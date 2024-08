Intenté probar alternativas al cigarro tradicional

Este artículo es hecho en colaboración junto con IQOS.

Durante los últimos 10 años el cigarro ha sido parte de mi vida y aunque mi consumo no es de los más altos en la estadística, fumar entre 7 y 10 al día tampoco es saludable. En épocas recientes, se ha popularizado un discurso que promueve dejar de fumar cigarro y acercarse a nuevas alternativas que ofrecen cambiar la vida de los fumadores. Mi objetivo principal no es dejar de fumar, pero sí transformar mis hábitos y consumo sin sustituir el tabaco por otros químicos o materiales similares.



Cigarros eléctricos, calentadores de tabaco como IQOS y tabaco masticable fueron las nuevas propuestas que seleccioné para utilizar en este experimento de probar la diferencia del tabaco quemado vs otras alternativas. Pero realmente no sé si es fácil para mí migrar a estas nuevas alternativas. ¿Podré seguir divirtiéndome? ¿No sentiré algún engaño? Todo esto me da nervios.

Me di a la tarea de probar tres opciones distintas al cigarro tradicional con la intención de observar la reacción de mi cuerpo, mente y espíritu. Así me fue.

TABACO MASTICABLE

Me sentí beisbolista, mafioso, actor de telenovela y originario de la India, todo al mismo tiempo. Fue una experiencia bien surreal porque no había sentido eso antes. ¿Quién no quiere ser actor de telenovela? Me acuerdo de que alguna vez le dije a mi abuelo que me comprara uno y me dijo que estaba muy chico para conocer esas cosas. Qué bueno que no lo hizo porque tiene un sabor que no me desagradó del todo. Del tabaco masticable se dice que relaja los nervios, da una sensación de alivio y puede llegar a tener un efecto similar al de la marihuana, pero menos intenso —cuando supe esto creí que estaban exagerando—.

El sabor es muy fuerte y un poco sofocante, como a chicle de hierbabuena; aunque en algún punto comencé a sentir náuseas, no necesariamente resulta desagradable. No se debe comer, pero la cantidad de saliva que generas es demasiada y a veces se disuelve. El high es parecido a enchilarte, me hizo eructar un poco y me agudizó los sentidos.

Es una experiencia dura, aunque, insisto, no desagradable. Pensé que me dejaría mal sabor de boca, pero en realidad dejó una sensación fresca. Las siguientes veces, puse menos tabaco y lo mantuve entre mis labios y encías, y fue mucho más llevadero.

CALIFICACIÓN: 3/5

IQOS

Con este sí me sentí en el futuro o en una serie moderna de Netflix de la que todos hablan en Twitter. Siento que es una buena alternativa para varios lugares, especialmente donde son muy radicales con el consumo de tabaco. También sé que en otros lugares del mundo es bien popular. Me gusta sentir que tiene estilo, me gusta sentirme con estilo. Y que la boquilla de las unidades sea similar a la de los cigarros tradicionales es algo genial.

Hace poco empecé a ver este aparato en varias tiendas de México. En su momento, me llamó la atención, pero nunca había tenido la oportunidad de probarlo hasta ahora. Me gustó la idea de poder comprar tabaco real con diferentes intensidades y sabores. El diseño es práctico, no estorba y tampoco necesitas mucho espacio para guardarlo.

Entre las cosas que más me gustaron está el sabor a tabaco real. Al calentarlo —y no quemarlo con un encendedor— las notas que se alcanzan a distinguir son bastante agradables, y el hecho de que no genere ceniza y que su olor no sea el del cigarro tradicional, lo convierte en una alternativa que, además de cumplir con la parte de diseño, le abre paso a nuevas tecnologías para consumir tabaco de forma más efectiva sin sacrificar gustos o aromas.

Me agradó el tamaño, sabor y la forma de la boquilla. Y sentirme en el futuro siempre es algo que agradezco. También reducir significativamente las sustancias tóxicas que están en el humo al sustituirlo por vapor de tabaco, hacen que IQOS se vuelva una alternativa considerable para alejarme del cigarrillo tradicional. Fue como estar acostumbrado a comer galletas quemadas y repentinamente probar unas que estuvieran en el punto perfecto de horneado.

CALIFICACIÓN: 4/5

CIGARRO ELÉCTRÓNICO

Esta forma de fumar ya la había probado. Mucha gente anda clavada en esto. Y quizás está bien una vez. O dos. Pero ya cuando te conviertes en esa persona que carga dos litros de “juguito” para su cigarro y que está más preocupado por el sabor de su resistencia que por pagar su renta, hay que parar.

Una vez estuve muy clavado dentro del universo del vapeo, algunas semanas. A veces me gusta adentrarme en este tipo de artefactos para darle diversión a mis días y tener cosas de qué hablar con la gente que me escribe. Tuve que volver a probarla para hacer este experimento y ser fiel a él.

CALIFICACIÓN: 4/5

Conclusión:

Conocer todas estas opciones me hizo darme cuenta de que no siempre las alternativas experimentales a cualquier cosa son mejores. El pasto no siempre es más verde en la casa del vecino. O algo así decía el dicho. Conozco las consecuencias que tiene el humo sobre mi cuerpo; y creo que lo mejor siempre será dejar el cigarro por completo, pero tampoco creo en las prohibiciones. Más bien considero que podemos educarnos, informarnos y utilizar la información que tenemos a nuestro alcance para buscar alternativas y convertir cualquier tipo de consumo, incluso el del tabaco, en algo mucho más responsable.

