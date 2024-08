Esto es lo que la estética de tu Instagram dice de ti

Crear el perfil de Instagram perfecto es un acto de funambulismo imposible. Si en las fotos no sales en forma, al menos tiene que parecer que molas mucho o que tu vida no se está desmoronando. Has de fingir que tienes otros intereses aparte de ir al bar y de pasarte las horas mirando Instagram. Tiene que parecer que de vez en cuando vas a alguna de esas fiestas con muchos amigos y luciendo distintos cortes de pelo, y no que tienes un serio problema con la ketamina y tu vida es un desastre. Luego, por supuesto, has de prestar atención a los colores. A nadie le gusta ojear miniaturas de fotos aburridas, ni hashtags, ni emojis.

Obviamente, hay personas —gente normal, segura de sí misma— que prefieren vivir al margen de estas presiones. Este artículo no es para esas personas. Vosotras podéis pasar de él y seguir subiendo fotos de vuestros paseos con los perros y vuestras #cenasparados. A todos los demás: por favor, seguid leyendo.

La estética de las cuentas de IG de todo el mundo se reduce, básicamente, a las siguientes categorías. Que cada uno encuentre la suya.

MUCHO ROSA PASTEL, EL VELLO DE LAS AXILAS TEÑIDO, FOTOS DE TU FANZINE DE ARTE DIGITAL SOBRE UN FONDO DE TELA DE SEDA O VAPOROSA

Escribes “Los cánones de belleza son aburridos” bajo un primer plano de tu vientre liso porque tiene tres pelos debajo del ombligo. “Abraza tu celulitis”, escribes al pie de una selfi frente al espejo enseñando tu culo perfectamente redondo y esculpido. “Si estás x BCN hoy, pásate por mi exposición”, escribes bajo una foto en la que sales con alguien de PC Music llevando plumones de color azul celeste. Tu exposición es una enorme sala blanca empapelada con fotos de desnudos tuyos y en la que suena en bucle una grabación de tu voz leyendo chats de WhatsApp. Seguramente has salido en Dazed 100. Creo que llegaste al puesto 24.

FOTOGRAFÍA URBANA MONOCROMA CON BORDES BLANCOS, NI UNA FOTO DE TI APARTE DE UNA DE HACE DOS AÑOS CON UN GORRO DE MONTAÑA NEGRO

Eres un tío hetero blanco al que su abuela le regaló una Nikon DSLR por Navidad.

SALES BÁSICAMENTE EN TODAS TUS PUBLICACIONES —RIENDO, AMANDO, VIVIENDO— DE VACACIONES, EN FESTIVALES DE MÚSICA, EN CAFETERÍAS…

Estás en una o más de las siguientes categorías: bloguero/a de moda / influencer / activista / modelo / DJ. Cada una de las fotos en las que sales mirando por encima de las gafas de sol ha pasado por diez aplicaciones de filtros y de simetría. La mayoría de los pies de fotos están plagados de hashtags —”¡Conciertazo en #PalauSantJordi! Soy fan de un buen chute de cafeína antes de un concierto. Gracias @Alpro— o empiezan o acaban con alguna referencia a Queer Eye o Drag Race.

Te preguntas si un post patrocinado por KFC será problemático teniendo en cuenta que usas una talla 39, pero es que te van a pagar 1.000 euros… no pasará nada, ¿no? Gran parte de tus minicrisis de ansiedad se centran en las tres A: Autenticidad, Algoritmos y Alfie. Tu novio y tú habéis programado practicar sexo una vez al mes, en función de los DJ sets que haya y los desayunos de marca que tengas que hacer. Llevas más de 20 minutos relajándote pensando que con lo que tienes ahorrado casi te da para la entrada de la hipoteca. Yasss, queen, ¡sigue así!

LO MISMO QUE ARRIBA PERO SIN HASHTAGS

Eres una aspirante a bloguera / una mujer del montón.

SELFIS SIN FILTRO EN EL ESPEJO CON JERSÉIS DE CUELLO DE CISNE, EL PELO ENGOMINADO HACIA ATRÁS, FOTOS OSCURAS DE OBJETOS INCONEXOS Y UNA ESCULTURA QUE PARECE UN MONTÓN DE SLIME

Has estudiado Bellas Artes y te sacaste la carrera con notazas. Corría el rumor de que una vez probaste el fentanilo. Otro rumor decía que fuiste DJ en Berghain con el alias “trashy bb”. Al parecer, tienes una relación monógama con una mujer de 37 años que siempre está “fuera de la ciudad”. Nunca te ha oído hablar nadie a excepción de una persona, que dijo que tenías acento americano pero que a lo mejor era escandinavo. Estás podrido de pasta.

