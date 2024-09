Insólito: un árbitro cansado de las protestas se marcha del campo a medio partido

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

Los árbitros también son personas, neng. Cuando hacen bien su trabajo, nadie les hace caso: cuando fallan, todo el mundo se les echa al cuello. Básicamente, pues, todo lo que oyen son críticas. Y este fin de semana, amigos, llegó la gota que colmó el vaso en un partido de la Bundesliga alemana entre el Bayer 04 Leverkusen y el Borussia Dortmund.

When a coach wouldn’t go to the stands, the referee took his officials off in the Dortmind-Leverkusen game. Touchy. pic.twitter.com/3wVPtW08r7

Os cuento un poco porque la cosa es bastante loca. El caso es que el delantero del Bayer Stefan Kieβling cayó en el área del Borussia y pidió penalti, pero el colegiado Felix Zwayer consideró que la falta no había existido y dejó jugar. Los futbolistas del Leverkusen se quedaron quietos, esperando un pitido que nunca llegó, y el Dortmund aprovechó la confusión para montar un contragolpe ultrarrápido y marcar.

El entrenador del Leverkusen, Roger Schmidt, no quedó nada satisfecho con la situación y empezó a protestar. El árbitro decidió expulsarle, pero Schmidt se negó a abandonar el campo… así que quien se marchó fue el propio colegiado, harto de las protestas.

Tras 15 minutos, con Schmidt ya en la grada y el público flipando (ved si no el tuit que mandó el Borussia Dortmund), el partido se reanudó. A pesar de que el reloj se detuvo durante el cuarto de hora que duró la pausa, finalmente el árbitro volvió a añadir 15 minutos al tiempo reglamentario de todos modos.

Fue de lo más raro que haya visto en el fútbol en bastante tiempo.Tras el partido, el defensa del Dortmund Mats Hummels explicó lo sucedido: «El árbitro fue a nuestro vestuario y nos dijo que el partido no continuaría hasta que Schmidt se fuese del campo».



Finalmente, el Borussia se llevó los tres puntos gracias al solitario gol de Pierre Aubameyang. Con esta victoria, el Dortmund se afianza en la segunda plaza con 51 puntos; el Leverkusen se queda en la cuarta posición con 35.