cumpleañeros, deben traer una identificación con foto que acredite que en efecto están cumpliendo años. Otra cosa que es importante que sepan es que no tiene que ser exactamente el día de su cumpleaños. Es decir: si cumplen un martes o quieren venir hasta el sábado, se los hacemos válido siempre y cuando sea la misma semana. O también pueden repetir. Pon tú que ya vinieron el día de su cumple, pero quieren volver a venir con otros amigos o familiares esa misma semana, se vale. En esa semana pueden venir a pedir su buffet gratis cuantas veces quieran. La única condición que tienen que cumplir, además de traer una identificación, es que deben venir acompañados de cuatro amigos”.

Cuando le pregunto a Eva si realmente el buffet puedes comer toda la carne que quieras o te ponen alguna restricción, nos cuenta: “No hay letras chiquitas. El buffet funciona bajo un sistema de semáforo: en la mesa te ponemos un cartelito con las palabras ‘siga’ o ‘alto’. Mientras tengas tu semáforo en verde, los meseros seguirán yendo a tu mesa y ofreciéndote uno a uno los 24 cortes de espadas con los que contamos aquí. Además es carne de primera calidad, son cortes de a deveras. Y tú decides cuánto comes. Los meseros no dejarán de acudir a tu mesa hasta que digas ‘me doy’ y pongas tu semáforo en rojo”.

Otro de los atractivos del lugar es que aquí no te apresuran ni te presionan con la cuenta, como suele pasar en otros restaurantes, principalmente los que tienen promociones como buffets. “A mí me gusta contar mucho esta anécdota porque no lo creía cuando lo vi. Una vez un señor de esos bastantes corpulentos vino y pidió su buffet. Dejó su semáforo en verde durante un buen rato y los meseros no dejaban de servirle. Pensábamos que no tenía límite. Luego, puso su semáforo en rojo, pero en vez de ir a pagar, se acomodó en su silla, ¡y se puso a dormir! Luego de estar así como una hora, se despertó, volvió a poner su semáforo en verde, ¡y volvió a comer! [risas]”.

También hay que rescatar que el ambiente es para todos, la gente viene a pasarlo bien. “Ya hemos visto pedidas de mano, aniversarios, bautizos y todo tipo de eventos . Y por supuesto, por lo que más viene la gente gracias a la promoción: los cumpleaños. Además tienen que saber que aquí no discriminamos a nadie, es un ambiente muy familiar e incluyente”.

Además de las espadas brasileñas incluidas en el buffet, ahí va un gordo- tip adicional: las empanadas y la barra de pasta y ensaladas también están incluidas, así que puedan pedirlas sin temor de que aparezcan como adicionales en la cuenta.

¡Feliz cumpleaños y provecho!

