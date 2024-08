Inspector: Sus nuevas páginas en blanco dentro del SKA mexicano

Inspector, uno de los pilares del ska mexicano, recientemente lanzó Páginas en blanco , su nuevo álbum de estudio con diez canciones inéditas. El espíritu rude boy y el sonido característico del two tone de estos regiomontanos, después de más de dos décadas que tienen presentándose en vivo no ha desaparecido, no se ha esfumado; sino que parece haber tomado mayor fuerza en base a toda su historia, siendo siempre fieles a los sonidos jamaiquinos e ingleses.

El pasado viernes 19 de enero fue lanzado Páginas en blanco en las principales plataformas musicales. Su nuevo material lo estarán presentando el sábado 27 de enero en la Carpa Astros de la Ciudad de México, acompañados por Steady 45’s y Out of Control Army, dos agrupaciones que los mismos Inspector invitaron, gracias a la independencia que volvieron a retomar desde hace tiempo.

Nos reunimos con El Padrino, Homero Ontiveros y Big Javy en un hotel ubicado al sur de la CDMX para hablar sobre Páginas en blanco, las críticas o halagos que han recibido durante su trayectoria, su aparición en el programa Big Brother, la oleada de ska fusión en México, entre otras cosas.

Son pioneros del ska mexicano. ¿Cómo lo toman ustedes después de veinte años?

Homero Ontiveros: Hay gente que nos pone en ese lugar y también existe quien cree que no merecemos la etiqueta de pioneros. Pero por todo el trabajo que hemos realizado es difícil negar el lugar que podamos tener dentro del ska mexicano. El lugar nos lo ganamos trabajando. Sólo hemos hecho las cosas a nuestro tiempo, a nuestro ritmo.

A veces criticamos a las bandas sin conocer su historia. Ustedes, en Monterrey, vienen picando piedra desde el underground de los noventa. Tocaban con los grupos de punk y hardcore de aquella época.

Big Javy: Muchos piensan que Inspector se hizo de poco tiempo para acá, que aprovechamos “la moda” de ska que hubo. La realidad es que nosotros sí fuimos pioneros en México.Introducimos palabras como ska, rude boy, skanker…

Homero Ontiveros: Está muy loco porque en Monterrey, como mencionas, nuestras primeras tocadas sí fueron con las bandas de punk y hardcore. Y acá, en la Ciudad de México, comenzamos a tocar en lugares como la San Felipe de Jesús y Aragón.

Incluso desde aquel entonces conservan la imagen de rude boys.

Big Javy: Tratamos de conservar esa línea tanto de imagen como musicalmente. Sin embargo creo que de todas maneras mucha raza piensa que nos hicimos como un grupo de plástico, como si hubiéramos dicho “vamos a hacer una banda de ska, está bien fácil tocar eso”. Pero para nada. Investigamos y conocimos el ritmo, todo lo que pasaba tanto con los grupos de Jamaica, Inglaterra, Estados Unidos y creo que se ve plasmado después de más de veinte años. Inspector ya tiene una identidad propia…

El Padrino: También hay que recordar que hace dos décadas la palabra ska no era conocida, el ritmo tampoco.

Si hablamos de referencias del “ska” en México, en un principio pensábamos en Maldita Vecindad, Tijuana No! o hasta en Fabulosos Cadillacs ya de una manera latinoamericana.

El Padrino: Ellos en su música traían referencias de ska, pero en aquel entonces ya también lo estaban fusionando con otras cosas. Lo distinto es que nosotros siempre nos inclinamos hacia otros héroes, a todo lo que pasó en Jamaica e Inglaterra. Mucho tienen que ver las influencias y la información que obtienes. Nosotros escuchábamos a Laurel Aitken o The Skatalites.

Big Javy: No sé si te acuerdes lo que pasó con la primera visita de The Skatalites a México. Fue la locura. A partir de ese momento hubo mucho conocimiento para el público que seguía el ska, que tal vez creía que todo el ritmo tenía que ser como lo que hace Sekta Core, por poner un ejemplo.

Está bastante claro el camino que ustedes eligieron, los ritmos como el two tone o lo más tradicional del ska. Más tú, Padrino, que formaste a Inspector.

El Padrino: Así es, yo formé la banda. La idea era clara. Todos teníamos el mismo gusto en común por la música. Nos fuimos conociendo dentro de un círculo de amigos.

Y dentro de ese entorno imagino que surgió Ska Wars Monterrey, el festival que organizas.

El Padrino: Sí. Ska Wars surgió para promocionar el ritmo. Al principio llevábamos a Monterrey bandas amigas de la Ciudad de México y otros lugares de la República.

Homero: De hecho me he dado cuenta que existe mucha desinformación sobre el Ska Wars. Entonces también nació con la idea de mostrar lo que ocurría con el ska en México.

El Padrino: Sí. En la Ciudad de México ya había una escena formándose. En aquel entonces nosotros éramos los de Monterrey que nos sumamos a esa camada de bandas. Incluso muchos de la Ciudad de México se sacaban de onda porque andábamos trajeados [risas].

