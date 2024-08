Interpol regresa después de cinco años con ‘Marauder’

La banda norteamericana de indie ya nos ha presentado cinco álbumes que los han puesto en un lugar importante en la escena del rock. El power trío de Paul Banks, Sam Fogarino y Daniel Kessler se han caracterizado por mantenerse en canciones melódicas con una voz opacada y a veces traer distorsiones con discos como El Pintor (2014) y Our Love To Admire (2007).

Hoy, 24 de agosto, ya está el sexto álbum de Interpol en todas las plataformas para culminar la campaña de expectativa que partió de un mural en México y el single “The Rover“. En esta ocasión la banda sumó en la producción del disco a Dave Fridmann, que ha estado detrás de bandas como Flaming Lips, MGMT y Spoon, que le dió a la banda un sonido más oscuro y misterioso con algo cercano al stoner rock.

De hecho, es algo que no solo se nota en las canciones, sino en el trabajo audiovisual. En el video del primer corte “If You Really Love Nothing” aparece Kristen Stewart, actriz que ha aparecido en películas como Crepúsculo y Still Alice, y Finn Wittrock, actor de la serie American Horror Story, en una eventual noche de fiestas, excesos, amoríos y rebeldía en una taberna. O en el de “Number 10” que es una extraña composición de una mujer calva y morena flotando en un desierto californiano.

Si no lo ha oído, aquí le dejamos Marauder, el regreso de Interpol:

