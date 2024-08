Internet está formando un culto en torno a este bolso en forma de pollo

Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.

Vengo a hablarles sobre mi salvador personal, mi esposo y mi mejor amigo: la bandolera de pollo de ROMWE:

Videos by VICE

Foto: ROMWE

Bandolera de pollo, 11.95 dólares en ROMWE

Sí, me he enamorado de este bolso de culto y no me importa quién lo sepa. Tanto así, que ni siquiera me siento cómoda llamándolo bolso, ya que trasciende su propósito utilitario de Guardar Mis Pertenencias, para traerme el tipo de realización inconsciente existencial y profundamente arraigada que Carl Jung pasó toda su vida persiguiendo. Y si no me creen, las 300 páginas llenas de elogios de casi 1.000 reseñadoras lo harán. “Es tan estúpido, me encanta”, dice una; “TAN LINDO QUE CASI LLORÉ CUANDO LO ABRÍ PORQUE ES TAN PURO Y ADORABLE”, comenta otra; “ABSOLUTAMENTE AMO ESTE BOLSO. Es el amor de mi VIDA”, mientras que “es la mejor compra que he hecho. Lo llamé Daryl” suena particularmente cierto.

Photo: ROMWE

Photo: ROMWE

Foto: ROMWE

De todos los rincones de internet donde se rinde culto a objetos kitsch, como la Silla Cangrejo, este humilde bolso de pollo de destaca. Pero, ¿por qué ocurre esto?

Descubrí este bolso de pollo cuando una compañera escritora de VICE, Bettina Makalintal, lo mostró por Slack. Apenas lo mencionó, me decidí a comprarlo, porque, 1) obvio, y porque 2) con un precio de casi 12 dólares, este producto parecía una inversión financiera potencialmente buena en mis niveles de serotonina. He gastado más dinero en un café y un panecillo que en este precioso pollo. He pasado mucho tiempo en cuarentena escuchando a Dido y usando mi traje de baño como ropa interior en lugar de lavar la ropa, porque, ¿quién se fijaría?

Bueno, este pollo lo haría. Es otro par de ojos en tu hogar y tu vida, por antropomórficos que sean; un oso de peluche disfrazado de pollo que dice: “¡Míram3! S0y dIfFeRente” de la manera más estúpida, linda y sincera.

El bolso llegó poco después de que hiciera el pedido, en un sobre blando, metido con rudeza en mi pequeño buzón: ¡QUÉ GROSERÍA! Pero también fue un testimonio de lo compacto que puede ser el pollo cuando su panza está vacía. Es muy liviano, tiene pies suaves como el cabello de un bebé e incluso tiene un bolsillo secreto en la solapa del ala derecha, lo suficientemente grande como para guardar tus Fuego Taki Hot Nuts. Combina con todos los atuendos. Inicia encantadoras conversaciones con extraños. Se adapta a todos los estados de ánimo y puede cargar más de lo que imaginas. Como comentó otro miembro del culto al Pollo: “NO TENGO IDEA DE CÓMO VIVÍ SIN ÉL. CUANDO LO LLENAS HASTA EL TOPE QUEDA TODO GORDITO 🌝🌝🌝”

Entrega tus posesiones terrenales al Pollo

¿Acaso el Culto al Bolso de Pollo es para ti? Bueno, eso depende de cuánto amor o cariño sientas por ti misma.

La bandolera de pollo puede comprarse en ROMWE.