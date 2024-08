Ya puedes escuchar ‘Invasion of Privacy’, el álbum debut de Cardi B

La diva del Bronx, Cardi B, ha lanzado su esperado debut en grande, Invasion of Privacy. Desde que anunció el disco el pasado lunes, Cardi ha estado omnipresente: en solo dos semanas ha sacado nuevas canciones, «Be Careful» y «Drip (feat. Migos)», lanzó un video dirigido por Petra Collins para «Bartier Cardi (feat. Savage)», anunció que sería la primera co-presentadora de The Tonight Show, y se ocupó de casi todos los rumores acerca de su supuesto embarazo. El #BardiGang está en un punto álgido en este punto, y ahora finalmente podemos escuchar Invasion of Privacy en su totalidad. Además de las colaboraciones publicadas anteriormente, el álbum también incluye a SZA, YG, Kehlani, Chance The Rapper, Bad Bunny y J Balvin.



Si bien Invasion of Privacy es el debut formal de Cardi y su primer ‘álbum’ oficial, no es su primer lanzamiento de larga duración. En 2016 y 2017 lanzó dos Gangsta Bitch Music mixtapes, cuyo segundo volumen presentó la colaboración de Offset, «Lick». Muchos de los sencillos recientes de Cardi han tenido impacto en el Hot 100 de Billboard, más recientemente «Finesse», su colaboración con Bruno Mars, que actualmente está en el número 3 de los charts.

Escucha Invasion of Privacy a continuación:



Este artículo fue publicado originalmente en Noisey AU.