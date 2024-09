‘Farmacy’, un lugar donde sirven cócteles cannábicos con vodka

Cuando se trata de consumir alimentos medicinales, Alex Stanton, director de Farmacy, un restaurante vegano al oeste de Londres, no solo es un fanático, sino un total converso.

«He tomado CBD por años y he podido observar increíbles beneficios», dice, explicando qué tan bueno ha sido el cannabidiol (no psicoactivo) para su piel, su asma y muchas otras enfermedades.

Un viejo amigo solía decir que un hombre con experiencia nunca está a merced de un hombre con solo argumentos. En este caso, tengo que afirmar de frente que yo soy esa persona con solo un argumento. Y si soy honesta, también cuento con una justa cantidad de cinismo frente a los súper alimentos, alimentos medicinales y curas naturales de maravilla.

No obstante, ¿quién soy yo para debatir la propia experiencia de Stanton sobre los beneficios del CBD —siglas de cannabidiol— incluso si podría cuestionar algunos de sus exagerados poderes milagrosos?

«La ciencia aún no se ha enterado», dice. «No saben cómo funciona, pero saben que funciona y para múltiples síntomas».

Stanton enlista algunas de las enfermedades más graves de nuestro tiempo —síndrome de Parkinson, esclerosis múltiple, enfermedades del corazón, diabetes— para las cuales se sabe que el CBD ha sido de ayuda o las ha curado. Más tarde, busco rápidamente y existen bastantes investigaciones creíbles sobre los beneficios del CBD para el tratamiento de ciertas enfermedades. Y qué tan poco benéfico es también.

Aún así trato de controlar mi escepticismo e involucrarme. Ya no quiero ser una mujer con solo un argumento. Quiero ser una mujer que pueda hablar por experiencia. De manera que me siento con Stanton para probar los platillos tanto con CBD como con hongos medicinales del menú en Farmacy.

Cannabinol servido en ‘Farmacy’ en una jeringa: aceite de linaza, aceite de cannabis y jugo de toronja. Todas las fotos son de la autora.

Quizá percibiendo mi suspicacia —escondida con mi curiosidad periodística— Stanton comienza con una historia de cómo el cannabis fue satanizado.

«Llámala teoría conspiranoica si quieres», dice. «Pero hay personas que creen que todo el mundo estaba bien con la marihuana hasta que una mega empresa decidió eliminar la industria».

El cáñamo solía usarse para producir etanol para combustibles, se utilizaba para crear prendas y papel, me cuenta. «La palabra canvas (lienzo en inglés) proviene de la palabra cannabis», aclara.

Entonces, un día un magnate de la fabricación de papel decidió que ya no quería la competencia del cáñamo.

«Comenzó a llamarlo marihuana, término proveniente del lenguaje coloquial mexicano para nombrar al tabaco silvestre y diseminó rumores de que quien lo consumiera sería violado por mexicanos. O algo parecido. Entonces la gente comenzó a creer que el cannabis era horrible. Quiero decir, no es un hecho», termina su relato encogiéndose de hombros. «Pero es una de esas historias».

Puedo prometerte que si tomas un shot de CBD en Farmacy, tus probabilidades de ser víctima de un crimen violento a manos de una persona de cualquier nacionalidad no van a aumentar. De igual manera, puedo prometerte: no vas a drogarte.

El CBD es el ingrediente no psicoactivo del cannabis, pero aparentemente es aquel que tiene todos los beneficios saludables. Puedes ponerte pacheco con el THC, sí, pero hasta ahí. En otras palabras, no hay mucha evidencia que apoye el fumar cannabis para mejorar la salud. Realmente podrías conseguir el aceite y beberlo. Aunque seguirá dándote hambre.

«Es genial si has perdido el apetito debido a una enfermedad y necesitas comer», se anima Stanton. «También tiene un componente antiinflamatorio que repara los neurotransmisores. Inclusive niños pequeños lo han tomado para calmar sus ataques epilépticos y ahora ya no los padecen. ¡Literalmente salva vidas!».