En aquel entonces estaba sucediendo el boom del ska fusión con Panteón Rococó, Salón Victoria, Nana Pancha, etcétera.

El Padrino: Sí, era esa época. De hecho no sé si otras bandas, y es muy respetable, se dijeran “somos una banda de ska”. Nosotros siempre hemos llevado esa bandera.

Hace poco hablaba con un skinhead de la Ciudad de México, le preguntaba que cuáles discos de ska mexicano, para la escena skin del país, le había dado cierta identidad al movimiento. Él me decía que Blanco y negro, su primer álbum que lanzaron en 1998.

Big Javy: En aquel entonces llegamos con esa propuesta, la cual era el desenlace de Misión ska (1996) y Ska live (1997), nuestros Demos. Canciones como “Araña ska” o “Deja ya de mentir” eran temas demasiado apegados al two tone, al ska romántico. Teníamos muy marcadas nuestras influencias. Digamos que desde ese primer álbum llegamos al público con todos los clichés del ska; desde el título, los cuadritos, los trajes, los zapatos, la temática de las canciones, los ritmos. Sí creo que se atrevan a decir que Blanco y negro es uno de los discos más representativos del ska en México.

Y tiempo después, gracias a su segundo disco, Alma en fuego, el cual lanzaron en el 2002, llevaron el ska a la popularidad total por todo México.

Homero Ontiveros: Fue algo que nunca nos propusimos. Lo que pienso que también ocurrió fue el origen de una escena de skinheads, rude boys y todo eso, en la década de los noventa.

Big Javy: Los M.O.L.A.C.A.R.A.

Homero Ontiveros: Sí. Gente que comenzaba a involucrarse con el ska no había nada con qué se identificaran. Pienso que por eso hubo mucha empatía.

El Padrino: Generacionalmente es lógico que la nueva camada quería su identidad. Su rebeldía la pedía a otro ritmo y el ska llegó a embonar con sus necesidades. De cualquier manera muchas personas se siguen sumando a Inspector y al ska mundial.

Hoy en día, junto a otras bandas con más de dos décadas en los escenarios, ustedes tienen seguidores de la vieja escuela como de la nueva. ¿ Páginas en blanco cuenta con el Inspector de antes y el de ahora?

El Padrino: Sí, por supuesto. Si estabas esperando nuestro disco de reggaetón, no se te va a hacer (risas).

Lo pregunto porque a veces pasan los años y nace la nostalgia.

Big Javy: Imagínate tener veintidós años tocando, haber logrado una fórmula, una identidad. Inspector suena a Inspector. Cambiar nuestro estilo después de tanto tiempo, pues como que no…

Homero Ontiveros: Páginas en blanco trae toda la esencia que nos identifica como una banda de ska, es decir, son las influencias de la banda que intentó meterse lo más que pudo en la esencia del ritmo para hacerlo mexicano, para hacerlo a nuestro estilo. Sin embargo también cuenta con el sonido de esa banda que se volvió popular.

En “Pánico”, sencillo de Páginas en blanco, rápido identificas que es Inspector.

Homero Ontiveros: Es un disco muy fresco para nosotros. Lo hicimos muy relajados. Honestamente no pensamos “vamos a hacer una canción así”, “vamos a hacer una canción a ver si le gusta a tal tipo de gente”. La idea fue “vamos a hacer canciones”. Nos pusimos a ensayar, componer y las que nos fueron gustando más conformaron el disco. Es el resumen de los veintidós años de Inspector…

El Padrino: Era algo de lo que platicábamos entre nosotros, regresamos a la independencia con Inspector (2009), nuestro disco homónimo. También hicimos Ska a la carta [2011], Inspección retroacústica (2014) y fue así como tuvimos suficiente tiempo para realizar canciones originales. Estamos muy satisfechos. Sólo falta mostrarlo, compartirlo, tocarlo en vivo…

Big Javy: Yo me quedé pensado en lo que dijiste de que a muchos artistas les llega la nostalgia. Yo agregaría que en Páginas en blanco viene la actitud del Blanco y negro, el sentimiento de Alma en fuego y la experiencia de todos los demás discos.

Mucha gente, prensa, etcétera seguramente compararan todo lo que hagan con Alma en fuego.

El Padrino: Incluso Alma en fuego no necesariamente se hizo grande por estar en una compañía de discos importante. Alma en fuego creció desde el momento independiente donde estábamos tocando en los masivos de C.U. ante 30 mil personas. Ese era el momento independiente donde la gente ya cantaba las canciones. Obvio llega una empresa y todo explotó…

Big Javy: La presentación de Alma en fuego de manera independiente fue en el Centro El Rayo. No sabíamos todo lo que pasaba con el disco acá, en la Ciudad de México. Ese día llenamos el foro y fue lo mejor…

Homero Ontiveros: Fue algo exagerado. Estábamos bien sorprendidos. Hubo alrededor de 8 mil personas. Cuando íbamos llegando en la camioneta nos tocó ver la fila interminable de gente. Y en Monterrey, por ejemplo, la misma presentación fue en el tercer piso del Mercado Juárez. Fue la primera vez que escuchamos a la gente corear “Amargo adiós”.

