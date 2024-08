Guía anti-influencer: esto es lo que triunfa en Instagram cuando tienes pocos seguidores

Mi perro tiene más likes en Instagram que yo y eso me molesta. En realidad este texto iba a llamarse así e iba a ser un intento algo ruin por hacer lícita una queja totalmente irracional. Porque si me molesta que mi perro tenga más likes que yo es porque él no hace nada más que ser un perro: no escribe, no lee, no escoge frases de libros elocuentes, no se maquilla, no se viste, no copia poses de gente que sabe posar, no viaja y por supuesto, no gana dinero para hacer todo esto. La única explicación es que mi perro es un animal y a Instagram le encantan los animales. Y eso me molesta. Gatos, perros, nutrias o erizos son sinónimos de likes.

Como este texto no podía tener solo un párrafo, finalmente se ha convertido en algo más interesante: una pequeña guía experiencial para todos aquellos a los que deberían darnos igual los me gusta de Instagram –porque nadie va a pagarnos ni un céntimo por ello– pero en realidad un poco nos importan. Es decir, una guía para todos los que tenemos Instagram y no somos influencers ni pretendemos serlo.

@eliannesastre, 2068 seguidores

VICE: ¿Qué fotos de tu Instagram son las que más éxito tienen? ¿y las que menos?

Elianne: Suelen ser aquellas donde salgo yo, mejor si salgo tuneada, guapa, maquillada o algo así. Estas tienen más incluso que cosas interesantes o algún pequeño texto que pueda colgar. En una segunda fase tienen bastante éxito las fotos de viajes o texto irónicos riéndome de algo. Las que menos interacción tienen son las de mi día a día, algún paisaje, algo bonito que a mi me interesa pero al resto no.

¿Cómo describirías tu cuenta?

Yo nunca me he tomado las redes con un afán profesional o de ganar likes. Aunque he pasado por muchas fases, cuando trabajaba en RRPP le daba más importancia porque en cierta forma me posicionaba a la hora de hacer eventos. Ahora me da más igual y es una red para pasármelo bien, pienso que es un diario de mi vida más que otra cosa. Si un día voy a comer lo subo, o si estoy de fiesta, es todo impulsivo más que pensado.

¿Por qué crees que la gente te sigue?

La mayoría porque son conocidos o amigos que quieren seguir viendo como me va la vida o seguir teniendo contacto porque en algún momento lo tuvimos. Luego toda la gente que no conozco creo que me siguen por cotillear y por la autenticidad. Creo que eso también engancha un poco, ver lo que hace de verdad otra persona sin mucho postureo. De hecho yo sigo a mucha gente por la misma razón, son gente normal que, por ironía, por diversión o porque les encuentro guapos, me acaban enganchando.

@pepuras, 464 seguidores

VICE: Dime, qué dos fotos de tu Instagram han tenido más likes.

Pepo: La primera es una mía lavándome la cara en el río Tummel y la segunda un ciervo en Glencoe. Ambas en Escocia, claro.

¿Y por qué crees que ha sido?

En ambas pasó algo raro con el rendimiento de los hashtags y me convertí en una estrella con dos fotos. Nunca más volvió a pasar.

¿Qué dirías que les más gusta a tu seguidores?

Como a todo hijo de vecino lo que les gusta e interesa es ver caras. Los paisajes son muy poco concretos, lo artístico, a no ser que te sigan por ello no interesa y lo que sí que no me da likes en relación con las horas que invierto en ello son los vídeos. Cualquier foto de mi perra Manolita va a tener más likes que cualquier vídeo, pero es normal, no me preocupa.

¿Sacrificas likes por tener un feed bonito?

La verdad es que sí. Busco mucho el orden. Bombillas e iluminación todas en una columna, vídeos en otra y me queda una tercera columna para mi cara o algún paisaje. Pero mis fotos con menos likes son claramente las de bombillas. A la gente no le parecen tan interesantes como a mí, pero mi TOC con respecto al feed me obligan a seguir subiéndolas hasta que me muera o cierre la cuenta.

@anabelalcazarll, 1901 seguidores

VICE: Cuéntame, qué es lo que más les gusta a tus seguidores de tu Instagram.

Anabel: Para que una foto destaque en mi Instagram sin duda tiene que aparecer mi cara. Y si es de unos de estos días en que estoy creativa y con ganas de exhibirme en el espejo del baño, más likes. En Escocia también descubrí que las fotos de castillos y/o ovejas tenían una respuesta muy positiva, aunque aún no me explico por qué.

¿Y lo que menos?