Revisé también esto, y la fundación de caridad Epilepsy Action informa que una prueba ayudó a algunas personas a tener menos ataques. Igualmente provocó a algunas personas diarrea, disminución del apetito y cansancio.

Vodka con mango y CBD infusionado con vainilla.

De cualquier forma, Farmacy sirve CBD en múltiples variantes. Primero en una inyección de aceite de linaza, aceite de cannabis y toronja, la cual dejó una película suave de aceite en mis labios. Luego en la forma de un smoothie mucho más atractivo, en el cual el CBD estaba mezclado con agua de coco, piña, lima, acai, semillas de cáñamo y plátanos. Finalmente, me entregan un cóctel de vodka con vainilla infusionado con CBD, lima, cáñamo y jarabe de laurel, salsa picante y puré de mango. Es muy rico. Pero bueno, los cócteles de vodka lo son. ¿Mezclar todas estos súper alimentos con alcohol no afecta los resultados positivos? Pregunto.

«Bueno, en el pasado incluso el alcohol era considerado portador de beneficios medicinales», comenta Stanton.

El mantra de Farmacy es el de Hipócrates: «Que la comida sea tu medicina y la medicina tu comida», y si bien no hay duda de que comer mal puede enfermarte y comer bien hacerte sentir mejor, estas personas exageran en la última parte, completamente comprometidos a encontrar los beneficios para la salud en lo que comemos.

Lo cual me lleva a los hongos medicinales, servidos con un latte «adaptógeno» de color gris. No sé lo que la palabra adaptógeno significa, pero me lo bebo. La busco más tarde y descubro que los adaptógenos son sustancias que estabilizan los procesos fisiológicos y reducen la sensibilidad celular al estrés. Ahí lo tienes. El latte estaba preparado con hongos reishi y chaga, y una hierba en polvo llamada ho shu wu, junto con maca, proteína de vainilla en polvo, dátiles y almendras.

Polvos de hongos medicinales.

«El hongo reishi se ha usado desde hace miles de años», dice Stanton. «Nadie conoce su origen. Algunas personas creen que es un alimento cósmico. Existe una teoría de que provienen del espacio».

No puedo más que levantar una ceja. Simplemente no puedo evitarlo. «Sé que suena un poco loco», conviene. «Pero no encaja en el ecosistema de la forma en que otros alimentos lo hacen».

Stanton continúa: «El hongo chaga es bueno para el sistema inmune. Hay miles de químicos en el ambiente, plasticidas, pesticidas, xeno-estrógenos, lo que quieras. Necesitamos complementar nuestro sistema inmune porque está luchando para seguir funcionando».

Latte de hongos.

Honestamente, mi latte de hongos no sabe tan mal, solo un poco aguado. Pero bueno, soy esa clase de chica que toma leche entera y grasosa, lo cual no es una opción ya que es una bebida vegana.

El latte de Farmacy no me ha convertido, quiero mi dosis de cafeína todos los días. Pero Stanton espera que algún día, muy pronto, los hongos en polvo y el aceite de CBD estarán en los estantes del supermercado junto con el acai, la quinua y cualquiera que sea el próximo súper alimento.

«Lo único que nos detiene es el estigma», dice. «Pero cuando lo superemos, piensa en toda la gente que podría salvarse».

Quién sabe si son muchas, pocas o ninguna. Tomé mi medicina y no fue desagradable. Pero aún tomando en cuenta todos los beneficios que pueden encontrarse en la comida, no quiero comer si tuviera una cuchara de paracetamol, sin ganas y a la fuerza porque «es buena para mi salud».

De manera que quizá deje atrás los lattes de hongos y los shots de aceite para pasar directamente a los cócteles de vodka. Porque, sea una cura milagrosa o no, la vida es corta.