Con Páginas en blanco seguramente vendrán más temas convertidos en himnos.

Big Javy: Eso depende de la gente. Nosotros tenemos toda la confianza en las nuevas canciones. Creemos que hicimos un disco que es demasiado cantable.

Desde “Amargo adiós” algunas de sus canciones son un fenómeno pop. Lo comento porque sé que melodías de Inspector las utilizan para un sinfín de cosas, en particular en Monterrey.

Homero Ontiveros: Casos más extremos ocurrió con la canción “Y qué”, la cual nunca tuvo difusión en radio y no tiene video; aun así, sean los lugares más recónditos del país, la conocen…

Big Javi: Hasta en bares fresas hay bandas de covers que tocan “Y qué”…

Homero Ontiveros: Yo sé que la han tocado en bodas…

El Padrino: Pero lo extremo es tener en Monterrey a una banda que toca un tributo a nosotros. Mejor que nos inviten (risas)…

Big Javy: Hasta salen más caros los boletos (risas).

En parte es lo mágico del ska, de un ritmo tan flexible que puede gustarle a todos.

El Padrino: Siempre hemos pensado “sí, somos una banda de ska, pero podemos gustarle a cualquiera”. No vamos a decirle a cierto público “ustedes no nos escuchen”. Hace poco estuvimos en Colombia, y a uno de los shows se metieron de portazo como cuarenta skins. Ese es un claro ejemplo de cómo se mezclan ambos públicos de Inspector…

Homero Ontiveros: En esa ocasión regresamos a Bogotá con dos shows llenos. También nos enteramos que la barra del equipo de futbol Millonarios hace una adaptación de “Amargo adiós” para alentar a su equipo.

¿Ya tienen planes de hacer algo internacional con Páginas en blanco ?

El Padrino: Es la idea. Muchas personas nos escriben de Chile, Argentina, Centroamérica. Queremos llegar a donde no lo hemos podido hacer…

Homero Ontiveros: Lo más probable es que regresemos a Colombia. Como todos los años haremos gira por Estados Unidos y México. Hay muchas posibilidades visitar Argentina.

Ustedes son un caso muy peculiar en México desde el momento en el que comenzaron a tocar two tone en el país. En el presente, ¿cómo es su relación con los skinheads y rude boys, quienes podrían ser los escuchas más fieles a este género?

Big Javy: Hubo un tiempo, dentro de todo lo que pasó con Alma en fuego, porque salimos tocando en el primer Big Brother, que nos sentimos muy golpeados. Pero ahora, muchos de ellos dicen “sí es cierto, esos güeyes sí son de verdad”. Creo que hoy en día valoran que estuvimos en los chingadazos y aguantamos de todo…

El Padrino: Yo recuerdo mucho la reacción de un compa con “Deja ya de mentir”, la estaba bailando y todo. Luego empezamos “Amargo adiós” se volteó y dijo “es que esa ya no, esa ya es comercial” (risas).

Mencionan lo de Big Brother, ¿cómo se dio eso?

Homero: Fue la primera promoción que hicimos con Universal. El día que nos llevaron a tocar fue porque salió el güey que era de Monterrey, Diego creo que se llama. Fue nuestra primera aparición en televisión nacional, en Televisa. Estuvo raro, porque cuando regresamos a Monterrey, mucha raza estaba emocionada; pero cuando venimos a la Ciudad de México y fuimos a El Chopo, no nos bajaban de “pinches vendidos” (risas)…

Big Javy: Ya que mencionas eso, recuerdo que a partir de que salimos en Big Brother, en muchos toquines por Ecatepec y otros lugares, la gente hacía pancartas donde decía “Inspector estás nominado”. Pero a güevo esos güeyes estaban viendo el programa (risas)…

Homero Ontiveros: Incluso hasta nos enteramos que había bandas que en sus tocadas decían “chingue a su madre Inspector”. Por eso en el video “Cómo te extraño” algo teníamos que hacer, porque cuando estás en esa postura no puedes ser frontal, no puedes declararle la guerra a la gente, te tienes que aguantar. Eso es un artista, una banda: estás en un aparador. Entonces al final del video incluimos una escena donde sale un güey con una pancarta exigiendo que toquemos el Blanco y negro.

Por último, y como abanderados del ska mexicano. ¿Cómo ven la movida ska actualmente?

El Padrino: Está muy fuerte. En México los mismos festivales son un reflejo de la popularidad del ritmo. Ahora, después de veintidós años, finalmente existe un evento como el Non Stop Ska!, donde en un mismo día se presentarán Bad Manners, Tokyo Ska Paradise Orchestra, Hepcat, entre otras bandas internacionales y nacionales…

Big Javy: Festivales así era algo inimaginable cuando empezamos nosotros. Antes soñabas con algún día conocer a The Toasters, a Pauline Black de The Selecter, y resulta que ahora son compas y hasta grabamos una canción con Tokio Ska Paradise Orchestra, formamos parte del tributo de los treinta años de Madness, y representamos al ska mexicano al formar parte del Global Ska.