Las que menos likes consiguen son todas las que tengan que ver con libros o decoración, pero las sigo subiendo porque odio esos feeds en los que sale la misma persona todo el rato con diferentes cambios de ropa. Además, me compensa renunciar a unos pocos likes a cambio de enseñarle a todo el mundo mi buen gusto en sábanas y lo variopinto de mis lecturas.

@jordi___beltran, 863 seguidores

VICE: ¿Cuáles son las fotos que más abundan en tu cuenta y cuáles gustan más?

Jordi: En Instagram cuelgo sobre todo fotos en las que salgo yo, en las que salen mis amigos o Andrea, y fotos en las que salgo yo con alguno de ellos, y ya luego fotos que podríamos decir que son lo contrario a bonitas. En mi caso, está bastante claro que las que más likes tienen son las fotos en las que salgo yo, y te diría que sobre todo si salgo solo. También creo que Instagram en general premia bastante lo guapo que sales, es como una abuela que no te miente. Aquí tengo que decir que creo que Instagram me ha hecho mejor persona, porque esto lo he trasladado a la vida real. Me hace ir por ahí diciéndole a la gente qué guapo estás y mentalmente le estoy dando un like, son cosa que quizá antes de Instagram, yo por ser acuario, no era de decirlas. También es importante la frescura de la foto, porque en Instagram tendrían que ser fotos del momento, nada más hacerlas, no la selección de 7 fotos tuyas, yo creo que sin querer premiamos la inmediatez, y el no posar, lo instantáneo.

¿Los posibles likes te influyen a la hora de subir contenido?

Diría que, en general, no, pero es verdad que soy consciente de que cuando cuelgo una foto en la que pienso que estoy bien, al final espero likes y podría haber decepciones en caso de no llegar al mínimo de likes que mi cabeza espera.

¿Sigues algún tipo de estrategia?

Lo que creo es que la gente premia mi guapura porque hace tres fotos que no cuelgo ninguna de mi. Cuando hay perfiles de personas que solo son ellos, por mucho que salgan guapos todo el rato, le acabas dando likes solo en las que sale más guapo de lo normal. No te voy a dar like todo el rato. En mi caso hay fotos que es todo lo contrario a lo que se considera bonito en Instagram, eso hace que cuando cuelgo una foto mía sobresalga en mi feed. Si haces una foto a un container, luego el impacto de tu cara guapa es más potente.

Sé que también eres muy de subir Stories, ¿es importante para ti la interacción?

Aquí es distinto porque yo mismamente hay muchas Stories que me gustan mucho pero no sabes qué replicar, así que no me lo tomo a mal. Solo me llevo decepciones porque pienso un gag super bueno y nadie contesta, y luego hago alguna tontería, como un chiste de Jaimito, y tiene mucha más repercusión. Pero lo que flipo más del engagement de las Stories es en el face to face, llega un punto que me da hasta vergüenza recibir comentarios que me recuerdan una en concreto, luego tengo que poner cara de que me acuerdo. Así que diría que soy un Instagram local yo, Instagram de barri.

@mynamewasmario, 3061 seguidores

VICE: ¿Qué triunfa en tu feed y qué no?

Mario: Las fotos que más likes suelen tener de mi insta son las que salgo yo. A mis seguidores no les gusta mucho que saque a otra gente o cosas más profesionales. También los paisajes aunque sean bonitos me los como con patatas siempre. Las sigo subiendo porque son fotos que me gustan y para que siga habiendo un poquito de variedad.

¿Te afectan los likes al contenido que subes?

La verdad es que antes intentaba más tener un feed bonito y más cuidado pero cada vez siento que me importa menos, creo que me estoy haciendo mayor.

¿Por qué crees que a tus seguidores les gusta lo que les gusta?

Porque la mayoría de la gente que reacciona a mis fotos son personas que conozco y supongo que por eso les gusta verme con distintos modelitos posando en mis fotos.

@holalobosanchez, 902 seguidores

VICE: ¿Qué fotos de tu Instagram tienen más likes?

Lobo: Cuando he ilustrado a algún personaje famoso y lo etiqueto. Luego en las que salgo yo y se me ve de cerca.

¿Por qué crees que es así?

Creo que en general nos gusta más mirar fotos de personas que fotos de cosas.

¿Sigues colgando fotos que sabes que tendrán poca interacción?

En mi feed las que menos funcionan son las de las vacaciones o en las que salgo posando en monumentos. En realidad, las que intuyo que no interesan tanto pero a mi me gustan mucho y las quiero subir igualmente las pongo en stories, pero no en el feed.