DELIBERADAMENTE ANTIESTÉTICO

Nunca has aplicado un filtro. Tus publicaciones son memes irónicos de dibujos animados de los 90, marcas de productos del hogar americanas y faltas de ortografía. Alguien que no te conozca pensaría que están ante el perfil de Instagram de una de esas madres de Facebook. En las clases de Publicaciones de Mierda usan tus selfis frontales como ejemplo.

Hace un año que no te acuestas con nadie y te cabras cuando las mujeres rechazan una cita para cenar contigo. Aparentas más edad de la que tienes y trabajas en publicidad o en crear contenido de marca, pero muchas noches te despiertas de repente, recordando aquella vez en la que nadie aplaudió tu lectura en voz alta. Tienes una cuenta de Twitter alternativa que solo conocen tus amigos hombres. Odias la astrología y todo lo que les gusta a las mujeres.

ROPA FEA, GAFAS DE SOL DE DISEÑO VINTAGE, VINO BLANCO EN INAUGURACIONES DE GALERÍAS, SIN FILTROS

Eres una víctima de la moda urbanita con una afición moderada al consumo de cocaína. La gente se pasa varios minutos intentando entender por qué te quedan bien todas esas prendas combinadas de forma horrible hasta que se dan cuenta de que es porque estás muy delgada. ¡Ajá! Realmente hay mucho trabajo detrás de esa imagen descuidada. Fumas Marlboro y dices que has ido a la escuela pública, pero realmente a tu clase solo iban niños muy selectos e hijos de políticos.

UN PERFIL ALTERNATIVO

Podrías ser de cualquier género y para ti la estética lo es todo. Todas las fotos que subes han pasado dos veces por VSCO. Cada vez que te haces un tatuaje nuevo, lo publicas. Haces fotos de toda tu comida vegana y de tus rodillas en un parque, junto a un libro sobre la teoría de algo. No paras de publicar fotos para que te halaguen y has bloqueado a tus jefes para que no puedan ver tus stories. No tienes término medio: pasas de la abstinencia absoluta a ponerte hasta arriba de todo y perder la cabeza. Te encanta el pop punk y, aunque intentas escuchar música de ahora, no la soportas. Seguramente trabajes en alguna de esas zonas industriales gentrificadas, en VICE o un sitio parecido, y tengas problemas con tus padres.

EL SEÑOR DE LOS MEMES

Vives con tus padres en una casa adosada en un barrio bien; tu madre te riñe por haberte comido un paquete familiar de patatas fritas que había comprado para el fin de semana. Las mujeres con vello púbico te dan asco, pero la pobre de tu novia, a la que tienes amargada, tiene que recordarte cada dos por tres que de vez en cuando te limpies los oídos.

LA SEÑORA DE LOS MEMES

Te pasas el día fumando hierba porque te has tomado un año sabático (por razones de salud mental / física) y has dejado a medias la carrera de Sociología. Te masturbas con vibradores carísimos y te gastas la mayor parte del dinero que ganas en ropa interior exclusiva y cigarrillos electrónicos de última generación.

PÓMULOS INCREÍBLES, CAMISETA DE REJILLA, PIERCING EN EL TABIQUE NASAL, TÍOS BUENOS COGIENDO PERRITOS SUPERMONOS Y TATUAJES DE OSCURAS FIGURAS DE CULTO COMO TAMMY FAYE

Eres gay.

TODO EN FILTROS LIGERAMENTE DISTINTOS: UNA MANO SOSTENIENDO UNA CERVEZA, RETRATOS DE TINDER HECHOS POR AMIGOS EN 33 MM, UNA CRÈME BRÛLÉE, EL PERRO DE TUS PADRES, FOTOS RARAS DE TU NOVIA EN RESTAURANTES CON EL PIE DE FOTO ‘ESTA’

Pobre, lo haces lo mejor que puedes. Tocas todos los palos. Referencias a sitcoms y una colección de paisajes de costa y terrazas de bar con amigos. Te encanta cuando te vas de vacaciones porque tienes la posibilidad de subir un montón de fotos a IG antes de volver a pasarte otro mes en silencio. La masculinidad moderna no es fácil.

PASEOS POR EL PARQUE, UN RISOTTO QUE HICISTE ACOMPAÑADO DEL EMOJI DEL DEMONIO CON CUERNOS, FOTOS TUYAS SUDANDO DESPUÉS DE SALIR A CORRER

No tienes la vida programada, te sientes cómoda siendo quien eres. Tienes 35 años y un perro. Toda una carrera por delante. En las fotos sonríes enseñando bien los dientes. Nunca has publicado una foto para buscar halagos.

