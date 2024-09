Instagram cierra la fábrica de likes falsos LikeUp.Me

Instagram acaba de mandar una orden de cese y desista a una página web que vendía likes falsos y engagement en la plataforma, provocando el cierre de la página, según una persona involucrada con la página e Instagram.

La noticia muestra los continuos esfuerzos de Instagram para acabar con las actividades no autenticas en su plataforma, incluidos los servicios que pueden ser utilizados por influencers o cualquier otra persona para amplificar su propio contenido.

«Lo siento, LikeUp no funciona :(«, se lee ahora un mensaje en la pa´gina afectada. «Este servicio ya no estará disponible. Lo sentimos. Los reembolsos del último mes están siendo procesados».

Motherboard se enteró por primera vez de la orden cuando Aleksey Bykhun, quien parece ser el encargado de LikeUp.Me, nos contactó vía correo electrónico.

«Estoy buscando una consulta para responder a la orden de cese y desista de Facebook», escribió Bykhun. Facebook es dueño de Instagram.

No es la primera vez que Instagram manda este tipo de orden a miembros de la comunidad OG, quienes venden o facilitan el intercambio de nombres de usuario robados en la red social. Bykhun aclaró que no formaba parte de esta comunidad y que su empresa no vendía cuentas.

Luego Motherboard descubrió que Bykhun era el CEO de LikeUp.Me, según su página personal. Sobre eso, afirma que LikeUp.Me generó alrededor de 100.000 dólares en ingresos en 2020.

Al parecer la página usaba una extensión de Chrome que prometía a los usuarios llenarse de likes y seguidores de forma gratuita y también se llama LikeUp.

Bykhun aparentemente bloqueó a Motherboard en Telegram cuando le pedimos que comentara sobre LikeUp.Me.

Un portavoz de Facebook le dijo a Motherboard que Facebook mandó una orden de cese y desista a LikeUp.Me, que el engagement falso viola las normas de la plataforma y que Facebook toma medidas contra esas empresas cuando son descubiertas.